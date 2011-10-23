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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Новара
Удинезе - Новара: обзор матча 23 октября 2011
Удинезе
23.10.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 8 тур
3 : 0
Завершен
Новара
33'
А. Ди Натале
39'
М. Домицци
50'
А. Ди Натале
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Новара
Замена
Нейтон
️️️️
М. Домицци
Замена
Д. Экстранд
️️️️
Д. Ферронетти
Желтая карточка
К. Асамоа
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
Г. Торже
Замена
Д. Джемити
️️️️
М. Ригони
Замена
П. Граноче
️️️️
Т. Моримото
Желтая карточка
Ф. Поркари
Замена
Р. Меджиорини
️️️️
С. Пеше
ГОЛ! 3:0!
А. Ди Натале
ГОЛ! 2:0!
М. Домицци
Пас отдал
А. Ди Натале
ГОЛ! 1:0!
А. Ди Натале
Пас отдал
П. Армеро
15'
Желтая карточка
Т. Моримото
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
5
Данило
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
46
Дамиано Ферронетти
ПЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
27
Квадво Асамоа
ЛП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Новара
31
Альберто Фонтана
ВР
30
Маттео Чентуриони
ЦЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
6
Алекс Пинарди
ЦП
17
Филиппо Поркари
ЦП
22
Симоне Пеше
ЦП
14
Марко Ригони
АП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
19
Нейтон
ЛЗ
5
Джоэль Экстранд
ПЗ
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
6
Тьерри Дубе
ЦП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Новара
44
Акилле Косер
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
8
Андреа Маццарани
ЛВ
18
Франческо Марианини
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
19
Пабло Граноче
ЦФ
3-2-4-1
1
Ханданович
5
Данило
6
Домицци
4
Бенатиа
46
Ферронетти
22
Исла
27
Асамоа
7
Агьеманг-Баду
8
Торже
7
Армеро
10
Ди Натале
3-1-4-1-1
31
Фонтана
15
Деллафьоре
24
Пачи
30
Чентуриони
16
Радованович
6
Пинарди
17
Поркари
22
Пеше
3
Гарсия
14
Ригони
15
Моримото
6
Домицци
19
Нейтон
19
Нейтон
6
Домицци
46
Ферронетти
5
Экстранд
5
Экстранд
46
Ферронетти
8
Торже
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
8
Торже
14
Ригони
3
Джемити
3
Джемити
14
Ригони
22
Пеше
69
Меджиорини
69
Меджиорини
22
Пеше
15
Моримото
19
Граноче
19
Граноче
15
Моримото
Остались в запасе
Удинезе
Новара
93
Даниэле Паделли
ВР
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
6
Тьерри Дубе
ЦП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
44
Акилле Косер
ВР
18
Франческо Марианини
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
8
Андреа Маццарани
ЛВ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
6
Тьерри Дубе
ЦП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Остались в запасе
44
Акилле Косер
ВР
18
Франческо Марианини
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
8
Андреа Маццарани
ЛВ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Удинезе - Новара
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Новара
Италия. Кубок, 1/8 финала
Лацио
4 : 1
12.01.2019
Новара
Италия. Кубок, 1/16 финала
Новара
3 : 2
05.12.2018
Пиза
Италия. Кубок, 1/32 финала
Брешиа
2 : 2
12.08.2018
Новара
Италия. Кубок, 1/16 финала
Кьево
3 : 0
29.11.2016
Новара
Италия. Кубок, 1/32 финала
Новара
1 : 0
13.08.2016
Латина
Информация о матче
Стадион:
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