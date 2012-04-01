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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Новара
Рома - Новара: обзор матча 01 апреля 2012
Рома
01.04.2012, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 30 тур
5 : 2
Завершен
Новара
25'
Маркиньо
35'
П. Освальдо
55'
Ф. Симплисио
61'
Б. Кркич
90+2'
Э. Ламела
17'
А. Караччиоло
77'
Т. Моримото
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Новара
ГОЛ! 5:2!
Э. Ламела
Пас отдал
П. Освальдо
+2
Замена
Ф. Вивиани
️️️️
Ф. Тотти
ГОЛ! 4:2!
Т. Моримото
Пас отдал
А. Караччиоло
Замена
А. Маццарани
️️️️
Д. Йенсен
Замена
Э. Ламела
️️️️
Б. Кркич
Желтая карточка
Б. Кркич
ГОЛ! 4:1!
Б. Кркич
Пас отдал
Х. Анхель
Замена
Т. Моримото
️️️️
Жеда
Желтая карточка
М. Пачи
Замена
С. Перротта
️️️️
Ф. Симплисио
ГОЛ! 3:1!
Ф. Симплисио
Замена
А. Фонтана
️️️️
С. Уйкани
ГОЛ! 2:1!
П. Освальдо
Пас отдал
Ф. Тотти
ГОЛ! 1:1!
Маркиньо
Пас отдал
П. Освальдо
17'
ГОЛ! 0:1!
А. Караччиоло
Пас отдал
Д. Джемити
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Маартен Стекеленбург
ВР
11
Родриго Таддеи
ЛЗ
3
Хосе Анхель
ЛЗ
30
Фабио Симплисио
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
10
Пабло Освальдо
ЛП
5
Фернандо Гаго
ЦП
9
Боян Кркич
АП
77
Маркиньо
АП
16
Даниэле Де Росси
ПП
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Новара
1
Самир Уйкани
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
0
Андреа Лисуццо
ЦЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
7
Даниэль Йенсен
ЦП
22
Симоне Пеше
ЦП
17
Филиппо Поркари
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
99
Андреа Караччиоло
ЦФ
27
Жеда
ЦФ
Рома
23
Джанлука Курчи
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
12
Сисиньо
ПЗ
14
Джаммарио Пишителла
ЛП
43
Федерико Вивиани
ЦП
20
Симоне Перротта
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
Новара
31
Альберто Фонтана
ВР
30
Маттео Чентуриони
ЦЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
8
Андреа Маццарани
ЛВ
16
Иван Радованович
ОП
9
Рафаэле Рубино
ЦФ
15
Такаюки Моримото
ЦФ
4-3-2-1
1
Стекеленбург
3
Анхель
30
Симплисио
24
Кьер
11
Таддеи
10
Освальдо
5
Гаго
16
Де Росси
77
Маркиньо
9
Кркич
10
Тотти
3-5-2
1
Уйкани
0
Лисуццо
24
Пачи
3
Джемити
89
Морганелла
7
Йенсен
22
Пеше
17
Поркари
3
Гарсия
27
Жеда
99
Караччиоло
10
Тотти
43
Вивиани
43
Вивиани
10
Тотти
30
Симплисио
20
Перротта
20
Перротта
30
Симплисио
9
Кркич
9
Ламела
9
Ламела
9
Кркич
1
Уйкани
31
Фонтана
31
Фонтана
1
Уйкани
7
Йенсен
8
Маццарани
8
Маццарани
7
Йенсен
27
Жеда
15
Моримото
15
Моримото
27
Жеда
Остались в запасе
Рома
Новара
23
Джанлука Курчи
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
12
Сисиньо
ПЗ
14
Джаммарио Пишителла
ЛП
Главный тренер
Луис Энрике
16
Иван Радованович
ОП
30
Маттео Чентуриони
ЦЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
9
Рафаэле Рубино
ЦФ
Остались в запасе
23
Джанлука Курчи
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
12
Сисиньо
ПЗ
14
Джаммарио Пишителла
ЛП
Остались в запасе
16
Иван Радованович
ОП
30
Маттео Чентуриони
ЦЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
9
Рафаэле Рубино
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Рома - Новара
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Новара
Италия. Кубок, 1/8 финала
Лацио
4 : 1
12.01.2019
Новара
Италия. Кубок, 1/16 финала
Новара
3 : 2
05.12.2018
Пиза
Италия. Кубок, 1/32 финала
Брешиа
2 : 2
12.08.2018
Новара
Италия. Кубок, 1/16 финала
Кьево
3 : 0
29.11.2016
Новара
Италия. Кубок, 1/32 финала
Новара
1 : 0
13.08.2016
Латина
Информация о матче
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