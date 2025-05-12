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  • «Пари НН» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2025

«Пари НН» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2025

12 мая 2025, 17:50
Нижний Новгород
12.05.2025, понедельник, 19:00
Россия. Премьер-лига, 28 тур
5 : 2
Завершен
Крылья Советов
9' В. Грулев 16' Х. Боселли 44' Х. Боселли (П) 45+1' Х. Боселли 76' Х. Боселли (П)
45+4' И. Олейников 65' В. Шитов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
ВР
14
Илья Агапов
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
8
Мамаду Майга
ОП
22
Никита Каккоев
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
23
Хуан Боселли
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
22
Фернандо Костанца
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
19
Иван Олейников
АП
7
Антон Зиньковский
ЛВ
15
Николай Рассказов
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Нижний Новгород
1
Вадим Лукьянов
ВР
51
Егор Кошкин
ВР
5
Ярослав Крашевский
ЛЗ
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
52
Артем Чистяков
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
78
Николай Калинский
ЦП
19
Никита Ермаков
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
32
Тиаго Весино
ЦФ
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
65
Илья Грибакин
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
17
Ульви Бабаев
ЛВ
29
Роман Ежов
ПВ
91
Владимир Игнатенко
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
3-5-1-1
30
Медведев
2
Александров
24
Гоцук
25
Карич
14
Агапов
8
Майга
22
Каккоев
5
Трошечкин
15
Эктов
27
Грулев
23
Боселли
4-1-1-3-1
30
Песьяков
23
Бейл
95
Гапонов
4
Евгеньев
2
Печенин
22
Костанца
6
Бабкин
15
Рассказов
19
Олейников
7
Зиньковский
33
Сергеев
22
Каккоев
5
Крашевский
5
Крашевский
22
Каккоев
27
Грулев
23
Кастильо
23
Кастильо
27
Грулев
2
Александров
27
Магкеев
27
Магкеев
2
Александров
14
Агапов
78
Калинский
78
Калинский
14
Агапов
5
Трошечкин
17
Карапузов
17
Карапузов
5
Трошечкин
33
Сергеев
7
Бобер
7
Бобер
33
Сергеев
6
Бабкин
23
Гагнидзе
23
Гагнидзе
6
Бабкин
23
Бейл
21
Иванисеня
21
Иванисеня
23
Бейл
15
Рассказов
17
Бабаев
17
Бабаев
15
Рассказов
95
Гапонов
73
Шитов
73
Шитов
95
Гапонов
Остались в запасе
Нижний Новгород
Крылья Советов
1
Вадим Лукьянов
ВР
51
Егор Кошкин
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
52
Артем Чистяков
ЦЗ
19
Никита Ермаков
АП
32
Тиаго Весино
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
65
Илья Грибакин
ЦЗ
11
Амар Рахманович
АП
29
Роман Ежов
ПВ
91
Владимир Игнатенко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
1
Вадим Лукьянов
ВР
51
Егор Кошкин
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
52
Артем Чистяков
ЦЗ
19
Никита Ермаков
АП
32
Тиаго Весино
ЦФ
Остались в запасе
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
65
Илья Грибакин
ЦЗ
11
Амар Рахманович
АП
29
Роман Ежов
ПВ
91
Владимир Игнатенко
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Нижний Новгород - Крылья Советов
2
4
Всего ударов по воротам
10
13
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
5
1
Нарушения
11
13
Офсайды
1
1
Количество передач
274
598
Сейвы
3
1
Точность передач %
74
86
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
2
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» против «Крыльев Советов», 28-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 мая в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – «Ростов»

«Пари НН» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Нижний Новгород
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