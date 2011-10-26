Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Новара - Сиена
Новара - Сиена: обзор матча 26 октября 2011
Новара
26.10.2011, среда, 22:45
Италия. Серия А, 9 тур
1 : 1
Завершен
Сиена
80'
Д. Джемити
18'
Э. Калайо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Новара - Сиена
Желтая карточка
Р. Меджиорини
Желтая карточка
М. Контини
ГОЛ! 1:1!
Д. Джемити
Пас отдал
А. Маццарани
Желтая карточка
К. Терци
Замена
К. Терци
️️️️
П. Гонсалес
Желтая карточка
М. Чентуриони
Замена
Д. Маннини
️️️️
Режиналдо
Замена
А. Маццарани
️️️️
А. Пинарди
Замена
Ф. Бриенца
️️️️
Г. Анджелла
Желтая карточка
Р. Витьелло
Замена
Д. Джемити
️️️️
С. Гарсия
18'
ГОЛ! 0:1!
Э. Калайо
Замена
М. Чентуриони
️️️️
К. Луди
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Новара
31
Альберто Фонтана
ВР
5
Карлальберто Луди
ЛЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
6
Алекс Пинарди
ЦП
17
Филиппо Поркари
ЦП
14
Марко Ригони
АП
10
Луиджи Джорджи
ПП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
27
Жеда
ЦФ
Сиена
23
Зелько Бркич
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
26
Эмануэле Пезоли
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
19
Франческо Больцони
ЦП
8
Симоне Вергассола
ЦП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
18
Пабло Гонсалес
ЦФ
91
Режиналдо
РФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Новара
44
Акилле Косер
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
30
Маттео Чентуриони
ЦЗ
8
Андреа Маццарани
ЛВ
18
Франческо Марианини
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
Сиена
12
Симоне Фарелли
ВР
19
Клаудио Терци
ЦЗ
21
Андреа Росси
ЛП
70
Даниеле Маннини
ЛП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
3-4-1-2
31
Фонтана
5
Луди
24
Пачи
15
Деллафьоре
3
Гарсия
6
Пинарди
17
Поркари
10
Джорджи
14
Ригони
27
Жеда
69
Меджиорини
3-2-2-3
23
Бркич
33
Анджелла
15
Контини
26
Пезоли
2
Витьелло
36
Дель Гроссо
19
Больцони
8
Вергассола
91
Режиналдо
18
Гонсалес
16
Калайо
3
Гарсия
3
Джемити
3
Джемити
3
Гарсия
5
Луди
30
Чентуриони
30
Чентуриони
5
Луди
6
Пинарди
8
Маццарани
8
Маццарани
6
Пинарди
18
Гонсалес
19
Терци
19
Терци
18
Гонсалес
91
Режиналдо
70
Маннини
70
Маннини
91
Режиналдо
33
Анджелла
20
Бриенца
20
Бриенца
33
Анджелла
Остались в запасе
Новара
Сиена
44
Акилле Косер
ВР
18
Франческо Марианини
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
12
Симоне Фарелли
ВР
21
Андреа Росси
ЛП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Остались в запасе
44
Акилле Косер
ВР
18
Франческо Марианини
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
Остались в запасе
12
Симоне Фарелли
ВР
21
Андреа Росси
ЛП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Статистика матча Новара - Сиена
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Новара
Италия. Кубок, 1/8 финала
Лацио
4 : 1
12.01.2019
Новара
Италия. Кубок, 1/16 финала
Новара
3 : 2
05.12.2018
Пиза
Италия. Кубок, 1/32 финала
Брешиа
2 : 2
12.08.2018
Новара
Италия. Кубок, 1/16 финала
Кьево
3 : 0
29.11.2016
Новара
Италия. Кубок, 1/32 финала
Новара
1 : 0
13.08.2016
Латина
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Информация о матче
Стадион:
Сильвио Пиола
Новости команд
Все
Новара
Сиена
Владимир Газзаев: «Начинать или продолжать работать в «Сиене» для меня абсолютно неприемлемо»
2021.02.11 09:39
Tuttomercatoweb: «Сиену» возглавит Пахарь. У Газзаева бюрократические проблемы
2021.01.27 20:34
4
Владимир Газзаев провел первую тренировку с «Сиеной»
2021.01.25 19:20
1
Газзаев заменит Джилардино на посту главного тренера «Сиены»
2021.01.24 18:53
6
Товарищеский матч. Гол Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Новару» в первой игре Пирло
2020.09.13 13:39
5
Товарищеский матч. Гол Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Новару» в первой игре Пирло
2020.09.13 13:39
5
Кубок Италии. «Лацио» разгромил «Новару» и вышел в четвертьфинал
2019.01.12 18:57
Кубок Италии. «Кальяри», «Новара» и «Сассуоло» вышли в 1/8 финала
2018.12.06 00:48
1
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Македа перешел в «Новару»
2016.12.15 11:53
1
Колантуоно может лишиться поста наставника «Удинезе»
2016.03.07 23:35
Владимир Газзаев: «Начинать или продолжать работать в «Сиене» для меня абсолютно неприемлемо»
2021.02.11 09:39
Tuttomercatoweb: «Сиену» возглавит Пахарь. У Газзаева бюрократические проблемы
2021.01.27 20:34
4
Владимир Газзаев провел первую тренировку с «Сиеной»
2021.01.25 19:20
1
Газзаев заменит Джилардино на посту главного тренера «Сиены»
2021.01.24 18:53
6
Конте оправдан по делу о договорных матчах
2016.05.16 16:15
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+