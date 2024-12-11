11.12.2024, среда, 23:00
Лига чемпионов, 6 тур
Лига чемпионов, 6 тур
4 : 2
Завершен
Составы команд
Фейеноорд
Фейеноорд
3-3-2-2
22
Велленройтер
5
Смал
17
Ганцко
18
Траунер
2
Ньивкоп
6
Ин Бом
27
Тимбер
14
Пайшао
17
Миламбо
11
Хадж Мусса
7
Хименес
3-4-2-1
1
41
Витик
25
Серенсен
33
6
Кайринен
7
Сольбаккен
11
Ринеш
21
18
Садилек
20
Бирманчевич
9
Ррахмани
2
Ньивкоп
3
Буэно
3
Буэно
2
Ньивкоп
5
Смал
3
Белен
3
Белен
5
Смал
6
Ин Бом
6
Зерруки
6
Зерруки
6
Ин Бом
11
Хадж Мусса
23
Стенгс
23
Стенгс
11
Хадж Мусса
7
Хименес
17
Осман
17
Осман
7
Хименес
33
27
Панак
27
Панак
33
11
Ринеш
30
Зелены
30
Зелены
11
Ринеш
7
Сольбаккен
20
Лячи
20
Лячи
7
Сольбаккен
20
Бирманчевич
77
Красники
77
Красники
20
Бирманчевич
9
Ррахмани
17
Олатунжи
17
Олатунжи
9
Ррахмани
Остались в запасе
Фейеноорд
Спарта
64
Исмаил Ка
ВР
16
Джастин Бейлов
ВР
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
21
Дживай Захиэль
ОП
18
Chris-Kévin Nadje
ЦП
18
Лука Иванушец
АП
42
Войтех Ворел
ВР
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
6
Lukas Penxa
ЦЗ
8
Давид Павелка
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
22
Индрит Тучи
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Остались в запасе
64
Исмаил Ка
ВР
16
Джастин Бейлов
ВР
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
21
Дживай Захиэль
ОП
18
Chris-Kévin Nadje
ЦП
18
Лука Иванушец
АП
Остались в запасе
42
Войтех Ворел
ВР
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
6
Lukas Penxa
ЦЗ
8
Давид Павелка
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
22
Индрит Тучи
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Статистика матча Фейеноорд - Спарта
1
4
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
5
5
Нарушения
6
16
Офсайды
4
1
Количество передач
496
370
Сейвы
4
5
Точность передач %
79
75
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
1.1
0.57
Смотреть прямую трансляцию матча «Фейеноорд» против «Спарты», 6 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фейеноорд» – «Спарта»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»