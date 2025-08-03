Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Акрон» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 августа 2025

«Акрон» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 августа 2025

3 августа, 12:20
Акрон
03.08.2025, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Спартак
90+5' А. Дзюба (П)
90+3' П. Солари
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
88
Виталий Гудиев
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
77
Константин Савичев
ПЗ
15
Стефан Лончар
ОП
5
Алекса Джурасович
ОП
35
Ифет Джаковац
ЦП
91
Максим Болдырев
АП
71
Дмитрий Пестряков
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
2
Олег Рябчук
ЛЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
82
Даниил Хлусевич
ПЗ
68
Руслан Литвинов
ОП
35
Кристофер Мартинс
ОП
18
Наиль Умяров
ОП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
5
Эсекьель Барко
АП
9
Манфред Угальде
ЦФ
11
Ливай Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Акрон
78
Александр Васютин
ВР
32
Игнат Тереховский
ВР
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
6
Максим Кузьмин
АП
87
Никита Шершов
ЛВ
7
Кирилл Данилин
ПВ
69
Арсений Дмитриев
ПВ
11
Беншимоль
ЦФ
81
Никита Базилевский
ЦФ
Спартак
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
6
Срджан Бабич
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
88
Егор Гузиев
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
25
Данил Пруцев
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
24
Никита Массалыга
ПВ
7
Пабло Солари
ПВ
4-2-1-2-1
88
Гудиев
21
Фернандес
19
Бокоев
24
Неделчару
77
Савичев
15
Лончар
5
Джурасович
35
Джаковац
71
Пестряков
91
Болдырев
22
Дзюба
3-3-1-1-2
98
Максименко
82
Хлусевич
4
Дуарте
2
Рябчук
68
Литвинов
35
Мартинс
18
Умяров
83
Фернандеш
5
Барко
11
Гарсия
9
Угальде
15
Лончар
6
Кузьмин
6
Кузьмин
15
Лончар
91
Болдырев
69
Дмитриев
69
Дмитриев
91
Болдырев
71
Пестряков
11
Беншимоль
11
Беншимоль
71
Пестряков
9
Угальде
97
Денисов
97
Денисов
9
Угальде
35
Мартинс
47
Зобнин
47
Зобнин
35
Мартинс
5
Барко
28
Зорин
28
Зорин
5
Барко
2
Рябчук
27
Дмитриев
27
Дмитриев
2
Рябчук
83
Фернандеш
7
Солари
7
Солари
83
Фернандеш
Остались в запасе
Акрон
Спартак
78
Александр Васютин
ВР
32
Игнат Тереховский
ВР
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
87
Никита Шершов
ЛВ
7
Кирилл Данилин
ПВ
81
Никита Базилевский
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
6
Срджан Бабич
ЦЗ
88
Егор Гузиев
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
24
Никита Массалыга
ПВ
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
78
Александр Васютин
ВР
32
Игнат Тереховский
ВР
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
87
Никита Шершов
ЛВ
7
Кирилл Данилин
ПВ
81
Никита Базилевский
ЦФ
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
6
Срджан Бабич
ЦЗ
88
Егор Гузиев
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
24
Никита Массалыга
ПВ
Главный тренер
Заур Тедеев
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Акрон - Спартак
4
1
2
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
3
7
Нарушения
13
14
Офсайды
2
1
Количество передач
279
422
Сейвы
2
3
Точность передач %
77
82
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
6
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Акрон» против «Спартака», 3-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 августа в 13:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Акрон» – «Спартак»

