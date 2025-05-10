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  • «Оренбург» – «Химки»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025

«Оренбург» – «Химки»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025

10 мая 2025, 13:20
Оренбург
10.05.2025, суббота, 14:30
Россия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Химки
52' К. Караташ
79' А. Руденко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
12
Андрей Малых
(К) ПЗ
8
Иван Башич
АП
7
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
9
Брайан Мансилья
ЛВ
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Химки
80
Никита Кокарев
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
88
Роберт Мехия
ОП
32
Лукас Вера
ЦП
14
Алекс Корредера
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
17
Илья Берковский
АП
91
Антон Заболотный
(К) ЦФ
Оренбург
16
Николай Тюленев
ВР
50
Егор Скичко
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
54
Николай Косерик
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
29
Томас Муро
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
5
Ярослав Михайлов
АП
26
Химми Марин
ЛВ
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
11
Степан Оганесян
ПВ
Химки
96
Игорь Обухов
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
6
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
29
Бони Амиан
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
19
Александр Руденко
ЛВ
7
Илья Садыгов
ЦФ
3-2-3-2
99
Сысуев
27
Прохин
38
Касимов
5
Татаев
31
Зотов
12
Малых
9
Мансилья
8
Башич
20
Рыбчинский
9
Савельев
7
Гюрлюк
4-1-2-2-1
80
Кокарев
72
Фернандес
25
Филин
14
Джикия
5
Степанов
88
Мехия
32
Вера
14
Корредера
7
Бакаев
17
Берковский
91
Заболотный
12
Малых
88
Караташ
88
Караташ
12
Малых
38
Касимов
5
Михайлов
5
Михайлов
38
Касимов
9
Мансилья
11
Оганесян
11
Оганесян
9
Мансилья
17
Берковский
99
Ориньо
99
Ориньо
17
Берковский
7
Бакаев
29
Амиан
29
Амиан
7
Бакаев
14
Корредера
97
Магомедов
97
Магомедов
14
Корредера
91
Заболотный
19
Руденко
19
Руденко
91
Заболотный
Остались в запасе
Оренбург
Химки
16
Николай Тюленев
ВР
50
Егор Скичко
ВР
54
Николай Косерик
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
29
Томас Муро
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
26
Химми Марин
ЛВ
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
Главный тренер
Владимир Слишкович
96
Игорь Обухов
ВР
6
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
7
Илья Садыгов
ЦФ
Остались в запасе
16
Николай Тюленев
ВР
50
Егор Скичко
ВР
54
Николай Косерик
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
29
Томас Муро
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
26
Химми Марин
ЛВ
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
6
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
7
Илья Садыгов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Статистика матча Оренбург - Химки
1
2
Всего ударов по воротам
22
12
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
9
Нарушения
12
11
Офсайды
1
5
Количество передач
394
285
Сейвы
2
8
Точность передач %
81
69
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
11
11
Удары из-за пределов штрафной
11
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» против «Химок», 28-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 14:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Химки»

«Оренбург» – «Химки»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Химки Оренбург
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