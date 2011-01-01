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    Новара - результаты

    Город Новара
    Дивизион Италия-Про Прима Дивизионе - Группа A
    Сайт http://www.novaracalcio.com/portal/IT/handle/?page
    Стадион Сильвио Пиола
    Турниры:
    Италия. Серия А (2011/2012)
    38 тур
    		13 мая, воскресенье 17:00 Милан 2:1 Новара
    37 тур
    		6 мая, воскресенье 17:00 Новара 3:0 Чезена
    36 тур
    		2 мая, среда 22:45 Фиорентина 2:2 Новара
    35 тур
    		29 апреля, воскресенье 17:00 Новара 0:4 Ювентус
    33 тур
    		25 апреля, среда 14:30 Новара 2:1 Лацио
    34 тур
    		21 апреля, суббота 22:45 Наполи 2:0 Новара
    32 тур
    		11 апреля, среда 22:45 Парма 2:0 Новара
    31 тур
    		7 апреля, суббота 17:00 Новара 1:1 Дженоа
    30 тур
    		1 апреля, воскресенье 14:30 Рома 5:2 Новара
    29 тур
    		25 марта, воскресенье 17:00 Новара 0:0 Лечче
    28 тур
    		18 марта, воскресенье 18:00 Сиена 0:2 Новара
    27 тур
    		11 марта, воскресенье 23:45 Новара 1:0 Удинезе
    26 тур
    		4 марта, воскресенье 21:30 Болонья 1:0 Новара
    25 тур
    		26 февраля, воскресенье 18:00 Катания 3:1 Новара
    24 тур
    		19 февраля, воскресенье 18:00 Новара 0:0 Аталанта
    23 тур
    		12 февраля, воскресенье 18:00 Интер 0:1 Новара
    22 тур
    		5 февраля, воскресенье 18:00 Новара 0:0 Кальяри
    21 тур
    		2 февраля, четверг 23:45 Новара 1:2 Кьево
    20 тур
    		29 января, воскресенье 18:00 Палермо 2:0 Новара
    19 тур
    		22 января, воскресенье 18:00 Новара 0:3 Милан
    18 тур
    		15 января, воскресенье 18:00 Чезена 3:1 Новара
    17 тур
    		8 января, воскресенье 18:00 Новара 0:3 Фиорентина
    1 тур
    		21 декабря, среда 23:45 Новара 2:2 Палермо
    16 тур
    		18 декабря, воскресенье 18:00 Ювентус 2:0 Новара
    15 тур
    		11 декабря, воскресенье 23:45 Новара 1:1 Наполи
    14 тур
    		5 декабря, понедельник 23:45 Лацио 3:0 Новара
    13 тур
    		26 ноября, суббота 21:00 Новара 2:1 Парма
    12 тур
    		20 ноября, воскресенье 18:00 Дженоа 1:0 Новара
    11 тур
    		5 ноября, суббота 23:45 Новара 0:2 Рома
    10 тур
    		30 октября, воскресенье 18:00 Лечче 1:1 Новара
    9 тур
    		26 октября, среда 22:45 Новара 1:1 Сиена
    8 тур
    		23 октября, воскресенье 17:00 Удинезе 3:0 Новара
    7 тур
    		16 октября, воскресенье 17:00 Новара 0:2 Болонья
    6 тур
    		2 октября, воскресенье 14:30 Новара 3:3 Катания
    5 тур
    		25 сентября, воскресенье 17:00 Аталанта 2:1 Новара
    4 тур
    		20 сентября, вторник 22:45 Новара 3:1 Интер
    3 тур
    		17 сентября, суббота 20:00 Кальяри 2:1 Новара
    2 тур
    		11 сентября, воскресенье 17:00 Кьево 2:2 Новара
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