14.10.2025, вторник, 13:30
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 2
Завершен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Япония
Япония
2-1-1-3-3
1
Сузуки
3
Танигучи
4
Ватанабе
21
Сано
25
13
Накамура
15
Камада
20
Кубо
18
Уэда
8
Минамино
10
Доан
4-1-1-3-1
1
Соуза
13
Энрике
14
Бруно
15
Бералдо
24
Аугусто
5
Каземиро
8
Гимарайнс
19
Энрике
11
Пакета
7
Винисиус
22
Мартинелли
10
Доан
26
26
10
Доан
8
Минамино
17
Танака
17
Танака
8
Минамино
13
Накамура
7
Сома
7
Сома
13
Накамура
21
Сано
14
Ито
14
Ито
21
Сано
18
Уэда
9
Мачино
9
Мачино
18
Уэда
15
Камада
19
Огава
19
Огава
15
Камада
24
Аугусто
16
Энрике
16
Энрике
24
Аугусто
8
Гимарайнс
17
Жоэлинтон
17
Жоэлинтон
8
Гимарайнс
22
Мартинелли
10
Родриго
10
Родриго
22
Мартинелли
7
Винисиус
21
Кунья
21
Кунья
7
Винисиус
11
Пакета
9
Ришарлисон
9
Ришарлисон
11
Пакета
Остались в запасе
Япония
Бразилия
23
Tomoki Hayakawa
ВР
12
Кейсуке Осако
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
22
Аюму Секо
ЦЗ
16
Tomoya Ando
ЦЗ
2
Даики Хасиока
ПЗ
6
Жоэль Чима Фудзита
ЦП
24
Коки Сайто
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
12
Бенто
ВР
23
Джон
ВР
6
Дуглас Сантос
ЛЗ
4
Эдер Милитао
ЦЗ
3
Габриэль
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
18
Андре
ОП
25
Жоао Гомес
ЦП
20
Эстевао
ПВ
26
Игор Жезус
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
12
Бенто
ВР
23
Джон
ВР
6
Дуглас Сантос
ЛЗ
4
Эдер Милитао
ЦЗ
3
Габриэль
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
18
Андре
ОП
25
Жоао Гомес
ЦП
20
Эстевао
ПВ
26
Игор Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Япония - Бразилия
1
Всего ударов по воротам
15
8
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
2
Нарушения
15
8
Офсайды
3
3
Количество передач
349
733
Сейвы
2
3
Точность передач %
84
90
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Япония против Бразилии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 октября в 13:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Япония – Бразилия
- Матч можно посмотреть на канале «SportCast».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»