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  • «Родина» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2025

«Родина» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2025

1 декабря 2025, 17:50
Родина
01.12.2025, понедельник, 19:00
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
0 : 0
Завершен
КАМАЗ
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина
13
Сергей Волков
ВР
49
Илья Дятлов
ЛЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
80
Артем Концевой
ЛВ
77
Аршак Корян
ПВ
9
Артем Максименко
ПВ
10
Йорди Рейна
ЦФ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
Главный тренер
Хуан Диас
КАМАЗ
30
Евгений Замерец
ВР
15
Максим Бурко
ЦЗ
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
7
Руслан Аюкин
ЦП
9
Давид Хубаев
ЦП
53
Александр Дерюгин
АП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
59
Даниил Моторин
ЦФ
11
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Антон Хазов
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
7
Папе
ЛВ
19
Денис Тихонов
ЛВ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
3
Даниил Маругин
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
79
Виталий Семенов
ОП
8
Ефим Долгополов
ЦП
22
Андрей Солодухин
АП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
4-1-3-2
13
Волков
49
Дятлов
26
Мещанинов
55
Крижан
88
Сокол
6
Фищенко
80
Концевой
77
Корян
9
Максименко
18
Абдусаламов
10
Рейна
4-2-2-2
30
Замерец
4
Юдинцев
15
Бурко
6
Калистратов
27
Мануйлов
7
Аюкин
9
Хубаев
53
Дерюгин
11
Абдуллаев
11
Караев
59
Моторин
18
Абдусаламов
7
Папе
7
Папе
18
Абдусаламов
80
Концевой
99
Тимошенко
99
Тимошенко
80
Концевой
6
Калистратов
5
Ратников
5
Ратников
6
Калистратов
4
Юдинцев
3
Маругин
3
Маругин
4
Юдинцев
11
Караев
22
Солодухин
22
Солодухин
11
Караев
11
Абдуллаев
28
Султонов
28
Султонов
11
Абдуллаев
Остались в запасе
Родина
КАМАЗ
1
Сергей Айдаров
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
19
Денис Тихонов
ЛВ
Главный тренер
Хуан Диас
31
Артур Анисимов
ВР
76
Артем Суханов
ПЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
79
Виталий Семенов
ОП
8
Ефим Долгополов
ЦП
Главный тренер
Антон Хазов
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
19
Денис Тихонов
ЛВ
Остались в запасе
31
Артур Анисимов
ВР
76
Артем Суханов
ПЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
79
Виталий Семенов
ОП
8
Ефим Долгополов
ЦП
Главный тренер
Хуан Диас
Главный тренер
Антон Хазов
Статистика матча Родина - КАМАЗ
2
1
Всего ударов по воротам
11
1
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
11
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Родина» против «КАМАЗа», 21-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 декабря в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Родина»«КАМАЗ»

«Родина» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига КАМАЗ Родина
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