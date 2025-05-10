10.05.2025, суббота, 14:30
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Россия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Оренбург
Оренбург
3-2-3-2
99
Сысуев
27
Прохин
38
Касимов
5
Татаев
31
Зотов
12
Малых
9
Мансилья
8
Башич
20
Рыбчинский
9
Савельев
7
Гюрлюк
4-1-2-2-1
80
Кокарев
72
Фернандес
25
Филин
14
Джикия
5
Степанов
88
Мехия
32
Вера
14
Корредера
7
Бакаев
17
Берковский
91
Заболотный
12
Малых
88
Караташ
88
Караташ
12
Малых
38
Касимов
5
Михайлов
5
Михайлов
38
Касимов
9
Мансилья
11
Оганесян
11
Оганесян
9
Мансилья
17
Берковский
99
Ориньо
99
Ориньо
17
Берковский
7
Бакаев
29
Амиан
29
Амиан
7
Бакаев
14
Корредера
97
Магомедов
97
Магомедов
14
Корредера
91
Заболотный
19
Руденко
19
Руденко
91
Заболотный
Остались в запасе
Оренбург
Химки
16
Николай Тюленев
ВР
50
Егор Скичко
ВР
54
Николай Косерик
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
29
Томас Муро
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
26
Химми Марин
ЛВ
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
Главный тренер
Владимир Слишкович
96
Игорь Обухов
ВР
6
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
7
Илья Садыгов
ЦФ
Остались в запасе
16
Николай Тюленев
ВР
50
Егор Скичко
ВР
54
Николай Косерик
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
29
Томас Муро
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
26
Химми Марин
ЛВ
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
6
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
7
Илья Садыгов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Статистика матча Оренбург - Химки
1
2
Всего ударов по воротам
22
12
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
9
Нарушения
12
11
Офсайды
1
5
Количество передач
394
285
Сейвы
2
8
Точность передач %
81
69
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
11
11
Удары из-за пределов штрафной
11
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» против «Химок», 28-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 14:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Химки»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»