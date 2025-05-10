Составы команд
Черноморец
Черноморец
3-1-3-1-2
25
Солдатенко
2
Стежко
44
Чичинадзе
44
Милич
64
Ланин
8
Иванов
13
Акбашев
6
Тарба
18
Гурченко
30
Гузина
93
Уридия
3-2-2-2-1
39
Бориско
2
Варатынов
25
Андраде
4
Гассама
5
Осипов
8
Мендель
51
Мохаммад
11
Титков
19
Пряхин
17
Саусь
91
Хиль
8
Иванов
22
Юсупов
22
Юсупов
8
Иванов
11
Титков
23
Чернов
23
Чернов
11
Титков
Остались в запасе
Черноморец
Балтика
57
Вячеслав Кротов
АП
1
Даниил Фролкин
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
17
Григорий Жилкин
ЛЗ
37
Денис Фомин
ЦЗ
22
Павел Горелов
ОП
35
Иван Енин
ОП
7
Антон Антонов
ЦП
18
Илья Родионов
АП
15
Алан Хабалов
ЛВ
23
Никита Никифоров
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
67
Егор Любаков
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
73
Максим Петров
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
27
Руслан Оздоев
ПВ
10
Виталий Лисакович
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
57
Вячеслав Кротов
АП
1
Даниил Фролкин
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
17
Григорий Жилкин
ЛЗ
37
Денис Фомин
ЦЗ
22
Павел Горелов
ОП
35
Иван Енин
ОП
7
Антон Антонов
ЦП
18
Илья Родионов
АП
15
Алан Хабалов
ЛВ
23
Никита Никифоров
ЦФ
Остались в запасе
67
Егор Любаков
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
73
Максим Петров
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
27
Руслан Оздоев
ПВ
10
Виталий Лисакович
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Черноморец - Балтика
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «Балтики», 32-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 16:00 по московскому времени.
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- Матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»