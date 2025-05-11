11.05.2025, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
Германия. Бундеслига, 33 тур
2 : 4
Завершен
Составы команд
Байер
Байер
3-3-1-2-1
1
Градецки
12
Тапсоба
4
Та
3
Хинкапе
20
Гримальдо
10
Джака
30
Фримпонг
8
Андрих
17
Вирц
23
Телла
21
Адли
3-2-1-3-1
1
Кобель
21
Бенсебаини
25
Зюле
3
Антон
26
Рюэрсон
8
Свенссон
30
Гросс
23
Нмеча
10
Брандт
27
Адейеми
9
Гирасси
3
Хинкапе
13
Артур
13
Артур
3
Хинкапе
10
Джака
24
Гарсия
24
Гарсия
10
Джака
8
Андрих
14
Паласиос
14
Паласиос
8
Андрих
23
Телла
7
Хофманн
7
Хофманн
23
Телла
21
Адли
10
Шик
10
Шик
21
Адли
26
Рюэрсон
2
Коуто
2
Коуто
26
Рюэрсон
27
Адейеми
23
Джан
23
Джан
27
Адейеми
30
Гросс
6
Озкан
6
Озкан
30
Гросс
23
Нмеча
9
Забитцер
9
Забитцер
23
Нмеча
10
Брандт
11
Гиттенс
11
Гиттенс
10
Брандт
Остались в запасе
Байер
Боруссия Д
1
Матей Коварж
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
44
Виктор Бонифаци
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
33
Александер Майер
ВР
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
7
Джованни Рейна
АП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
1
Матей Коварж
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
44
Виктор Бонифаци
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
7
Джованни Рейна
АП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Байер - Боруссия Д
2
Всего ударов по воротам
19
9
Удары в створ
10
5
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
12
0
Нарушения
7
9
Офсайды
5
0
Количество передач
599
383
Сейвы
1
8
Точность передач %
89
79
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
2.62
1.42
Смотреть прямую трансляцию матча «Байер» против «Боруссии Д», 33-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Байер» – «Боруссия Д»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»