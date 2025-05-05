Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Дженоа» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 мая 2025

«Дженоа» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 мая 2025

5 мая 2025, 20:35
Дженоа
05.05.2025, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 35 тур
1 : 2
Завершен
Милан
61' Витинья
76' Р. Леау 77' М. Френдруп (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Никола Леали
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
16
Кони Де Винтер
ЦЗ
5
Йохан Васкес
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
15
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
73
Патрицио Мазини
ЦП
32
Мортен Френдруп
(К) ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
99
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Милан
16
Майк Меньян
(К) ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
20
Алекс Хименес
ПЗ
19
Юссуф Фофана
ЦП
8
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
10
Кристиан Пулишич
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Дженоа
39
Даниэле Соммарива
ВР
31
Бенжамин Зигрист
ВР
13
Маттиа Бани
ЦЗ
69
Онест Аганор
ЦЗ
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
47
Милан Бадель
ЦП
15
Лиор Касса
ЦП
20
Лоренцо Вентурино
ЦФ
9
Джефф Эхатор
ЦФ
9
Витинья
ЦФ
Милан
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
24
Филиппо Терраччано
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
10
Рафаэль Леау
ЛВ
6
Юнус Муса
ПВ
19
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
11
Жоау Феликс
ЦФ
7
Сантьяго Хименес
ЦФ
22
Франческо Камарда
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Леали
20
Сабелли
16
Де Винтер
5
Васкес
3
Мартин
15
Нортон-Каффи
73
Мазини
32
Френдруп
2
Торсбю
10
Мессьяс
99
Пинамонти
3-2-3-1-1
16
Меньян
23
Томори
46
Габбиа
31
Павлович
20
Хименес
19
Эрнандес
19
Фофана
8
Лофтус-Чик
14
Рейндерс
10
Пулишич
9
Йович
2
Торсбю
69
Аганор
69
Аганор
2
Торсбю
20
Сабелли
59
Дзаноли
59
Дзаноли
20
Сабелли
15
Нортон-Каффи
9
Эхатор
9
Эхатор
15
Нортон-Каффи
10
Мессьяс
9
Витинья
9
Витинья
10
Мессьяс
23
Томори
2
Уокер
2
Уокер
23
Томори
19
Фофана
10
Леау
10
Леау
19
Фофана
10
Пулишич
6
Муса
6
Муса
10
Пулишич
20
Хименес
11
Феликс
11
Феликс
20
Хименес
9
Йович
7
Хименес
7
Хименес
9
Йович
Остались в запасе
Дженоа
Милан
39
Даниэле Соммарива
ВР
31
Бенжамин Зигрист
ВР
13
Маттиа Бани
ЦЗ
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
47
Милан Бадель
ЦП
15
Лиор Касса
ЦП
20
Лоренцо Вентурино
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
24
Филиппо Терраччано
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
19
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
22
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
39
Даниэле Соммарива
ВР
31
Бенжамин Зигрист
ВР
13
Маттиа Бани
ЦЗ
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
47
Милан Бадель
ЦП
15
Лиор Касса
ЦП
20
Лоренцо Вентурино
ЦФ
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
24
Филиппо Терраччано
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
19
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
22
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Дженоа - Милан
1
5
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
8
7
Нарушения
14
12
Офсайды
1
1
Количество передач
337
530
Сейвы
4
4
Точность передач %
81
87
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
0.57
1.09

Смотреть прямую трансляцию матча «Дженоа» против «Милана», 35-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 мая в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Дженоа»«Милан»

«Дженоа» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Милан Дженоа
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Арсенал» пошел ва-банк в переговорах с Винисиусом
17:57
Андраде сравнил Семака и Талалаева
17:27
Московскому клубу РПЛ посоветовали избавиться от тренера
17:07
Бубнов публично оскорбил пользователей «Бомбардира»
16:45
24
Баринов назвал европейский клуб, куда едва не ушел летом
16:24
1
«Такое барахло надо убирать из жизни»: Радимов – о «Спартаке»
16:15
4
У Шуманского из ЦСКА есть два варианта в РПЛ
15:48
2
«Зенит» – не фаворит»: Бубнов назвал тройку команд, которые поборются за титул РПЛ
15:29
5
Баринов опасается, что «Локомотив» вылетит в ФНЛ
15:11
1
«Он в «Зенит» переходит»: Баринов «сдал» Карпукаса
14:56
5
Все новости
Все новости
Лукаку может перейти в команду Миранчука
12:51
1
«Реал» отдаст хавбека в аренду клубу Серии A
12:23
Фото«Байер» приобрел воспитанника «Реала» за 30 миллионов
11:49
ВидеоТысячи людей пришли на похороны Барези в Милане
Вчера, 20:55
2
Фото«Хетафе» подписал воспитанника «Зенита»
Вчера, 16:23
1
Фото«Ювентус» отдал защитника в аренду «Фиорентине»
Вчера, 12:59
Фото«Ювентус» отправил хавбека в аренду с возможностью продажи за 12 миллионов
Вчера, 11:57
ФотоФаны «Манчестер Сити» недовольны формой клуба, поскольку она вызывает трипофобию
2 августа
1
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
«Реал» вел 2:0, но сыграл вничью в товарищеском матче
1 августа
«Манчестер Сити» уступил в Гонконге после ошибки Хусанова
1 августа
«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» могут совершить обмен игроками
1 августа
Анчелотти трогательно попрощался с Барези
1 августа
«Реал» продал «Фиорентине» универсального защитника
31 июля
«Хетафе» подпишет воспитанника «Зенита»
31 июля
1
Реакция «Милана» на смерть Барези
31 июля
3 итальянских клуба заинтересовались игроком «Реала»
31 июля
ФотоУмер чемпион мира-1982 и легенда «Милана» Барези
31 июля
7
Фото«Интер» подписал защитника сборной Англии
31 июля
Мхитарян ответил на предложение из ФНЛ
30 июля
1
«Болонья» Тедеско подписала украинского форварда
30 июля
1
Фото«Рома» купила за 35 миллионов форварда, которым интересовался «Зенит»
30 июля
Экс-игрок тульского «Арсенала» пропал после свадьбы
30 июля
1
Названо условие для перехода вратаря Сузуки в «ПСЖ»
28 июля
4
Мостовой предложил назначить себя в сборную Италии
27 июля
4
Раскрыт клуб, куда перейдет Стоунз после 10 лет в «Манчестер Сити»
27 июля
Мальдини покидает сборную Италии спустя 10 дней
27 июля
1
Назначение Пирло в сборную Италии может сорваться из-за России
26 июля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+