«Акрон» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 августа 2025

Еще по теме:
Григорян сказал, есть ли кризис в «Спартаке» 3
Экс-судья Федотов оценил назначение пенальти в игре «Зенит» – ЦСКА 5
Экс-судья Федотов оценил решения Кукуяна в игре «Акрон» – «Спартак» 7
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Акрон
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Два кандидата на замену Станковичу, Роналду решил жениться, новые соперники сборной России и другие новости
01:27
ВидеоСафонов опубликовал пост на фоне слухов об уходе из «ПСЖ»
01:11
1
Черчесов ответил, готов ли он покинуть «Ахмат» ради «Спартака»
01:00
«Зенит» поспорит за бразильского форварда с «Порту» и «Спортингом»
00:30
2
Глушаков спрогнозировал дату увольнения Станковича из «Спартака»
00:16
Черчесов рассказал о премиальных в «Ахмате» за победу над «Зенитом»
00:04
1
ЦСКА не смог купить опорника сборной Ганы: подробности
Вчера, 23:54
Гурцкая признал, что ошибся с инсайдом про Станковича: «Мне не стыдно»
Вчера, 23:32
3
Мостовой оценил перспективы Сафонова в «ПСЖ» после ухода Доннаруммы
Вчера, 23:23
1
Глушаков проанализировал поражение «Спартака» от «Локомотива»
Вчера, 22:59
Все новости
Все новости
Черчесов рассказал о премиальных в «Ахмате» за победу над «Зенитом»
00:04
1
ЦСКА не смог купить опорника сборной Ганы: подробности
Вчера, 23:54
Гурцкая признал, что ошибся с инсайдом про Станковича: «Мне не стыдно»
Вчера, 23:32
3
Глушаков проанализировал поражение «Спартака» от «Локомотива»
Вчера, 22:59
Только один вратарь превосходит Агкацева по проценту сухих матчей в РПЛ в 21-м веке
Вчера, 22:44
3
Семин одним словом описал соперников сборной России в ноябре
Вчера, 22:33
Быстров – о потолке зарплат в РПЛ: «Все знают, как его обходить»
Вчера, 22:22
Риера отреагировал на новость о назначении в «Спартак»
Вчера, 21:56
1
Губерниев отреагировал на потолок зарплат в РПЛ
Вчера, 21:25
Абаскаль: «Моя работа в «Спартаке» не закончилась»
Вчера, 21:09
4
Российский футбол назвали «жалким зрелищем»
Вчера, 20:59
6
Калачев объяснил, в чем заключается уникальность Дзюбы
Вчера, 20:39
Станкович согласился покинуть «Спартак» без неустойки
Вчера, 20:06
9
Шаронов назвал главную проблему «Спартака»
Вчера, 19:57
Титов назвал судейское решение, повлиявшее на результат матча «Локомотив» – «Спартак»
Вчера, 19:34
8
Кобелев – о «Спартаке»: «Непонятно, откуда они берут этих тренеров. Надо назначить отечественного»
Вчера, 19:24
7
ЦСКА заинтересовался Виктором
Вчера, 19:16
5
В «Фиорентине» прокомментировали информацию об интересе к Даку
Вчера, 19:07
Министр спорта России призвал замолчать людей, критикующих его деятельность
Вчера, 18:33
11
Медведев высказался о доверии «Зенита» к Семаку: «Мы же не в поле ветер, в попе дым»
Вчера, 18:19
10
Тренеру клуба РПЛ предложили «набухаться» вместе с командой
Вчера, 17:50
1
В «Целе» отреагировали на информацию об интересе «Спартака» к тренеру команды
Вчера, 17:34
1
Названы условия перехода хавбека «Локомотива» в «Акрон»
Вчера, 17:15
2
Ташуев – о лимите и потолке зарплат в РПЛ: «Футболисты скажут, что лучше в Китай поедут»
Вчера, 17:07
7
Орлов – о футболистах «Зенита»: «Какие-то академики, это не игра лидера»
Вчера, 16:30
2
Агент Петреску сказал, готов ли румынский тренер возглавить «Спартак»
Вчера, 15:45
7
Реакция Мостового на введение потолка зарплат в российском футболе
Вчера, 15:32
10
В России может появиться единый оператор судейства
Вчера, 15:26
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 