28.01.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 8 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Наполи
3-2-2-2-1
1
Мерет
37
Спинаццола
5
Жуан
4
Буонджорно
17
Оливера
22
Ди Лоренцо
68
Лоботка
8
Мактоминей
26
Вергара
20
Эльмас
19
Хойлунд
4-3-2-1
1
Санчес
24
Джеймс
27
Густо
29
Фофана
3
Кукурелья
17
Сантос
25
Кайседо
8
Фернандес
41
Эстевао
7
Нету
20
Педро
Остались в запасе
Наполи
Челси
14
Никита Контини
ВР
61
David Spinelli
ВР
56
Christian Garofalo
ЦЗ
52
Emmanuele De Chiara
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
12
Филип Йоргенсен
ВР
50
Макс Меррик
ВР
21
Йоррел Хато
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
32
Тайрик Джордж
ЛВ
9
Лайам Делап
ЦФ
38
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Наполи
Точно не сыграют
Статистика матча Наполи - Челси
2
1
Всего ударов по воротам
8
11
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
1
Нарушения
15
15
Офсайды
1
1
Количество передач
529
636
Сейвы
2
3
Точность передач %
86
89
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
0.98
2.01
xGP (предотвращенные голы)
-0.16
-0.16
Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Челси», 8-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Челси»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»