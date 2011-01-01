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Новара - результаты матчей
Новара
Стадион:
Сильвио Пиола
Сайт:
http://www.novaracalcio.com/portal/IT/handle/?page
Новости
Результаты
Расписание
Таблица
Италия. Кубок. 2018/2019
Италия. Кубок. 2016/2017
Италия. Кубок. 2015/2016
Италия. Кубок. 2013/2014
Италия. Кубок. 2012/2013
Италия. Серия А. 2011/2012
Италия. Кубок. 2011/2012
Италия. Кубок. 2010/2011
Италия. Кубок. 2009/2010
Италия. Кубок. 2008/2009
13.05 | 17:00
Милан
2 : 1
Новара
06.05 | 17:00
Новара
3 : 0
Чезена
02.05 | 22:45
Фиорентина
2 : 2
Новара
29.04 | 17:00
Новара
0 : 4
Ювентус
25.04 | 14:30
Новара
2 : 1
Лацио
21.04 | 22:45
Наполи
2 : 0
Новара
11.04 | 22:45
Парма
2 : 0
Новара
07.04 | 17:00
Новара
1 : 1
Дженоа
01.04 | 14:30
Рома
5 : 2
Новара
25.03 | 17:00
Новара
0 : 0
Лечче
18.03 | 18:00
Сиена
0 : 2
Новара
11.03 | 23:45
Новара
1 : 0
Удинезе
04.03 | 21:30
Болонья
1 : 0
Новара
26.02 | 18:00
Катания
3 : 1
Новара
19.02 | 18:00
Новара
0 : 0
Аталанта
12.02 | 18:00
Интер
0 : 1
Новара
05.02 | 18:00
Новара
0 : 0
Кальяри
02.02 | 23:45
Новара
1 : 2
Кьево
29.01 | 18:00
Палермо
2 : 0
Новара
22.01 | 18:00
Новара
0 : 3
Милан
15.01 | 18:00
Чезена
3 : 1
Новара
08.01 | 18:00
Новара
0 : 3
Фиорентина
21.12 | 23:45
Новара
2 : 2
Палермо
18.12 | 18:00
Ювентус
2 : 0
Новара
11.12 | 23:45
Новара
1 : 1
Наполи
05.12 | 23:45
Лацио
3 : 0
Новара
26.11 | 21:00
Новара
2 : 1
Парма
20.11 | 18:00
Дженоа
1 : 0
Новара
05.11 | 23:45
Новара
0 : 2
Рома
30.10 | 18:00
Лечче
1 : 1
Новара
26.10 | 22:45
Новара
1 : 1
Сиена
23.10 | 17:00
Удинезе
3 : 0
Новара
16.10 | 17:00
Новара
0 : 2
Болонья
02.10 | 14:30
Новара
3 : 3
Катания
25.09 | 17:00
Аталанта
2 : 1
Новара
20.09 | 22:45
Новара
3 : 1
Интер
17.09 | 20:00
Кальяри
2 : 1
Новара
11.09 | 17:00
Кьево
2 : 2
Новара
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