Турниры:
Италия. Серия А (2011/2012)
|38 тур
|13 мая, воскресенье
|17:00
|Милан
|2:1
|Новара
|37 тур
|6 мая, воскресенье
|17:00
|Новара
|3:0
|Чезена
|36 тур
|2 мая, среда
|22:45
|Фиорентина
|2:2
|Новара
|35 тур
|29 апреля, воскресенье
|17:00
|Новара
|0:4
|Ювентус
|33 тур
|25 апреля, среда
|14:30
|Новара
|2:1
|Лацио
|34 тур
|21 апреля, суббота
|22:45
|Наполи
|2:0
|Новара
|32 тур
|11 апреля, среда
|22:45
|Парма
|2:0
|Новара
|31 тур
|7 апреля, суббота
|17:00
|Новара
|1:1
|Дженоа
|30 тур
|1 апреля, воскресенье
|14:30
|Рома
|5:2
|Новара
|29 тур
|25 марта, воскресенье
|17:00
|Новара
|0:0
|Лечче
|28 тур
|18 марта, воскресенье
|18:00
|Сиена
|0:2
|Новара
|27 тур
|11 марта, воскресенье
|23:45
|Новара
|1:0
|Удинезе
|26 тур
|4 марта, воскресенье
|21:30
|Болонья
|1:0
|Новара
|25 тур
|26 февраля, воскресенье
|18:00
|Катания
|3:1
|Новара
|24 тур
|19 февраля, воскресенье
|18:00
|Новара
|0:0
|Аталанта
|23 тур
|12 февраля, воскресенье
|18:00
|Интер
|0:1
|Новара
|22 тур
|5 февраля, воскресенье
|18:00
|Новара
|0:0
|Кальяри
|21 тур
|2 февраля, четверг
|23:45
|Новара
|1:2
|Кьево
|20 тур
|29 января, воскресенье
|18:00
|Палермо
|2:0
|Новара
|19 тур
|22 января, воскресенье
|18:00
|Новара
|0:3
|Милан
|18 тур
|15 января, воскресенье
|18:00
|Чезена
|3:1
|Новара
|17 тур
|8 января, воскресенье
|18:00
|Новара
|0:3
|Фиорентина
|1 тур
|21 декабря, среда
|23:45
|Новара
|2:2
|Палермо
|16 тур
|18 декабря, воскресенье
|18:00
|Ювентус
|2:0
|Новара
|15 тур
|11 декабря, воскресенье
|23:45
|Новара
|1:1
|Наполи
|14 тур
|5 декабря, понедельник
|23:45
|Лацио
|3:0
|Новара
|13 тур
|26 ноября, суббота
|21:00
|Новара
|2:1
|Парма
|12 тур
|20 ноября, воскресенье
|18:00
|Дженоа
|1:0
|Новара
|11 тур
|5 ноября, суббота
|23:45
|Новара
|0:2
|Рома
|10 тур
|30 октября, воскресенье
|18:00
|Лечче
|1:1
|Новара
|9 тур
|26 октября, среда
|22:45
|Новара
|1:1
|Сиена
|8 тур
|23 октября, воскресенье
|17:00
|Удинезе
|3:0
|Новара
|7 тур
|16 октября, воскресенье
|17:00
|Новара
|0:2
|Болонья
|6 тур
|2 октября, воскресенье
|14:30
|Новара
|3:3
|Катания
|5 тур
|25 сентября, воскресенье
|17:00
|Аталанта
|2:1
|Новара
|4 тур
|20 сентября, вторник
|22:45
|Новара
|3:1
|Интер
|3 тур
|17 сентября, суббота
|20:00
|Кальяри
|2:1
|Новара
|2 тур
|11 сентября, воскресенье
|17:00
|Кьево
|2:2
|Новара