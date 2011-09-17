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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Новара
Кальяри - Новара: обзор матча 17 сентября 2011
Кальяри
17.09.2011, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 3 тур
2 : 1
Завершен
Новара
38'
Т. Рибейро
86'
Х. Ларривей
88'
Т. Моримото
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Новара
Желтая карточка
М. Пачи
Желтая карточка
А. Агостини
ГОЛ! 2:1!
Т. Моримото
Пас отдал
Ф. Поркари
ГОЛ! 2:0!
Х. Ларривей
Пас отдал
Д. Конти
Замена
М. Эль-Кабир
️️️️
А. Коссу
Замена
Л. Джорджи
️️️️
А. Пинарди
Желтая карточка
М. Морганелла
Замена
Х. Ларривей
️️️️
Нене
Замена
П. Граноче
️️️️
Жеда
Замена
И. Радованович
️️️️
Ф. Марианини
Замена
С. Ибарбо
️️️️
Т. Рибейро
Желтая карточка
Д. Астори
ГОЛ! 1:0!
Т. Рибейро
Пас отдал
Нене
Желтая карточка
Ф. Поркари
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
19
Тиаго Рибейро
ЦФ
7
Нене
ЦФ
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Новара
1
Самир Уйкани
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
0
Андреа Лисуццо
ЦЗ
6
Алекс Пинарди
ЦП
17
Филиппо Поркари
ЦП
18
Франческо Марианини
ЦП
14
Марко Ригони
АП
89
Мишель Морганелла
ПП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
27
Жеда
ЦФ
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
35
Руи Сампайо
АП
10
Мостафа Эль-Кабир
ЦФ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
Новара
31
Альберто Фонтана
ВР
5
Карлальберто Луди
ЛЗ
30
Маттео Чентуриони
ЦЗ
8
Андреа Маццарани
ЛВ
16
Иван Радованович
ОП
10
Луиджи Джорджи
ПП
19
Пабло Граноче
ЦФ
4-3-1-2
22
Агацци
33
Агостини
2
Канини
13
Астори
24
Писано
44
Наингголан
8
Бьондини
5
Конти
7
Коссу
7
Нене
19
Рибейро
3-4-1-2
1
Уйкани
24
Пачи
0
Лисуццо
3
Джемити
89
Морганелла
17
Поркари
18
Марианини
6
Пинарди
14
Ригони
27
Жеда
15
Моримото
7
Коссу
10
Эль-Кабир
10
Эль-Кабир
7
Коссу
7
Нене
11
Ларривей
11
Ларривей
7
Нене
19
Рибейро
8
Ибарбо
8
Ибарбо
19
Рибейро
18
Марианини
16
Радованович
16
Радованович
18
Марианини
6
Пинарди
10
Джорджи
10
Джорджи
6
Пинарди
27
Жеда
19
Граноче
19
Граноче
27
Жеда
Остались в запасе
Кальяри
Новара
1
Влада Аврамов
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
35
Руи Сампайо
АП
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
31
Альберто Фонтана
ВР
5
Карлальберто Луди
ЛЗ
30
Маттео Чентуриони
ЦЗ
8
Андреа Маццарани
ЛВ
Остались в запасе
1
Влада Аврамов
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
35
Руи Сампайо
АП
Остались в запасе
31
Альберто Фонтана
ВР
5
Карлальберто Луди
ЛЗ
30
Маттео Чентуриони
ЦЗ
8
Андреа Маццарани
ЛВ
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Статистика матча Кальяри - Новара
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Новара
Италия. Кубок, 1/8 финала
Лацио
4 : 1
12.01.2019
Новара
Италия. Кубок, 1/16 финала
Новара
3 : 2
05.12.2018
Пиза
Италия. Кубок, 1/32 финала
Брешиа
2 : 2
12.08.2018
Новара
Италия. Кубок, 1/16 финала
Кьево
3 : 0
29.11.2016
Новара
Италия. Кубок, 1/32 финала
Новара
1 : 0
13.08.2016
Латина
Информация о матче
Стадион:
Сант-Элия
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