10.12.2024, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 6 тур
Лига чемпионов, 6 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Зальцбург
Зальцбург
3-1-3-1-2
1
Шлагер
2
Дедич
6
Байду
27
Гиндо
19
Гурна
24
Капалдо
49
Йео
18
Бидструп
10
Глух
20
Ратков
45
Нене
4-2-3-1
25
Доннарумма
2
Хакими
6
Пачо
4
Маркиньос
25
Мендеш
23
Витинья
8
Руис
15
Невеш
19
Кан Ин
12
Барколя
9
Рамуш
10
Глух
3
Терзич
3
Терзич
10
Глух
19
Гурна
21
Байчетич
21
Байчетич
19
Гурна
18
Бидструп
16
Кавамура
16
Кавамура
18
Бидструп
49
Йео
42
Кларк
42
Кларк
49
Йео
20
Ратков
11
Дагхим
11
Дагхим
20
Ратков
25
Мендеш
21
Эрнандес
21
Эрнандес
25
Мендеш
8
Руис
33
Заир-Эмери
33
Заир-Эмери
8
Руис
9
Рамуш
20
Дуэ
20
Дуэ
9
Рамуш
Остались в запасе
Зальцбург
ПСЖ
13
Valentin Oelz
ВР
92
Салько Хамзич
ВР
4
Йон Мельберг
ЦЗ
24
Брайан Око
ЦЗ
4
Хендри Бланк
ЦЗ
15
Мамади Дьямбу
ОП
39
Матвей Сафонов
ВР
25
Арнау Тенас
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
22
Йорам Заге
ПЗ
10
Марко Асенсио
ПВ
39
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
13
Valentin Oelz
ВР
92
Салько Хамзич
ВР
4
Йон Мельберг
ЦЗ
24
Брайан Око
ЦЗ
4
Хендри Бланк
ЦЗ
15
Мамади Дьямбу
ОП
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
25
Арнау Тенас
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
22
Йорам Заге
ПЗ
10
Марко Асенсио
ПВ
39
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Зальцбург - ПСЖ
3
Всего ударов по воротам
3
15
Удары в створ
1
8
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
1
5
Нарушения
9
11
Офсайды
1
0
Количество передач
347
814
Сейвы
5
1
Точность передач %
75
90
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
2
13
Удары из-за пределов штрафной
1
2
xG (ожидаемые голы)
0.15
2.95
Смотреть прямую трансляцию матча «Зальцбург» против «ПСЖ», 6 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зальцбург» – «ПСЖ»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»