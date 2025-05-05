05.05.2025, понедельник, 18:30
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Россия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Крылья Советов
Крылья Советов
4-1-1-3-1
30
Песьяков
2
Печенин
5
Ороз
95
Гапонов
23
Бейл
22
Костанца
6
Бабкин
19
Олейников
7
Зиньковский
15
Рассказов
33
Сергеев
4-2-1-2-1
99
Лунев
4
Касерес
2
Маричаль
6
Фернандес
7
Скопинцев
15
Глебов
24
Чавес
10
Бителло
15
Карраскаль
13
Нгамале
91
Гладышев
2
Печенин
3
Галдамес
3
Галдамес
2
Печенин
19
Олейников
4
Евгеньев
4
Евгеньев
19
Олейников
23
Бейл
11
Рахманович
11
Рахманович
23
Бейл
95
Гапонов
17
Бабаев
17
Бабаев
95
Гапонов
6
Бабкин
10
Цыпченко
10
Цыпченко
6
Бабкин
7
Скопинцев
93
Лаксальт
93
Лаксальт
7
Скопинцев
24
Чавес
50
Кутицкий
50
Кутицкий
24
Чавес
Лаксальт
30
Александров
30
Александров
Лаксальт
91
Гладышев
77
Макаров
77
Макаров
91
Гладышев
Остались в запасе
Крылья Советов
Динамо
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
65
Илья Грибакин
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
92
Павел Попов
ЦФ
91
Владимир Игнатенко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
88
Виктор Окишор
АП
52
Егор Смелов
АП
11
Денис Боков
ЦФ
Главный тренер
Ролан Гусев
Остались в запасе
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
65
Илья Грибакин
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
92
Павел Попов
ЦФ
91
Владимир Игнатенко
ЦФ
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
88
Виктор Окишор
АП
52
Егор Смелов
АП
11
Денис Боков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Ролан Гусев
Статистика матча Крылья Советов - Динамо
1
1
Всего ударов по воротам
9
16
Удары в створ
1
9
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
4
Нарушения
12
5
Офсайды
2
2
Количество передач
483
330
Сейвы
6
1
Точность передач %
83
79
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
4
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» против «Динамо», 27-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 мая в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» – «Динамо»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»