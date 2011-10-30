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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Новара
Лечче - Новара: обзор матча 30 октября 2011
Лечче
30.10.2011, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 10 тур
1 : 1
Завершен
Новара
32'
Р. Страссер
44'
М. Ригони (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лечче - Новара
Желтая карточка
М. Оддо
+2
Замена
Л. Джорджи
️️️️
А. Маццарани
Замена
К. Паскуато
️️️️
М. Джиандонато
Желтая карточка
М. Джиандонато
Замена
И. Радованович
️️️️
Р. Меджиорини
Замена
П. Деллафьоре
️️️️
М. Пачи
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Д. Корвиа
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Ригони
Желтая карточка
Д. Месба
Желтая карточка
М. Карроццьери
ГОЛ! 1:0!
Р. Страссер
Пас отдал
Х. Куадрадо
Замена
Н. Томович
️️️️
А. Эспозито
15'
13'
Желтая карточка
Ф. Марианини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
81
Массимилиано Бенасси
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
80
Морис Карроццьери
ЦЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
83
Рубен Оливера
ЦП
5
Мануэль Джиандонато
ЦП
3
Родни Страссер
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Даниэле Корвиа
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Новара
31
Альберто Фонтана
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
30
Маттео Чентуриони
ЦЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
8
Андреа Маццарани
ЛВ
18
Франческо Марианини
ЦП
17
Филиппо Поркари
ЦП
14
Марко Ригони
АП
89
Мишель Морганелла
ПП
27
Жеда
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Лечче
1
Уго Габриэли
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
10
Игнасио Пьятти
ЦП
29
Гильермо Джиакомацци
ЦП
20
Карлос Гроссмюллер
ЦП
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Новара
44
Акилле Косер
ВР
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
10
Луиджи Джорджи
ПП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
19
Пабло Граноче
ЦФ
4-5-1
81
Бенасси
15
Месба
28
Эспозито
80
Карроццьери
30
Оддо
91
Бертолаччи
83
Оливера
5
Джиандонато
3
Страссер
7
Куадрадо
9
Корвиа
3-3-2-2
31
Фонтана
30
Чентуриони
24
Пачи
3
Джемити
89
Морганелла
17
Поркари
18
Марианини
14
Ригони
8
Маццарани
69
Меджиорини
27
Жеда
28
Эспозито
4
Томович
4
Томович
28
Эспозито
5
Джиандонато
8
Паскуато
8
Паскуато
5
Джиандонато
9
Корвиа
10
Муриэль
10
Муриэль
9
Корвиа
69
Меджиорини
16
Радованович
16
Радованович
69
Меджиорини
24
Пачи
15
Деллафьоре
15
Деллафьоре
24
Пачи
8
Маццарани
10
Джорджи
10
Джорджи
8
Маццарани
Остались в запасе
Лечче
Новара
1
Уго Габриэли
ВР
10
Игнасио Пьятти
ЦП
29
Гильермо Джиакомацци
ЦП
20
Карлос Гроссмюллер
ЦП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
44
Акилле Косер
ВР
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
19
Пабло Граноче
ЦФ
Остались в запасе
1
Уго Габриэли
ВР
10
Игнасио Пьятти
ЦП
29
Гильермо Джиакомацци
ЦП
20
Карлос Гроссмюллер
ЦП
Остались в запасе
44
Акилле Косер
ВР
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
19
Пабло Граноче
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Лечче - Новара
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Новара
Италия. Кубок, 1/8 финала
Лацио
4 : 1
12.01.2019
Новара
Италия. Кубок, 1/16 финала
Новара
3 : 2
05.12.2018
Пиза
Италия. Кубок, 1/32 финала
Брешиа
2 : 2
12.08.2018
Новара
Италия. Кубок, 1/16 финала
Кьево
3 : 0
29.11.2016
Новара
Италия. Кубок, 1/32 финала
Новара
1 : 0
13.08.2016
Латина
Информация о матче
Стадион:
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