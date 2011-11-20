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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Новара
Дженоа - Новара: обзор матча 20 ноября 2011
Дженоа
20.11.2011, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 12 тур
1 : 0
Завершен
Новара
86'
М. Велозу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Новара
Замена
Л. Джорджи
️️️️
И. Радованович
Желтая карточка
М. Морганелла
Желтая карточка
Р. Паласио
Замена
П. Граноче
️️️️
Ф. Марианини
ГОЛ! 1:0!
М. Велозу
Пас отдал
Л. Пратто
Вторая желтая
Р. Меджиорини
Желтая карточка
Р. Меджиорини
Замена
Л. Пратто
️️️️
А. Караччиоло
Замена
К. Хоркера
️️️️
А. Меркель
Замена
А. Пинарди
️️️️
А. Маццарани
Желтая карточка
Э. Моретти
Замена
Д. Дайнелли
️️️️
К. Констан
Красная карточка
Л. Антонелли
Желтая карточка
М. Чентуриони
Желтая карточка
Р. Рубино
Желтая карточка
К. Констан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Себастьян Фрей
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
21
Александер Меркель
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
7
Марко Росси
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
99
Андреа Караччиоло
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Новара
31
Альберто Фонтана
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
30
Маттео Чентуриони
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
8
Андреа Маццарани
ЛВ
16
Иван Радованович
ОП
18
Франческо Марианини
ЦП
14
Марко Ригони
АП
89
Мишель Морганелла
ПП
9
Рафаэле Рубино
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Дженоа
21
Кристиано Лупателли
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
17
Фелипе Сеймур
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
2
Лукас Пратто
ЦФ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
Новара
44
Акилле Косер
ВР
5
Карлальберто Луди
ЛЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
6
Алекс Пинарди
ЦП
22
Симоне Пеше
ЦП
10
Луиджи Джорджи
ПП
19
Пабло Граноче
ЦФ
3-2-3-2
1
Фрей
4
Гранквист
24
Моретти
13
Антонелли
19
Констан
27
Место
21
Меркель
44
Велозу
7
Росси
99
Караччиоло
8
Паласио
3-1-2-2-2
31
Фонтана
15
Деллафьоре
30
Чентуриони
3
Джемити
16
Радованович
89
Морганелла
18
Марианини
14
Ригони
8
Маццарани
69
Меджиорини
9
Рубино
19
Констан
3
Дайнелли
3
Дайнелли
19
Констан
99
Караччиоло
2
Пратто
2
Пратто
99
Караччиоло
21
Меркель
14
Хоркера
14
Хоркера
21
Меркель
8
Маццарани
6
Пинарди
6
Пинарди
8
Маццарани
16
Радованович
10
Джорджи
10
Джорджи
16
Радованович
18
Марианини
19
Граноче
19
Граноче
18
Марианини
Остались в запасе
Дженоа
Новара
21
Кристиано Лупателли
ВР
17
Фелипе Сеймур
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
Главный тренер
Альберто Малезани
44
Акилле Косер
ВР
5
Карлальберто Луди
ЛЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
22
Симоне Пеше
ЦП
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
17
Фелипе Сеймур
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
Остались в запасе
44
Акилле Косер
ВР
5
Карлальберто Луди
ЛЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
22
Симоне Пеше
ЦП
Главный тренер
Альберто Малезани
Статистика матча Дженоа - Новара
3
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Новара
Италия. Кубок, 1/8 финала
Лацио
4 : 1
12.01.2019
Новара
Италия. Кубок, 1/16 финала
Новара
3 : 2
05.12.2018
Пиза
Италия. Кубок, 1/32 финала
Брешиа
2 : 2
12.08.2018
Новара
Италия. Кубок, 1/16 финала
Кьево
3 : 0
29.11.2016
Новара
Италия. Кубок, 1/32 финала
Новара
1 : 0
13.08.2016
Латина
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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