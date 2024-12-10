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  • «Зальцбург» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 декабря 2024

«Зальцбург» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 декабря 2024

10 декабря 2024, 21:50
Зальцбург
10.12.2024, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 6 тур
0 : 3
Завершен
ПСЖ
30' Г. Рамуш 72' Н. Мендеш 85' Д. Дуэ
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
1
Александер Шлагер
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
2
Амар Дедич
(К) ЛЗ
6
Самсон Байду
ЦЗ
19
Люка Гурна
ОП
24
Николас Капалдо
ЦП
49
Мусса Йео
ЦП
18
Мадс Бидструп
ЦП
10
Оскар Глух
АП
45
Доржель Нене
ЦФ
20
Петар Ратков
ЦФ
ПСЖ
25
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
6
Вильям Пачо
ЦЗ
4
Маркиньос
(К) ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
23
Витинья
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
15
Жоау Невеш
АП
19
Ли Кан Ин
АП
12
Брэдли Барколя
ЛВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Зальцбург
13
Valentin Oelz
ВР
92
Салько Хамзич
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
4
Йон Мельберг
ЦЗ
24
Брайан Око
ЦЗ
4
Хендри Бланк
ЦЗ
15
Мамади Дьямбу
ОП
21
Стефан Байчетич
ОП
16
Такуму Кавамура
ЦП
42
Бобби Кларк
ЦП
11
Адам Дагхим
ЛВ
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
25
Арнау Тенас
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
22
Йорам Заге
ПЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
20
Десир Дуэ
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
39
Рандаль Коло Муани
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Шлагер
2
Дедич
6
Байду
27
Гиндо
19
Гурна
24
Капалдо
49
Йео
18
Бидструп
10
Глух
20
Ратков
45
Нене
4-2-3-1
25
Доннарумма
2
Хакими
6
Пачо
4
Маркиньос
25
Мендеш
23
Витинья
8
Руис
15
Невеш
19
Кан Ин
12
Барколя
9
Рамуш
10
Глух
3
Терзич
3
Терзич
10
Глух
19
Гурна
21
Байчетич
21
Байчетич
19
Гурна
18
Бидструп
16
Кавамура
16
Кавамура
18
Бидструп
49
Йео
42
Кларк
42
Кларк
49
Йео
20
Ратков
11
Дагхим
11
Дагхим
20
Ратков
25
Мендеш
21
Эрнандес
21
Эрнандес
25
Мендеш
8
Руис
33
Заир-Эмери
33
Заир-Эмери
8
Руис
9
Рамуш
20
Дуэ
20
Дуэ
9
Рамуш
Остались в запасе
Зальцбург
ПСЖ
13
Valentin Oelz
ВР
92
Салько Хамзич
ВР
4
Йон Мельберг
ЦЗ
24
Брайан Око
ЦЗ
4
Хендри Бланк
ЦЗ
15
Мамади Дьямбу
ОП
39
Матвей Сафонов
ВР
25
Арнау Тенас
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
22
Йорам Заге
ПЗ
10
Марко Асенсио
ПВ
39
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
13
Valentin Oelz
ВР
92
Салько Хамзич
ВР
4
Йон Мельберг
ЦЗ
24
Брайан Око
ЦЗ
4
Хендри Бланк
ЦЗ
15
Мамади Дьямбу
ОП
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
25
Арнау Тенас
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
22
Йорам Заге
ПЗ
10
Марко Асенсио
ПВ
39
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Зальцбург - ПСЖ
3
Всего ударов по воротам
3
15
Удары в створ
1
8
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
1
5
Нарушения
9
11
Офсайды
1
0
Количество передач
347
814
Сейвы
5
1
Точность передач %
75
90
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
2
13
Удары из-за пределов штрафной
1
2
xG (ожидаемые голы)
0.15
2.95

Смотреть прямую трансляцию матча «Зальцбург» против «ПСЖ», 6 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зальцбург» – «ПСЖ»

«Зальцбург» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов ПСЖ Зальцбург
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