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  • «Фейеноорд» – «Спарта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2024

«Фейеноорд» – «Спарта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2024

11 декабря 2024, 21:50
Фейеноорд
11.12.2024, среда, 23:00
Лига чемпионов, 6 тур
4 : 2
Завершен
Спарта
8' Г. Траунер 10' И. Пайшао 30' А. Хадж Мусса 63' С. Хименес
43' А. Ррахмани 79' Т. Белен (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
22
Тимон Велленройтер
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
6
Хван Ин Бом
ЦП
27
Кинтен Тимбер
(К) ЦП
17
Антони Миламбо
АП
14
Игор Пайшао
ЛВ
7
Сантьяго Хименес
ЦФ
11
Анис Хадж Мусса
ЦФ
Спарта
1
Peter Vindahl Jensen
ВР
41
Мартин Витик
ЦЗ
25
Асгер Серенсен
(К) ЦЗ
33
Elias Cobbaut
ЦЗ
21
Tomáš Wiesner
ЦП
6
Каан Кайринен
ЦП
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
11
Матей Ринеш
ЦП
18
Лукаш Садилек
АП
20
Велько Бирманчевич
ЛВ
9
Албион Ррахмани
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Фейеноорд
64
Исмаил Ка
ВР
16
Джастин Бейлов
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
3
Томас Белен
ЦЗ
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
21
Дживай Захиэль
ОП
6
Рамир Зерруки
ЦП
18
Chris-Kévin Nadje
ЦП
18
Лука Иванушец
АП
23
Калвин Стенгс
ПВ
17
Ибрахим Осман
ЦФ
Спарта
42
Войтех Ворел
ВР
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
6
Lukas Penxa
ЦЗ
8
Давид Павелка
ЦП
20
Казим Лячи
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
77
Эрмал Красники
ЦП
22
Индрит Тучи
ЦФ
17
Виктор Олатунжи
ЦФ
3-3-2-2
22
Велленройтер
5
Смал
17
Ганцко
18
Траунер
2
Ньивкоп
6
Ин Бом
27
Тимбер
14
Пайшао
17
Миламбо
11
Хадж Мусса
7
Хименес
3-4-2-1
1
41
Витик
25
Серенсен
33
6
Кайринен
7
Сольбаккен
11
Ринеш
21
18
Садилек
20
Бирманчевич
9
Ррахмани
2
Ньивкоп
3
Буэно
3
Буэно
2
Ньивкоп
5
Смал
3
Белен
3
Белен
5
Смал
6
Ин Бом
6
Зерруки
6
Зерруки
6
Ин Бом
11
Хадж Мусса
23
Стенгс
23
Стенгс
11
Хадж Мусса
7
Хименес
17
Осман
17
Осман
7
Хименес
33
27
Панак
27
Панак
33
11
Ринеш
30
Зелены
30
Зелены
11
Ринеш
7
Сольбаккен
20
Лячи
20
Лячи
7
Сольбаккен
20
Бирманчевич
77
Красники
77
Красники
20
Бирманчевич
9
Ррахмани
17
Олатунжи
17
Олатунжи
9
Ррахмани
Остались в запасе
Фейеноорд
Спарта
64
Исмаил Ка
ВР
16
Джастин Бейлов
ВР
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
21
Дживай Захиэль
ОП
18
Chris-Kévin Nadje
ЦП
18
Лука Иванушец
АП
42
Войтех Ворел
ВР
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
6
Lukas Penxa
ЦЗ
8
Давид Павелка
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
22
Индрит Тучи
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Остались в запасе
64
Исмаил Ка
ВР
16
Джастин Бейлов
ВР
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
21
Дживай Захиэль
ОП
18
Chris-Kévin Nadje
ЦП
18
Лука Иванушец
АП
Остались в запасе
42
Войтех Ворел
ВР
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
6
Lukas Penxa
ЦЗ
8
Давид Павелка
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
22
Индрит Тучи
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Статистика матча Фейеноорд - Спарта
1
4
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
5
5
Нарушения
6
16
Офсайды
4
1
Количество передач
496
370
Сейвы
4
5
Точность передач %
79
75
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
1.1
0.57

Смотреть прямую трансляцию матча «Фейеноорд» против «Спарты», 6 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фейеноорд» – «Спарта»

«Фейеноорд» – «Спарта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Спарта Фейеноорд
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