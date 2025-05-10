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  • «Черноморец» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025

«Черноморец» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025

10 мая 2025, 14:50
Черноморец
10.05.2025, суббота, 16:00
Россия. Первая лига, 32 тур
0 : 0
Завершен
Балтика
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
25
Ростислав Солдатенко
ВР
2
Виталий Стежко
ЦЗ
44
Анри Чичинадзе
ЦЗ
44
Стефан Милич
ЦЗ
64
Олег Ланин
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
13
Роман Акбашев
ЦП
6
Заур Тарба
ЦП
18
Даниил Гурченко
ПВ
93
Мераби Уридия
ЦФ
30
Гедеон Гузина
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
25
Кевин Андраде
ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
5
Александр Осипов
ОП
8
Андрей Мендель
ОП
51
Амир Мохаммад
ЦП
11
Николай Титков
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
19
Сергей Пряхин
ПВ
91
Брайан Хиль
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Черноморец
57
Вячеслав Кротов
АП
1
Даниил Фролкин
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
17
Григорий Жилкин
ЛЗ
37
Денис Фомин
ЦЗ
22
Павел Горелов
ОП
35
Иван Енин
ОП
7
Антон Антонов
ЦП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
18
Илья Родионов
АП
15
Алан Хабалов
ЛВ
23
Никита Никифоров
ЦФ
Балтика
67
Егор Любаков
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
23
Евгений Чернов
ЛЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
73
Максим Петров
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
27
Руслан Оздоев
ПВ
10
Виталий Лисакович
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
3-1-3-1-2
25
Солдатенко
2
Стежко
44
Чичинадзе
44
Милич
64
Ланин
8
Иванов
13
Акбашев
6
Тарба
18
Гурченко
30
Гузина
93
Уридия
3-2-2-2-1
39
Бориско
2
Варатынов
25
Андраде
4
Гассама
5
Осипов
8
Мендель
51
Мохаммад
11
Титков
19
Пряхин
17
Саусь
91
Хиль
8
Иванов
22
Юсупов
22
Юсупов
8
Иванов
11
Титков
23
Чернов
23
Чернов
11
Титков
Остались в запасе
Черноморец
Балтика
57
Вячеслав Кротов
АП
1
Даниил Фролкин
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
17
Григорий Жилкин
ЛЗ
37
Денис Фомин
ЦЗ
22
Павел Горелов
ОП
35
Иван Енин
ОП
7
Антон Антонов
ЦП
18
Илья Родионов
АП
15
Алан Хабалов
ЛВ
23
Никита Никифоров
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
67
Егор Любаков
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
73
Максим Петров
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
27
Руслан Оздоев
ПВ
10
Виталий Лисакович
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
57
Вячеслав Кротов
АП
1
Даниил Фролкин
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
17
Григорий Жилкин
ЛЗ
37
Денис Фомин
ЦЗ
22
Павел Горелов
ОП
35
Иван Енин
ОП
7
Антон Антонов
ЦП
18
Илья Родионов
АП
15
Алан Хабалов
ЛВ
23
Никита Никифоров
ЦФ
Остались в запасе
67
Егор Любаков
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
73
Максим Петров
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
27
Руслан Оздоев
ПВ
10
Виталий Лисакович
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Черноморец - Балтика
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «Балтики», 32-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Черноморец» – «Балтика»

«Черноморец» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Балтика Черноморец
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