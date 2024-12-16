16.12.2024, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Англия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Борнмут
Борнмут
4-1-3-2
13
Кепа
6
Керкез
24
Хейсен
6
Забарный
15
Смит
4
Кук
19
Клюйверт
10
Кристи
19
Уаттара
9
Эванилсон
11
Семеньо
4-2-1-3
22
Фабиански
5
Цоуфал
3
Килман
15
Мавропанос
2
Ван-Биссака
22
Соучек
4
Альварес
18
Солер
20
Боуэн
15
Кудус
20
Пакета
15
Смит
4
Адамс
4
Адамс
15
Смит
19
Клюйверт
8
Биллинг
8
Биллинг
19
Клюйверт
11
Семеньо
7
Брукс
7
Брукс
11
Семеньо
9
Эванилсон
26
Унал
26
Унал
9
Эванилсон
2
Ван-Биссака
16
Кейси
16
Кейси
2
Ван-Биссака
15
Кудус
30
Скарлс
30
Скарлс
15
Кудус
4
Альварес
24
Саммервил
24
Саммервил
4
Альварес
18
Солер
9
Фуллкруг
9
Фуллкруг
18
Солер
Остались в запасе
Борнмут
Вест Хэм
12
Марк Траверс
ВР
23
Джеймс Хилл
ЦЗ
48
Max Kinsey-Wellings
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
16
Ben Winterburn
ЦП
Главный тренер
Андони Ираола
23
Альфонсе Ареоля
ВР
61
Льюис Орфорд
ЦП
18
Энди Ирвинг
ЦП
31
Луис Гилерме
ПВ
9
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
23
Джеймс Хилл
ЦЗ
48
Max Kinsey-Wellings
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
16
Ben Winterburn
ЦП
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
61
Льюис Орфорд
ЦП
18
Энди Ирвинг
ЦП
31
Луис Гилерме
ПВ
9
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Борнмут - Вест Хэм
3
Всего ударов по воротам
29
16
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
12
6
Нарушения
6
11
Офсайды
1
1
Количество передач
433
415
Сейвы
2
8
Точность передач %
76
73
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
14
7
Удары из пределов штрафной
16
13
Удары из-за пределов штрафной
13
3
xG (ожидаемые голы)
1.79
2.03
Смотреть прямую трансляцию матча «Борнмут» против «Вест Хэма», 16-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Борнмут» – «Вест Хэм»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»