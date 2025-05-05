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  • «Крылья Советов» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 мая 2025

«Крылья Советов» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 мая 2025

5 мая 2025, 17:20
Крылья Советов
05.05.2025, понедельник, 18:30
Россия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 3
Завершен
Динамо
31' Д. Скопинцев (АГ)
2' М. Нгамале 55' Я. Гладышев 82' Я. Гладышев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
15
Николай Рассказов
ПВ
30
Сергей Песьяков
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
22
Фернандо Костанца
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
7
Антон Зиньковский
ЛВ
19
Иван Олейников
ЛВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Динамо
99
Андрей Лунев
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
24
Луис Чавес
ОП
10
Бителло
ЦП
15
Хорхе Карраскаль
АП
13
Муми Нгамале
ЛВ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Ролан Гусев
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
65
Илья Грибакин
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
17
Ульви Бабаев
ЛВ
92
Павел Попов
ЦФ
91
Владимир Игнатенко
ЦФ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
30
Дмитрий Александров
ОП
88
Виктор Окишор
АП
52
Егор Смелов
АП
77
Денис Макаров
ПВ
11
Денис Боков
ЦФ
4-1-1-3-1
30
Песьяков
2
Печенин
5
Ороз
95
Гапонов
23
Бейл
22
Костанца
6
Бабкин
19
Олейников
7
Зиньковский
15
Рассказов
33
Сергеев
4-2-1-2-1
99
Лунев
4
Касерес
2
Маричаль
6
Фернандес
7
Скопинцев
15
Глебов
24
Чавес
10
Бителло
15
Карраскаль
13
Нгамале
91
Гладышев
2
Печенин
3
Галдамес
3
Галдамес
2
Печенин
19
Олейников
4
Евгеньев
4
Евгеньев
19
Олейников
23
Бейл
11
Рахманович
11
Рахманович
23
Бейл
95
Гапонов
17
Бабаев
17
Бабаев
95
Гапонов
6
Бабкин
10
Цыпченко
10
Цыпченко
6
Бабкин
7
Скопинцев
93
Лаксальт
93
Лаксальт
7
Скопинцев
24
Чавес
50
Кутицкий
50
Кутицкий
24
Чавес
Лаксальт
30
Александров
30
Александров
Лаксальт
91
Гладышев
77
Макаров
77
Макаров
91
Гладышев
Остались в запасе
Крылья Советов
Динамо
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
65
Илья Грибакин
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
92
Павел Попов
ЦФ
91
Владимир Игнатенко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
88
Виктор Окишор
АП
52
Егор Смелов
АП
11
Денис Боков
ЦФ
Главный тренер
Ролан Гусев
Остались в запасе
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
65
Илья Грибакин
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
92
Павел Попов
ЦФ
91
Владимир Игнатенко
ЦФ
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
88
Виктор Окишор
АП
52
Егор Смелов
АП
11
Денис Боков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Ролан Гусев
Статистика матча Крылья Советов - Динамо
1
1
Всего ударов по воротам
9
16
Удары в створ
1
9
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
4
Нарушения
12
5
Офсайды
2
2
Количество передач
483
330
Сейвы
6
1
Точность передач %
83
79
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
4
7

Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» против «Динамо», 27-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 мая в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» – «Динамо»

«Крылья Советов» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Крылья Советов
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