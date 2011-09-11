Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Новара
Кьево - Новара: обзор матча 11 сентября 2011
Кьево
11.09.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 2 тур
2 : 2
Завершен
Новара
5'
С. Пеллисьер
24'
С. Теро
27'
Ф. Марианини
85'
М. Пачи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Новара
Желтая карточка
С. Мореро
Желтая карточка
А. Маццарани
ГОЛ! 2:2!
М. Пачи
Пас отдал
А. Пинарди
Замена
Н. Фрей
️️️️
С. Пеллисьер
Красная карточка
Д. Сардо
Замена
А. Маццарани
️️️️
С. Пеше
Замена
Д. Москарделли
️️️️
С. Теро
Замена
Р. Крусадо
️️️️
П. Саммарко
Замена
Жеда
️️️️
П. Граноче
Желтая карточка
Д. Сардо
ГОЛ! 2:1!
Ф. Марианини
Пас отдал
Т. Моримото
ГОЛ! 2:0!
С. Теро
Пас отдал
П. Хетемай
13'
Замена
Т. Моримото
️️️️
Р. Меджиорини
ГОЛ! 1:0!
С. Пеллисьер
Пас отдал
П. Саммарко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
7
Камил Вацек
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Новара
1
Самир Уйкани
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
5
Карлальберто Луди
ЛЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
6
Алекс Пинарди
ЦП
18
Франческо Марианини
ЦП
17
Филиппо Поркари
ЦП
22
Симоне Пеше
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
19
Пабло Граноче
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Кьево
1
Кристиан Пуджиони
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
14
Риналдо Крусадо
ЛП
4
Майкл Брэдли
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
Новара
31
Альберто Фонтана
ВР
0
Андреа Лисуццо
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
8
Андреа Маццарани
ЛВ
16
Иван Радованович
ОП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
27
Жеда
ЦФ
4-4-2
70
Соррентино
5
Йокич
12
Цесар
19
Мореро
20
Сардо
7
Вацек
56
Хетемай
30
Ригони
23
Саммарко
77
Теро
31
Пеллисьер
3-5-2
1
Уйкани
3
Джемити
24
Пачи
5
Луди
89
Морганелла
18
Марианини
17
Поркари
22
Пеше
6
Пинарди
69
Меджиорини
19
Граноче
31
Пеллисьер
21
Фрей
21
Фрей
31
Пеллисьер
23
Саммарко
14
Крусадо
14
Крусадо
23
Саммарко
77
Теро
9
Москарделли
9
Москарделли
77
Теро
22
Пеше
8
Маццарани
8
Маццарани
22
Пеше
69
Меджиорини
15
Моримото
15
Моримото
69
Меджиорини
19
Граноче
27
Жеда
27
Жеда
19
Граноче
Остались в запасе
Кьево
Новара
1
Кристиан Пуджиони
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
4
Майкл Брэдли
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
16
Иван Радованович
ОП
31
Альберто Фонтана
ВР
0
Андреа Лисуццо
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
Остались в запасе
1
Кристиан Пуджиони
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
4
Майкл Брэдли
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
Остались в запасе
16
Иван Радованович
ОП
31
Альберто Фонтана
ВР
0
Андреа Лисуццо
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Кьево - Новара
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Новара
Италия. Кубок, 1/8 финала
Лацио
4 : 1
12.01.2019
Новара
Италия. Кубок, 1/16 финала
Новара
3 : 2
05.12.2018
Пиза
Италия. Кубок, 1/32 финала
Брешиа
2 : 2
12.08.2018
Новара
Италия. Кубок, 1/16 финала
Кьево
3 : 0
29.11.2016
Новара
Италия. Кубок, 1/32 финала
Новара
1 : 0
13.08.2016
Латина
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Новости команд
Все
Кьево
Новара
Дуглас Коста нашел новую команду в Италии
17 января
1
«Кьево» ликвидирован. Клуб существовал 92 года
2021.08.22 16:45
5
«Кьево» лишен профессионального статуса. Клубу 92 года
2021.07.27 07:32
2
Форварда «Пизы» обвинили в расизме после фразы про «восстание рабов» в адрес темнокожего игрока
2020.12.23 13:53
4
Товарищеский матч. Гол Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Новару» в первой игре Пирло
2020.09.13 13:39
5
Дуглас Коста нашел новую команду в Италии
17 января
1
«Кьево» ликвидирован. Клуб существовал 92 года
2021.08.22 16:45
5
«Кьево» лишен профессионального статуса. Клубу 92 года
2021.07.27 07:32
2
Форварда «Пизы» обвинили в расизме после фразы про «восстание рабов» в адрес темнокожего игрока
2020.12.23 13:53
4
Определились участники плей-офф за выход в Серию А
2020.08.01 09:35
Товарищеский матч. Гол Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Новару» в первой игре Пирло
2020.09.13 13:39
5
Кубок Италии. «Лацио» разгромил «Новару» и вышел в четвертьфинал
2019.01.12 18:57
Кубок Италии. «Кальяри», «Новара» и «Сассуоло» вышли в 1/8 финала
2018.12.06 00:48
1
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Македа перешел в «Новару»
2016.12.15 11:53
1
Колантуоно может лишиться поста наставника «Удинезе»
2016.03.07 23:35
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+