05.05.2025, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 35 тур
Италия. Серия А, 35 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Дженоа
Дженоа
3-2-3-1-1
1
Леали
20
Сабелли
16
Де Винтер
5
Васкес
3
Мартин
15
Нортон-Каффи
73
Мазини
32
Френдруп
2
Торсбю
10
Мессьяс
99
Пинамонти
3-2-3-1-1
16
Меньян
23
Томори
46
Габбиа
31
Павлович
20
Хименес
19
Эрнандес
19
Фофана
8
Лофтус-Чик
14
Рейндерс
10
Пулишич
9
Йович
2
Торсбю
69
Аганор
69
Аганор
2
Торсбю
20
Сабелли
59
Дзаноли
59
Дзаноли
20
Сабелли
15
Нортон-Каффи
9
Эхатор
9
Эхатор
15
Нортон-Каффи
10
Мессьяс
9
Витинья
9
Витинья
10
Мессьяс
23
Томори
2
Уокер
2
Уокер
23
Томори
19
Фофана
10
Леау
10
Леау
19
Фофана
10
Пулишич
6
Муса
6
Муса
10
Пулишич
20
Хименес
11
Феликс
11
Феликс
20
Хименес
9
Йович
7
Хименес
7
Хименес
9
Йович
Остались в запасе
Дженоа
Милан
39
Даниэле Соммарива
ВР
31
Бенжамин Зигрист
ВР
13
Маттиа Бани
ЦЗ
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
47
Милан Бадель
ЦП
15
Лиор Касса
ЦП
20
Лоренцо Вентурино
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
24
Филиппо Терраччано
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
19
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
22
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
39
Даниэле Соммарива
ВР
31
Бенжамин Зигрист
ВР
13
Маттиа Бани
ЦЗ
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
47
Милан Бадель
ЦП
15
Лиор Касса
ЦП
20
Лоренцо Вентурино
ЦФ
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
24
Филиппо Терраччано
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
19
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
22
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Дженоа - Милан
1
5
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
8
7
Нарушения
14
12
Офсайды
1
1
Количество передач
337
530
Сейвы
4
4
Точность передач %
81
87
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
0.57
1.09
Смотреть прямую трансляцию матча «Дженоа» против «Милана», 35-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 мая в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Дженоа» – «Милан»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»