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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Новара - Болонья
Новара - Болонья: обзор матча 16 октября 2011
Новара
16.10.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 7 тур
0 : 2
Завершен
Болонья
45+4'
Г. Рамирес
64'
Р. Аквафреска
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Новара - Болонья
Замена
Д. Вантаджиато
️️️️
Р. Аквафреска
Замена
Ф. Казарини
️️️️
М. Ди Вайо
Замена
П. Граноче
️️️️
Ф. Поркари
Желтая карточка
А. Раджи
ГОЛ! 0:2!
Р. Аквафреска
Пас отдал
Д. Портанова
Желтая карточка
П. Коне
Желтая карточка
И. Радованович
+4
ГОЛ! 0:1!
Г. Рамирес
Пас отдал
М. Ди Вайо
Замена
А. Фонтана
️️️️
С. Уйкани
Замена
И. Радованович
️️️️
А. Пинарди
19'
Замена
Г. Рамирес
️️️️
А. Диаманти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Новара
1
Самир Уйкани
ВР
5
Карлальберто Луди
ЛЗ
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
6
Алекс Пинарди
ЦП
17
Филиппо Поркари
ЦП
18
Франческо Марианини
ЦП
14
Марко Ригони
АП
89
Мишель Морганелла
ПП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Болонья
30
Федерико Альярди
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
33
Панайотис Коне
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
23
Алессандро Диаманти
АП
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Новара
31
Альберто Фонтана
ВР
30
Маттео Чентуриони
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
19
Пабло Граноче
ЦФ
9
Рафаэле Рубино
ЦФ
Болонья
22
Филиппо Ломбарди
ВР
51
Симоне Лориа
ЦЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
21
Рене Крхин
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
17
Даниэле Вантаджиато
ЦФ
77
Хенри Хименес
ЦФ
3-4-1-2
1
Уйкани
3
Джемити
24
Пачи
5
Луди
6
Пинарди
17
Поркари
18
Марианини
89
Морганелла
14
Ригони
69
Меджиорини
15
Моримото
4-2-2-2
30
Альярди
3
Черубин
90
Портанова
24
Раджи
3
Морлео
33
Коне
16
Мудингай
56
Пульцетти
23
Диаманти
99
Аквафреска
9
Ди Вайо
6
Пинарди
16
Радованович
16
Радованович
6
Пинарди
1
Уйкани
31
Фонтана
31
Фонтана
1
Уйкани
17
Поркари
19
Граноче
19
Граноче
17
Поркари
99
Аквафреска
17
Вантаджиато
17
Вантаджиато
99
Аквафреска
9
Ди Вайо
5
Казарини
5
Казарини
9
Ди Вайо
23
Диаманти
11
Рамирес
11
Рамирес
23
Диаманти
Остались в запасе
Новара
Болонья
30
Маттео Чентуриони
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
9
Рафаэле Рубино
ЦФ
22
Филиппо Ломбарди
ВР
51
Симоне Лориа
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
77
Хенри Хименес
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
30
Маттео Чентуриони
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
9
Рафаэле Рубино
ЦФ
Остались в запасе
22
Филиппо Ломбарди
ВР
51
Симоне Лориа
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
77
Хенри Хименес
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Новара - Болонья
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Новара
Италия. Кубок, 1/8 финала
Лацио
4 : 1
12.01.2019
Новара
Италия. Кубок, 1/16 финала
Новара
3 : 2
05.12.2018
Пиза
Италия. Кубок, 1/32 финала
Брешиа
2 : 2
12.08.2018
Новара
Италия. Кубок, 1/16 финала
Кьево
3 : 0
29.11.2016
Новара
Италия. Кубок, 1/32 финала
Новара
1 : 0
13.08.2016
Латина
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Сильвио Пиола
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