  «Манчестер Сити» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2026

«Манчестер Сити» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2026

Вчера, 20:48
Манчестер Сити
28.01.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 8 тур
2 : 0
Завершен
Галатасарай
11' Э. Холанд 29' Р. Шерки
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Манчестер Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
6
Натан Аке
ЦЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
20
Бернарду Силва
(К) АП
33
Нико О'Райли
АП
10
Райан Шерки
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
7
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Галатасарай
1
Угурчан Чакир
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
20
Илкай Гюндоган
(К) ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
4
Исмаил Якобс
ЛВ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
7
Роланд Салаи
ПВ
10
Лерой Сане
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Манчестер Сити
1
Джеймс Траффорд
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
68
Макс Аллейн
ЦЗ
91
Stephen Mfuni
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
4
Тиджани Рейндерс
ЦП
14
Нико Гонсалес
ЦП
59
Charlie Gray
ЦП
63
Divine Mukasa
ЦП
47
Фил Фоден
ЛВ
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
12
Батухан Шен
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
64
Yusuf Dağhan Kahraman
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
11
Юнус Акгюн
ЦП
68
Furkan Koçak
ЦП
67
Eyüp Karasu
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
21
Ахмед Кутуджу
ЦФ
3-1-3-3
25
Доннарумма
21
Айт Нури
6
Аке
45
Хусанов
27
Нуньес
20
Силва
10
Шерки
33
О'Райли
7
Мармуш
11
Доку
9
Холанд
2-1-2-3-2
1
Чакир
6
Санчес
42
Бартакжи
99
Лемина
20
Гюндоган
8
Сара
10
Сане
4
Якобс
53
Йилмаз
45
Осимхен
7
Салаи
7
Мармуш
4
Рейндерс
4
Рейндерс
7
Мармуш
10
Шерки
14
Гонсалес
14
Гонсалес
10
Шерки
11
Доку
47
Фоден
47
Фоден
11
Доку
42
Бартакжи
17
Эльмали
17
Эльмали
42
Бартакжи
10
Сане
23
Айхан
23
Айхан
10
Сане
20
Гюндоган
34
Торрейра
34
Торрейра
20
Гюндоган
53
Йилмаз
11
Акгюн
11
Акгюн
53
Йилмаз
8
Сара
9
Икарди
9
Икарди
8
Сара
Статистика матча Манчестер Сити - Галатасарай
1
Всего ударов по воротам
10
4
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
8
10
Офсайды
1
5
Количество передач
526
516
Сейвы
4
3
Точность передач %
87
87
Удары мимо ворот
2
0
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
2
1
xG (ожидаемые голы)
1.64
0.22
xGP (предотвращенные голы)
-0.59
-0.59

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Галатасарая», 8-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити»«Галатасарай»

«Манчестер Сити» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Галатасарай Манчестер Сити
