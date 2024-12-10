10.12.2024, вторник, 20:45
Лига чемпионов, 6 тур
Лига чемпионов, 6 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Жирона
Жирона
4-1-2-3
13
Газзанига
3
Гутьеррес
16
Франкес
6
Хуанпе
17
Блинд
37
Крейчи
28
Ромеу
6
ван де Бек
7
Данжума
22
Асприлья
21
Хиль
4-2-3-1
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
2
Гомес
4
ван Дейк
3
Робертсон
8
Гравенберх
17
Джонс
10
Салах
8
Собослаи
7
Диас
9
Нуньес
17
Блинд
14
Солис
14
Солис
17
Блинд
6
ван де Бек
23
Мартин
23
Мартин
6
ван де Бек
21
Хиль
8
Порту
8
Порту
21
Хиль
7
Данжума
7
Стуани
7
Стуани
7
Данжума
7
Диас
6
Эндо
6
Эндо
7
Диас
17
Джонс
9
Эллиот
9
Эллиот
17
Джонс
9
Нуньес
11
Гакпо
11
Гакпо
9
Нуньес
Остались в запасе
Жирона
Ливерпуль
25
Пау Лопес
ВР
42
Lucas García
ВР
4
Арнау Мартинес
ПЗ
5
Давид Лопес
ОП
16
Сильви Клуа
ЦП
16
Джастин Гарсия
ЛВ
9
Абель Руис
ЦФ
29
Min-su Kim
ЦФ
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
26
Джарел Куанса
ЦЗ
18
Джеймс Норрис
ЦЗ
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
25
Пау Лопес
ВР
42
Lucas García
ВР
4
Арнау Мартинес
ПЗ
5
Давид Лопес
ОП
16
Сильви Клуа
ЦП
16
Джастин Гарсия
ЛВ
9
Абель Руис
ЦФ
29
Min-su Kim
ЦФ
Остались в запасе
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
26
Джарел Куанса
ЦЗ
18
Джеймс Норрис
ЦЗ
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Жирона - Ливерпуль
3
2
Всего ударов по воротам
13
15
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
8
Нарушения
11
8
Офсайды
3
1
Количество передач
364
612
Сейвы
6
5
Точность передач %
83
90
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
8
11
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.02
1.89
Смотреть прямую трансляцию матча «Жирона» против «Ливерпуля», 6 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 декабря в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Жирона» – «Ливерпуль»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»