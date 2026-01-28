28.01.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 8 тур
Лига чемпионов, 8 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер Сити
3-1-3-3
25
Доннарумма
21
Айт Нури
6
Аке
45
Хусанов
27
Нуньес
20
Силва
10
Шерки
33
О'Райли
7
Мармуш
11
Доку
9
Холанд
2-1-2-3-2
1
Чакир
6
Санчес
42
Бартакжи
99
Лемина
20
Гюндоган
8
Сара
10
Сане
4
Якобс
53
Йилмаз
45
Осимхен
7
Салаи
7
Мармуш
4
Рейндерс
4
Рейндерс
7
Мармуш
10
Шерки
14
Гонсалес
14
Гонсалес
10
Шерки
11
Доку
47
Фоден
47
Фоден
11
Доку
42
Бартакжи
17
Эльмали
17
Эльмали
42
Бартакжи
10
Сане
23
Айхан
23
Айхан
10
Сане
20
Гюндоган
34
Торрейра
34
Торрейра
20
Гюндоган
53
Йилмаз
11
Акгюн
11
Акгюн
53
Йилмаз
8
Сара
9
Икарди
9
Икарди
8
Сара
Остались в запасе
Манчестер Сити
Галатасарай
1
Джеймс Траффорд
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
68
Макс Аллейн
ЦЗ
91
Stephen Mfuni
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
59
Charlie Gray
ЦП
63
Divine Mukasa
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
19
Гюнай Гювенк
ВР
12
Батухан Шен
ВР
64
Yusuf Dağhan Kahraman
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
68
Furkan Koçak
ЦП
67
Eyüp Karasu
ЦП
21
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
68
Макс Аллейн
ЦЗ
91
Stephen Mfuni
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
59
Charlie Gray
ЦП
63
Divine Mukasa
ЦП
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
12
Батухан Шен
ВР
64
Yusuf Dağhan Kahraman
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
68
Furkan Koçak
ЦП
67
Eyüp Karasu
ЦП
21
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Окан Бурук
Манчестер Сити
Точно не сыграют
Оскар Бобб
ПВ
Рубен Диаш
ЦЗ
Марк Гехи
ЦЗ
Йошко Гвардиол
ЦЗ
Матео Ковачич
ЦП
Калвин Филлипс
ОП
Родри
ОП
Савиньо
ПВ
Антуан Семеньо
ЦФ
Джон Стоунз
ЦЗ
Под вопросом
Галатасарай
Точно не сыграют
Метехан Балтаджи
ЦЗ
Гекдениз Гюрпюз
ЦП
Казымджан Караташ
ЛЗ
Арда Уньяй
ЦЗ
Ясер Асприлья
АП
Ноа Ланг
ЦП
Под вопросом
Статистика матча Манчестер Сити - Галатасарай
1
Всего ударов по воротам
10
4
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
8
10
Офсайды
1
5
Количество передач
526
516
Сейвы
4
3
Точность передач %
87
87
Удары мимо ворот
2
0
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
2
1
xG (ожидаемые голы)
1.64
0.22
xGP (предотвращенные голы)
-0.59
-0.59
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Галатасарая», 8-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Галатасарай»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»