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  • «Борнмут» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2024

«Борнмут» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2024

16 декабря 2024, 21:50
Борнмут
16.12.2024, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Вест Хэм
90' Э. Унал
87' Л. Пакета (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
13
Кепа
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
15
Адам Смит
(К) ЦЗ
24
Дин Хейсен
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
4
Льюис Кук
ЦП
10
Райан Кристи
АП
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
19
Данго Уаттара
ПВ
11
Антуан Семеньо
ЦФ
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
2
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
22
Томаш Соучек
ОП
4
Эдсон Альварес
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
20
Лукас Пакета
АП
15
Мохаммед Кудус
АП
20
Джаррод Боуэн
(К) ПВ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
23
Джеймс Хилл
ЦЗ
48
Max Kinsey-Wellings
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
4
Тайлер Адамс
ОП
16
Ben Winterburn
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
26
Энес Унал
ЦФ
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
16
Кэлан Кейси
ЦЗ
30
Оливер Скарлс
ОП
61
Льюис Орфорд
ЦП
18
Энди Ирвинг
ЦП
31
Луис Гилерме
ПВ
24
Крисенцио Саммервил
ПВ
9
Дэнни Ингс
ЦФ
9
Никлас Фуллкруг
ЦФ
4-1-3-2
13
Кепа
6
Керкез
24
Хейсен
6
Забарный
15
Смит
4
Кук
19
Клюйверт
10
Кристи
19
Уаттара
9
Эванилсон
11
Семеньо
4-2-1-3
22
Фабиански
5
Цоуфал
3
Килман
15
Мавропанос
2
Ван-Биссака
22
Соучек
4
Альварес
18
Солер
20
Боуэн
15
Кудус
20
Пакета
15
Смит
4
Адамс
4
Адамс
15
Смит
19
Клюйверт
8
Биллинг
8
Биллинг
19
Клюйверт
11
Семеньо
7
Брукс
7
Брукс
11
Семеньо
9
Эванилсон
26
Унал
26
Унал
9
Эванилсон
2
Ван-Биссака
16
Кейси
16
Кейси
2
Ван-Биссака
15
Кудус
30
Скарлс
30
Скарлс
15
Кудус
4
Альварес
24
Саммервил
24
Саммервил
4
Альварес
18
Солер
9
Фуллкруг
9
Фуллкруг
18
Солер
Остались в запасе
Борнмут
Вест Хэм
12
Марк Траверс
ВР
23
Джеймс Хилл
ЦЗ
48
Max Kinsey-Wellings
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
16
Ben Winterburn
ЦП
Главный тренер
Андони Ираола
23
Альфонсе Ареоля
ВР
61
Льюис Орфорд
ЦП
18
Энди Ирвинг
ЦП
31
Луис Гилерме
ПВ
9
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
23
Джеймс Хилл
ЦЗ
48
Max Kinsey-Wellings
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
16
Ben Winterburn
ЦП
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
61
Льюис Орфорд
ЦП
18
Энди Ирвинг
ЦП
31
Луис Гилерме
ПВ
9
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Борнмут - Вест Хэм
3
Всего ударов по воротам
29
16
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
12
6
Нарушения
6
11
Офсайды
1
1
Количество передач
433
415
Сейвы
2
8
Точность передач %
76
73
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
14
7
Удары из пределов штрафной
16
13
Удары из-за пределов штрафной
13
3
xG (ожидаемые голы)
1.79
2.03

Смотреть прямую трансляцию матча «Борнмут» против «Вест Хэма», 16-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Борнмут»«Вест Хэм»

«Борнмут» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Вест Хэм Борнмут
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