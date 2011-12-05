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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Новара
Лацио - Новара: обзор матча 05 декабря 2011
Лацио
05.12.2011, понедельник, 23:45
Италия. Серия А, 14 тур
3 : 0
Завершен
Новара
16'
Д. Бьява
23'
Т. Рокки
72'
Т. Рокки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Новара
Замена
Л. Скалони
️️️️
А. Конко
Замена
Д. Сиссе
️️️️
Т. Рокки
Замена
Л. Джорджи
️️️️
А. Маццарани
ГОЛ! 3:0!
Т. Рокки
Пас отдал
А. Гонсалес
Замена
Л. Цана
️️️️
Эрнанес
Замена
Жеда
️️️️
П. Граноче
Замена
С. Пеше
️️️️
И. Радованович
Желтая карточка
К. Луди
Желтая карточка
Д. Бьява
ГОЛ! 2:0!
Т. Рокки
Пас отдал
К. Ледесма
ГОЛ! 1:0!
Д. Бьява
Пас отдал
Эрнанес
16'
Желтая карточка
Ф. Поркари
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Новара
1
Самир Уйкани
ВР
5
Карлальберто Луди
ЛЗ
30
Маттео Чентуриони
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
8
Андреа Маццарани
ЛВ
16
Иван Радованович
ОП
17
Филиппо Поркари
ЦП
14
Марко Ригони
АП
89
Мишель Морганелла
ПП
19
Пабло Граноче
ЦФ
9
Рафаэле Рубино
ЦФ
Лацио
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
18
Либор Козак
ЦФ
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
Новара
31
Альберто Фонтана
ВР
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
22
Симоне Пеше
ЦП
18
Франческо Марианини
ЦП
10
Луиджи Джорджи
ПП
27
Жеда
ЦФ
4-4-2
22
Маркетти
18
Станкявичус
20
Бьява
26
Раду
25
Конко
19
Лулич
15
Гонсалес
10
Эрнанес
24
Ледесма
18
Рокки
11
Клозе
2-1-3-2-2
1
Уйкани
30
Чентуриони
5
Луди
16
Радованович
89
Морганелла
17
Поркари
3
Гарсия
14
Ригони
8
Маццарани
9
Рубино
19
Граноче
10
Эрнанес
27
Цана
27
Цана
10
Эрнанес
25
Конко
5
Скалони
5
Скалони
25
Конко
18
Рокки
12
Сиссе
12
Сиссе
18
Рокки
16
Радованович
22
Пеше
22
Пеше
16
Радованович
8
Маццарани
10
Джорджи
10
Джорджи
8
Маццарани
19
Граноче
27
Жеда
27
Жеда
19
Граноче
Остались в запасе
Лацио
Новара
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
18
Либор Козак
ЦФ
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
31
Альберто Фонтана
ВР
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
18
Франческо Марианини
ЦП
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
18
Либор Козак
ЦФ
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
Остались в запасе
31
Альберто Фонтана
ВР
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
18
Франческо Марианини
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Лацио - Новара
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Новара
Италия. Кубок, 1/8 финала
Лацио
4 : 1
12.01.2019
Новара
Италия. Кубок, 1/16 финала
Новара
3 : 2
05.12.2018
Пиза
Италия. Кубок, 1/32 финала
Брешиа
2 : 2
12.08.2018
Новара
Италия. Кубок, 1/16 финала
Кьево
3 : 0
29.11.2016
Новара
Италия. Кубок, 1/32 финала
Новара
1 : 0
13.08.2016
Латина
Информация о матче
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