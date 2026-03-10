10.03.2026, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
Лига чемпионов, 1/8 финала
1 : 1
Завершен
Составы команд
Ньюкасл
Ньюкасл
3-1-2-3-1
32
Рэмсдейл
12
Тиав
33
Берн
2
Триппьер
8
Тонали
11
Барнс
3
Холл
11
Эланга
7
Жоэлинтон
41
Рэмзи
18
Осула
4-1-2-2-1
13
Гарсия
20
Канселу
4
Араухо
22
Кубарси
18
Мартин
22
Берналь
20
Педри
16
Лопес
11
Рафинья
19
Ямаль
9
Левандовски
11
Барнс
28
Уиллок
28
Уиллок
11
Барнс
18
Осула
18
Гордон
18
Гордон
18
Осула
11
Эланга
23
Мерфи
23
Мерфи
11
Эланга
4
Араухо
42
Эспарт
42
Эспарт
4
Араухо
22
Берналь
17
Касадо
17
Касадо
22
Берналь
20
Педри
10
Ольмо
10
Ольмо
20
Педри
9
Левандовски
11
Рэшфорд
11
Рэшфорд
9
Левандовски
16
Лопес
7
Торрес
7
Торрес
16
Лопес
Остались в запасе
Ньюкасл
Барселона
26
Джон Радди
ВР
1
Ник Поуп
ВР
58
Эйдан Харрис
ВР
4
Свен Ботман
ЦЗ
37
Алекс Мерфи
ЦЗ
21
Валентино Ливраменто
ПЗ
20
Йоанн Висса
ЛВ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
62
Шон Нив
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
31
Диего Кочен
ВР
25
Войцех Щесны
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
36
Альваро Кортес
ЦЗ
43
Томми Маркес
ОП
9
Гави
ЦП
19
Руни Барджи
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
1
Ник Поуп
ВР
58
Эйдан Харрис
ВР
4
Свен Ботман
ЦЗ
37
Алекс Мерфи
ЦЗ
21
Валентино Ливраменто
ПЗ
20
Йоанн Висса
ЛВ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
62
Шон Нив
ЦФ
Остались в запасе
31
Диего Кочен
ВР
25
Войцех Щесны
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
36
Альваро Кортес
ЦЗ
43
Томми Маркес
ОП
9
Гави
ЦП
19
Руни Барджи
ПВ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Ньюкасл
Точно не сыграют
Барселона
Точно не сыграют
Статистика матча Ньюкасл - Барселона
2
1
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
9
4
Нарушения
14
9
Офсайды
6
1
Количество передач
330
406
Сейвы
1
2
Точность передач %
80
80
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
12
8
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
1.3
1.42
Смотреть прямую трансляцию матча «Ньюкасл» против «Барселоны», 1/8 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 марта в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» – «Барселона»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»