03.08.2025, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
4-2-1-2-1
88
Гудиев
21
Фернандес
19
Бокоев
24
Неделчару
77
Савичев
15
Лончар
5
Джурасович
35
Джаковац
71
Пестряков
91
Болдырев
22
Дзюба
3-3-1-1-2
98
Максименко
82
Хлусевич
4
Дуарте
2
Рябчук
68
Литвинов
35
Мартинс
18
Умяров
83
Фернандеш
5
Барко
11
Гарсия
9
Угальде
15
Лончар
6
Кузьмин
6
Кузьмин
15
Лончар
91
Болдырев
69
Дмитриев
69
Дмитриев
91
Болдырев
71
Пестряков
11
Беншимоль
11
Беншимоль
71
Пестряков
9
Угальде
97
Денисов
97
Денисов
9
Угальде
35
Мартинс
47
Зобнин
47
Зобнин
35
Мартинс
5
Барко
28
Зорин
28
Зорин
5
Барко
2
Рябчук
27
Дмитриев
27
Дмитриев
2
Рябчук
83
Фернандеш
7
Солари
7
Солари
83
Фернандеш
Остались в запасе
Акрон
Спартак
78
Александр Васютин
ВР
32
Игнат Тереховский
ВР
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
87
Никита Шершов
ЛВ
7
Кирилл Данилин
ПВ
81
Никита Базилевский
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
6
Срджан Бабич
ЦЗ
88
Егор Гузиев
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
24
Никита Массалыга
ПВ
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Акрон - Спартак
4
1
2
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
3
7
Нарушения
13
14
Офсайды
2
1
Количество передач
279
422
Сейвы
2
3
Точность передач %
77
82
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Акрон» против «Спартака», 3-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 августа в 13:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Акрон» – «Спартак»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»