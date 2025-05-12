12.05.2025, понедельник, 19:00
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Россия. Премьер-лига, 28 тур
5 : 2
Завершен
Составы команд
Нижний Новгород
Нижний Новгород
3-5-1-1
30
Медведев
2
Александров
24
Гоцук
25
Карич
14
Агапов
8
Майга
22
Каккоев
5
Трошечкин
15
Эктов
27
Грулев
23
Боселли
4-1-1-3-1
30
Песьяков
23
Бейл
95
Гапонов
4
Евгеньев
2
Печенин
22
Костанца
6
Бабкин
15
Рассказов
19
Олейников
7
Зиньковский
33
Сергеев
22
Каккоев
5
Крашевский
5
Крашевский
22
Каккоев
27
Грулев
23
Кастильо
23
Кастильо
27
Грулев
2
Александров
27
Магкеев
27
Магкеев
2
Александров
14
Агапов
78
Калинский
78
Калинский
14
Агапов
5
Трошечкин
17
Карапузов
17
Карапузов
5
Трошечкин
33
Сергеев
7
Бобер
7
Бобер
33
Сергеев
6
Бабкин
23
Гагнидзе
23
Гагнидзе
6
Бабкин
23
Бейл
21
Иванисеня
21
Иванисеня
23
Бейл
15
Рассказов
17
Бабаев
17
Бабаев
15
Рассказов
95
Гапонов
73
Шитов
73
Шитов
95
Гапонов
Остались в запасе
Нижний Новгород
Крылья Советов
1
Вадим Лукьянов
ВР
51
Егор Кошкин
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
52
Артем Чистяков
ЦЗ
19
Никита Ермаков
АП
32
Тиаго Весино
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
65
Илья Грибакин
ЦЗ
11
Амар Рахманович
АП
29
Роман Ежов
ПВ
91
Владимир Игнатенко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
1
Вадим Лукьянов
ВР
51
Егор Кошкин
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
52
Артем Чистяков
ЦЗ
19
Никита Ермаков
АП
32
Тиаго Весино
ЦФ
Остались в запасе
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
65
Илья Грибакин
ЦЗ
11
Амар Рахманович
АП
29
Роман Ежов
ПВ
91
Владимир Игнатенко
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Нижний Новгород - Крылья Советов
2
4
Всего ударов по воротам
10
13
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
5
1
Нарушения
11
13
Офсайды
1
1
Количество передач
274
598
Сейвы
3
1
Точность передач %
74
86
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
2
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» против «Крыльев Советов», 28-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 мая в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – «Ростов»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»