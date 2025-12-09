09.12.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 6 тур
Лига чемпионов, 6 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Интер
Интер
4-3-1-2
1
Зоммер
32
Димарко
15
Ачерби
95
Бастони
5
Аканджи
23
Барелла
10
Чалханоглу
22
Мхитарян
11
Энрике
22
Мартинес
9
Тюрам
4-3-2-1
1
Алиссон
2
Гомес
93
Конате
4
ван Дейк
3
Робертсон
8
Гравенберх
17
Джонс
20
Мак Аллистер
22
Экитике
8
Собослаи
9
Исак
32
Димарко
30
Аугусто
30
Аугусто
32
Димарко
15
Ачерби
31
Биссек
31
Биссек
15
Ачерби
22
Мхитарян
17
Сучич
17
Сучич
22
Мхитарян
10
Чалханоглу
7
Зелински
7
Зелински
10
Чалханоглу
9
Тюрам
14
Бонни
14
Бонни
9
Тюрам
2
Гомес
12
Брэдли
12
Брэдли
2
Гомес
9
Исак
17
Вирц
17
Вирц
9
Исак
Остались в запасе
Интер
Ливерпуль
13
Хосеп Мартинес
ВР
60
Alain Taho
ВР
43
Маттео Кокки
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
25
Георгий Мамардашвили
ВР
28
Фредди Вудман
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
92
Веллити Лаки
ЦЗ
42
Трей Ньони
АП
73
Рио Нгумоха
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
13
Хосеп Мартинес
ВР
60
Alain Taho
ВР
43
Маттео Кокки
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
Остались в запасе
25
Георгий Мамардашвили
ВР
28
Фредди Вудман
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
92
Веллити Лаки
ЦЗ
42
Трей Ньони
АП
73
Рио Нгумоха
ЛВ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Интер - Ливерпуль
3
2
Всего ударов по воротам
9
12
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
ВАР
0
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
14
11
Офсайды
2
1
Количество передач
487
498
Сейвы
4
2
Точность передач %
86
88
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
0.44
1.42
xGP (предотвращенные голы)
0.09
0.09
Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Ливерпуля», 6-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Ливерпуль»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»