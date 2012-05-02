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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Новара
Фиорентина - Новара: обзор матча 02 мая 2012
Фиорентина
02.05.2012, среда, 22:45
Италия. Серия А, 36 тур
2 : 2
Завершен
Новара
48'
Р. Монтоливо (П)
71'
Р. Монтоливо
14'
Жеда
30'
М. Ригони (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Новара
Замена
М. Пачи
️️️️
Жеда
Желтая карточка
Р. Оливера
Замена
Т. Моримото
️️️️
Р. Рубино
ГОЛ! 2:2!
Р. Монтоливо
Пас отдал
А. Черчи
Желтая карточка
М. Морганелла
Желтая карточка
М. Паскуаль
Замена
С. Пеше
️️️️
И. Радованович
Желтая карточка
С. Гарсия
Желтая карточка
М. Кампорезе
Замена
М. Маркьонни
️️️️
А. Лаццари
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Р. Монтоливо
Желтая карточка
Д. Джемити
Замена
Р. Оливера
️️️️
А. Льяич
Желтая карточка
А. Лаццари
ГОЛ с пенальти! 0:2!
М. Ригони
Желтая карточка
М. Ригони
14'
ГОЛ! 0:1!
Жеда
Пас отдал
Д. Джемити
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
33
Нето
ВР
10
Андреа Лаццари
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
31
Микеле Кампорезе
ПЗ
6
Маттиа Кассани
ЛП
21
Мануэль Паскуаль
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
22
Адем Льяич
АП
20
Амиду Салифу
ПП
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Новара
44
Акилле Косер
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
0
Андреа Лисуццо
ЦЗ
30
Маттео Чентуриони
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
17
Филиппо Поркари
ЦП
14
Марко Ригони
АП
89
Мишель Морганелла
ПП
27
Жеда
ЦФ
9
Рафаэле Рубино
ЦФ
Фиорентина
27
Фелипе
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
83
Рубен Оливера
ЦП
49
Ромуло
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
Новара
31
Альберто Фонтана
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
8
Андреа Маццарани
ЛВ
7
Даниэль Йенсен
ЦП
22
Симоне Пеше
ЦП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
4-4-1-1
33
Нето
10
Лаццари
22
Настасич
14
Натали
31
Кампорезе
6
Кассани
21
Паскуаль
18
Монтоливо
20
Салифу
22
Льяич
7
Черчи
3-1-3-1-2
44
Косер
0
Лисуццо
30
Чентуриони
3
Джемити
16
Радованович
89
Морганелла
17
Поркари
3
Гарсия
14
Ригони
9
Рубино
27
Жеда
22
Льяич
83
Оливера
83
Оливера
22
Льяич
10
Лаццари
32
Маркьонни
32
Маркьонни
10
Лаццари
27
Жеда
24
Пачи
24
Пачи
27
Жеда
16
Радованович
22
Пеше
22
Пеше
16
Радованович
9
Рубино
15
Моримото
15
Моримото
9
Рубино
Остались в запасе
Фиорентина
Новара
27
Фелипе
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
49
Ромуло
ЦП
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
31
Альберто Фонтана
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
7
Даниэль Йенсен
ЦП
8
Андреа Маццарани
ЛВ
Остались в запасе
27
Фелипе
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
49
Ромуло
ЦП
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
Остались в запасе
31
Альберто Фонтана
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
7
Даниэль Йенсен
ЦП
8
Андреа Маццарани
ЛВ
Главный тренер
Делио Росси
Статистика матча Фиорентина - Новара
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Новара
Италия. Кубок, 1/8 финала
Лацио
4 : 1
12.01.2019
Новара
Италия. Кубок, 1/16 финала
Новара
3 : 2
05.12.2018
Пиза
Италия. Кубок, 1/32 финала
Брешиа
2 : 2
12.08.2018
Новара
Италия. Кубок, 1/16 финала
Кьево
3 : 0
29.11.2016
Новара
Италия. Кубок, 1/32 финала
Новара
1 : 0
13.08.2016
Латина
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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