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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Новара - Палермо
Новара - Палермо: обзор матча 21 декабря 2011
Новара
21.12.2011, среда, 23:45
Италия. Серия А, 1 тур
2 : 2
Завершен
Палермо
77'
А. Маццарани
85'
М. Ригони
20'
К. Луди (АГ)
73'
Н. Бертоло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Новара - Палермо
+1
Желтая карточка
Н. Бертоло
Желтая карточка
Д. Джемити
ГОЛ! 2:2!
М. Ригони
Пас отдал
М. Морганелла
ГОЛ! 1:2!
А. Маццарани
Пас отдал
Ф. Поркари
ГОЛ! 0:2!
Н. Бертоло
Пас отдал
М. Агиррегарай
Замена
Н. Бертоло
️️️️
Э. Альварес
Замена
Т. Моримото
️️️️
Р. Рубино
Замена
Р. Меджиорини
️️️️
П. Граноче
Замена
А. Маццарани
️️️️
Л. Джорджи
Замена
М. Агиррегарай
️️️️
А. Аква
Красная карточка
Й. Иличич
Замена
А. Бачинович
️️️️
М. Четто
Желтая карточка
А. Аква
Желтая карточка
И. Радованович
20'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
К. Луди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Новара
1
Самир Уйкани
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
5
Карлальберто Луди
ЛЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
17
Филиппо Поркари
ЦП
14
Марко Ригони
АП
10
Луиджи Джорджи
ПП
89
Мишель Морганелла
ПП
19
Пабло Граноче
ЦФ
9
Рафаэле Рубино
ЦФ
Палермо
22
Франческо Бенусси
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
4
Мауро Четто
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
8
Эдгар Баррето
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
27
Эдгар Альварес
ПП
19
Игор Будан
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Бортоло Мутти
Новара
31
Альберто Фонтана
ВР
18
Карлос Лабрин
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
8
Андреа Маццарани
ЛВ
18
Франческо Марианини
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
15
Такаюки Моримото
ЦФ
Палермо
22
Джакомо Бричетто
ВР
11
Игнасио Лорес Варела
ЦП
30
Адам Симон
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
16
Николас Бертоло
ЦП
13
Матиас Агиррегарай
ЦП
25
Армин Бачинович
ЦП
3-1-3-1-2
1
Уйкани
5
Луди
24
Пачи
3
Джемити
16
Радованович
10
Джорджи
17
Поркари
89
Морганелла
14
Ригони
9
Рубино
19
Граноче
4-4-2
22
Бенусси
4
Четто
26
Сильвестре
6
Муньос
42
Бальдзаретти
27
Альварес
8
Баррето
18
Аква
8
Мильяччо
72
Иличич
19
Будан
10
Джорджи
8
Маццарани
8
Маццарани
10
Джорджи
19
Граноче
69
Меджиорини
69
Меджиорини
19
Граноче
9
Рубино
15
Моримото
15
Моримото
9
Рубино
27
Альварес
16
Бертоло
16
Бертоло
27
Альварес
18
Аква
13
Агиррегарай
13
Агиррегарай
18
Аква
4
Четто
25
Бачинович
25
Бачинович
4
Четто
Остались в запасе
Новара
Палермо
31
Альберто Фонтана
ВР
18
Карлос Лабрин
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
18
Франческо Марианини
ЦП
11
Игнасио Лорес Варела
ЦП
30
Адам Симон
ЦП
22
Джакомо Бричетто
ВР
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
Главный тренер
Бортоло Мутти
Остались в запасе
31
Альберто Фонтана
ВР
18
Карлос Лабрин
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
18
Франческо Марианини
ЦП
Остались в запасе
11
Игнасио Лорес Варела
ЦП
30
Адам Симон
ЦП
22
Джакомо Бричетто
ВР
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
Главный тренер
Бортоло Мутти
Статистика матча Новара - Палермо
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Новара
Италия. Кубок, 1/8 финала
Лацио
4 : 1
12.01.2019
Новара
Италия. Кубок, 1/16 финала
Новара
3 : 2
05.12.2018
Пиза
Италия. Кубок, 1/32 финала
Брешиа
2 : 2
12.08.2018
Новара
Италия. Кубок, 1/16 финала
Кьево
3 : 0
29.11.2016
Новара
Италия. Кубок, 1/32 финала
Новара
1 : 0
13.08.2016
Латина
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Стадион:
Сильвио Пиола
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