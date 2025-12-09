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  • «Интер» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 декабря 2025

«Интер» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 декабря 2025

9 декабря 2025, 21:50
Интер
09.12.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 6 тур
0 : 1
Завершен
Ливерпуль
88' Д. Собослаи (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
23
Николо Барелла
ЦП
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
11
Луис Энрике
ЛВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
22
Лаутаро Мартинес
(К) ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
93
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
17
Кертис Джонс
ЦП
20
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
22
Уго Экитике
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Интер
13
Хосеп Мартинес
ВР
60
Alain Taho
ВР
43
Маттео Кокки
ЛЗ
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
17
Петар Сучич
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
Ливерпуль
25
Георгий Мамардашвили
ВР
28
Фредди Вудман
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
92
Веллити Лаки
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
17
Флориан Вирц
АП
42
Трей Ньони
АП
73
Рио Нгумоха
ЛВ
4-3-1-2
1
Зоммер
32
Димарко
15
Ачерби
95
Бастони
5
Аканджи
23
Барелла
10
Чалханоглу
22
Мхитарян
11
Энрике
22
Мартинес
9
Тюрам
4-3-2-1
1
Алиссон
2
Гомес
93
Конате
4
ван Дейк
3
Робертсон
8
Гравенберх
17
Джонс
20
Мак Аллистер
22
Экитике
8
Собослаи
9
Исак
32
Димарко
30
Аугусто
30
Аугусто
32
Димарко
15
Ачерби
31
Биссек
31
Биссек
15
Ачерби
22
Мхитарян
17
Сучич
17
Сучич
22
Мхитарян
10
Чалханоглу
7
Зелински
7
Зелински
10
Чалханоглу
9
Тюрам
14
Бонни
14
Бонни
9
Тюрам
2
Гомес
12
Брэдли
12
Брэдли
2
Гомес
9
Исак
17
Вирц
17
Вирц
9
Исак
Остались в запасе
Интер
Ливерпуль
13
Хосеп Мартинес
ВР
60
Alain Taho
ВР
43
Маттео Кокки
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
25
Георгий Мамардашвили
ВР
28
Фредди Вудман
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
92
Веллити Лаки
ЦЗ
42
Трей Ньони
АП
73
Рио Нгумоха
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
13
Хосеп Мартинес
ВР
60
Alain Taho
ВР
43
Маттео Кокки
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
Остались в запасе
25
Георгий Мамардашвили
ВР
28
Фредди Вудман
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
92
Веллити Лаки
ЦЗ
42
Трей Ньони
АП
73
Рио Нгумоха
ЛВ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Интер - Ливерпуль
3
2
Всего ударов по воротам
9
12
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
ВАР
0
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
14
11
Офсайды
2
1
Количество передач
487
498
Сейвы
4
2
Точность передач %
86
88
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
0.44
1.42
xGP (предотвращенные голы)
0.09
0.09

Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Ливерпуля», 6-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер»«Ливерпуль»

«Интер» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Ливерпуль Интер
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