Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  Япония – Бразилия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 октября 2025

Япония – Бразилия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 октября 2025

Сегодня, 12:19
Япония
14.10.2025, вторник, 13:30
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 2
Завершен
Бразилия
52' Т. Минамино 62' К. Накамура 71' А. Уэда
26' П. Энрике 32' Г. Мартинелли
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Япония
1
Зион Сузуки
ВР
3
Шого Танигучи
ЦЗ
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
21
Кайсу Сано
ОП
25
Junnosuke Suzuki
ЦП
15
Даичи Камада
АП
8
Такуми Минамино
(К) ЛВ
13
Кеито Накамура
ЛВ
10
Рицу Доан
ПВ
20
Такефуса Кубо
ПВ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Бразилия
1
Уго Соуза
ВР
24
Карлос Аугусто
ЛЗ
14
Фабрисио Бруно
ЦЗ
15
Лукас Бералдо
ЦЗ
13
Пауло Энрике
ПЗ
5
Каземиро
(К) ОП
8
Бруно Гимарайнс
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
22
Габриэль Мартинелли
ЛВ
7
Винисиус
ЛВ
19
Луис Энрике
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
24
Аугусто
16
Энрике
16
Энрике
24
Аугусто
8
Гимарайнс
17
Жоэлинтон
17
Жоэлинтон
8
Гимарайнс
22
Мартинелли
10
Родриго
10
Родриго
22
Мартинелли
7
Винисиус
21
Кунья
21
Кунья
7
Винисиус
11
Пакета
9
Ришарлисон
9
Ришарлисон
11
Пакета
Статистика матча Япония - Бразилия
1
Всего ударов по воротам
15
8
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
2
Нарушения
15
8
Офсайды
3
3
Количество передач
349
733
Сейвы
2
3
Точность передач %
84
90
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
6
3

Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Япония против Бразилии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 октября в 13:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Япония – Бразилия

Япония – Бразилия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Бразилия Япония
