15.05.2025, четверг, 20:00
Россия. Кубок, Финал (Путь регионов)
Россия. Кубок, Финал (Путь регионов)
1 : 2
Завершен
Составы команд
Спартак
Спартак
Ростов
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
13
Денис Титов
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
59
Никита Бабакин
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
39
Максим Радченко
ПЗ
54
Андрей Амосов
ОП
69
Алексей Колтаков
ОП
18
Константин Кучаев
АП
19
Хорен Байрамян
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
4-2-2-2
98
Максименко
2
Рябчук
68
Литвинов
6
Бабич
97
Денисов
35
Мартинс
18
Умяров
10
Маркиньос
5
Барко
9
Угальде
11
Гарсия
4-3-3
1
Ятимов
40
Вахания
55
Осипенко
67
Игнатов
3
Сако
7
Роналдо
10
Щетинин
21
Шанталий
69
Голенков
27
Комличенко
10
Комаров
35
Мартинс
10
Бонгонда
10
Бонгонда
35
Мартинс
97
Денисов
7
Солари
7
Солари
97
Денисов
67
Игнатов
87
Лангович
87
Лангович
67
Игнатов
21
Шанталий
4
Мелехин
4
Мелехин
21
Шанталий
69
Голенков
11
Сутормин
11
Сутормин
69
Голенков
10
Щетинин
19
Байрамян
19
Байрамян
10
Щетинин
Остались в запасе
Спартак
Ростов
1
Илья Помазун
ВР
91
Рикарду Мангаш
ЛЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
82
Даниил Хлусевич
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
25
Данил Пруцев
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
28
Хесус Медина
ПВ
Главный тренер
Деян Станкович
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
13
Денис Титов
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
59
Никита Бабакин
ЦЗ
39
Максим Радченко
ПЗ
54
Андрей Амосов
ОП
69
Алексей Колтаков
ОП
18
Константин Кучаев
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
91
Рикарду Мангаш
ЛЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
82
Даниил Хлусевич
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
25
Данил Пруцев
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
28
Хесус Медина
ПВ
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
13
Денис Титов
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
59
Никита Бабакин
ЦЗ
39
Максим Радченко
ПЗ
54
Андрей Амосов
ОП
69
Алексей Колтаков
ОП
18
Константин Кучаев
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Джонатан Альба
Статистика матча Спартак - Ростов
1
2
4
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
1
4
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Спартак» против «Ростова», финал Пути регионов FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 мая в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Ростов»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»