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Смотреть прямую трансляцию матча «Жирона» против «Ливерпуля», 6 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 декабря в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Жирона» – «Ливерпуль»