Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Наполи» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2026

«Наполи» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2026

Вчера, 20:43
Наполи
28.01.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 8 тур
2 : 3
Завершен
Челси
33' А. Вергара 43' Р. Хойлунд
19' Э. Фернандес (П) 61' Ж. Педро 82' Ж. Педро
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
17
Матиас Оливера
ЛЗ
5
Жуан
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К) ПЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
20
Эльйиф Эльмас
АП
26
Антонио Вергара
АП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Челси
1
Роберт Санчес
ВР
3
Марк Кукурелья
ЛЗ
29
Уэсли Фофана
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
24
Рис Джеймс
(К) ПЗ
17
Андрей Сантос
ОП
25
Мойзес Кайседо
ОП
8
Энцо Фернандес
ОП
7
Педру Нету
ЛВ
41
Эстевао
ПВ
20
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Наполи
14
Никита Контини
ВР
61
David Spinelli
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
56
Christian Garofalo
ЦЗ
52
Emmanuele De Chiara
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Челси
12
Филип Йоргенсен
ВР
50
Макс Меррик
ВР
23
Трево Чалоба
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
49
Алехандро Гарначо
ЛВ
32
Тайрик Джордж
ЛВ
10
Коул Палмер
ПВ
11
Джейми Гиттенс
ПВ
9
Лайам Делап
ЦФ
38
Марк Гиу
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Мерет
37
Спинаццола
5
Жуан
4
Буонджорно
17
Оливера
22
Ди Лоренцо
68
Лоботка
8
Мактоминей
26
Вергара
20
Эльмас
19
Хойлунд
4-3-2-1
1
Санчес
24
Джеймс
27
Густо
29
Фофана
3
Кукурелья
17
Сантос
25
Кайседо
8
Фернандес
41
Эстевао
7
Нету
20
Педро
5
Жуан
3
Гутьеррес
3
Гутьеррес
5
Жуан
37
Спинаццола
31
Беукема
31
Беукема
37
Спинаццола
20
Эльмас
9
Лукаку
9
Лукаку
20
Эльмас
27
Густо
23
Чалоба
23
Чалоба
27
Густо
Гиттенс
5
Бадьяшиль
5
Бадьяшиль
Гиттенс
41
Эстевао
49
Гарначо
49
Гарначо
41
Эстевао
7
Нету
10
Палмер
10
Палмер
7
Нету
17
Сантос
11
Гиттенс
11
Гиттенс
17
Сантос
Остались в запасе
Наполи
Челси
14
Никита Контини
ВР
61
David Spinelli
ВР
56
Christian Garofalo
ЦЗ
52
Emmanuele De Chiara
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
12
Филип Йоргенсен
ВР
50
Макс Меррик
ВР
21
Йоррел Хато
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
32
Тайрик Джордж
ЛВ
9
Лайам Делап
ЦФ
38
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
61
David Spinelli
ВР
56
Christian Garofalo
ЦЗ
52
Emmanuele De Chiara
ЦП
Остались в запасе
12
Филип Йоргенсен
ВР
50
Макс Меррик
ВР
21
Йоррел Хато
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
32
Тайрик Джордж
ЛВ
9
Лайам Делап
ЦФ
38
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Лайам Росеньор
Наполи
Точно не сыграют
Ваня Милинкович-Савич
ВР
Франк Ангисса
ЦП
Давид Нерес
ПВ
Кевин Де Брюйне
АП
Билли Гилмор
ЦП
Лука Мариануччи
ЦЗ
Паскуале Маццокки
ПЗ
Маттео Политано
ПВ
Амир Ррахмани
ЦЗ
Челси
Точно не сыграют
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
Леви Колуилл
ЦЗ
Дариу Эссуго
ЦП
Ромео Лавиа
ОП
Михаил Мудрик
ЛВ
Габриэль Слонина
ВР
Рахим Стерлинг
ЛВ
Калеб Уайли
ЛЗ
Статистика матча Наполи - Челси
2
1
Всего ударов по воротам
8
11
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
1
Нарушения
15
15
Офсайды
1
1
Количество передач
529
636
Сейвы
2
3
Точность передач %
86
89
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
0.98
2.01
xGP (предотвращенные голы)
-0.16
-0.16

Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Челси», 8-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Челси»

«Наполи» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Челси Наполи
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Что нового появилось на «Бомбардире»: рассказываем и ждем ваших отзывов!
57
Лига чемпионов. «Реал» вдевятером проиграл «Бенфике» и выбыл из топ-8
01:03
1
Лига чемпионов. «Барселона» одержала волевую победу и избежала стыков
00:58
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым не попал в топ-8, сыграв вничью с «Ньюкаслом»
00:56
Лига чемпионов. «Карабах» пропустил 6 голов от «Ливерпуля», но прошел в плей-офф
00:54
1
Левандовски повторил рекорд Месси
00:36
Холанд вошел в топ-8 лучших бомбардиров в истории ЛЧ
00:12
1
Фото⚡️ «Зенит» объявил о переходе Джона Джона
Вчера, 23:49
9
Мбаппе побил рекорд Роналду 10-летней давности в ЛЧ
Вчера, 23:37
Быстров – о составе «Спартака»: «Человек 10 спокойно можно отпустить»
Вчера, 23:11
4
Все новости
Все новости
Левандовски повторил рекорд Месси
00:36
Только три аргентинца провели 100 матчей в Лиге чемпионов
00:24
Холанд вошел в топ-8 лучших бомбардиров в истории ЛЧ
00:12
1
Беллингем стал рекордсменом Лиги чемпионов
Вчера, 23:57
Мбаппе побил рекорд Роналду 10-летней давности в ЛЧ
Вчера, 23:37
Сафонов – в старте «ПСЖ» на решающий матч Лиги чемпионов
Вчера, 21:57
6
ВидеоАршавин записал мотивационную речь для «Кайрата» перед матчем с «Арсеналом»
Вчера, 19:30
6
Сафонов впервые за 6 недель попал в заявку «ПСЖ»
Вчера, 13:46
2
ФотоСафонов подтвердил возвращение к тренировкам с «ПСЖ» перед матчем Лиги чемпионов
27 января
5
Где смотреть матч «Боруссия» Дортмунд – «Интер»: во сколько прямая трансляция: 28 января 2026
27 января
Где смотреть матч «Арсенал» – «Кайрат»: во сколько прямая трансляция: 28 января 2026
27 января
Где смотреть матч «ПСЖ» – «Ньюкасл»: во сколько прямая трансляция: 28 января 2026
27 января
Где смотреть матч «Барселона» – «Копенгаген»: во сколько прямая трансляция: 28 января 2026
27 января
Где смотреть матч «Бенфика» – «Реал»: во сколько прямая трансляция: 28 января 2026
27 января
Дзюба назвал клуб из Лиги чемпионов, который им интересовался
26 января
1
Хайкин впервые прокомментировал сенсационную победу над «Манчестер Сити»
23 января
Трех фанатов «Брюгге», надевших купальники в стиле фильма «Борат» на матч с «Кайратом», арестовали
23 января
4
Полузащитник «Барселоны» выбыл на месяц из-за травмы
23 января
Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
22 января
Гвардиола прокомментировал неудачи «Манчестер Сити»
22 января
Президент Азербайджана заявил о предвзятости судей к «Карабаху» в Лиге чемпионов
22 января
14
Тренер «Ливерпуля» высказался о разгроме «Марселя»
22 января
3
Тренер «Барселоны» прокомментировал победу над «Славией»
22 января
2
Объявлены претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов
22 января
1
Известны 15 участников плей-офф Лиги чемпионов
22 января
2
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 7 туров
22 января
Лига чемпионов. «Барселона» одержала волевую победу в Чехии (4:2), у Фермина дубль, Левандовски забил в свои
22 января
Лига чемпионов. «Бавария», «Челси», «Ювентус» победили в «низовых» матчах; «Ливерпуль» разгромил «Марсель» (3:0)
22 января
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 