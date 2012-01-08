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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Новара - Фиорентина
Новара - Фиорентина: обзор матча 08 января 2012
Новара
08.01.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 17 тур
0 : 3
Завершен
Фиорентина
20'
С. Йоветич (П)
42'
Р. Монтоливо
49'
С. Йоветич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Новара - Фиорентина
Замена
Л. Де Сильвестри
️️️️
М. Кассани
Замена
Х. Харджа
️️️️
А. Салифу
Замена
П. Граноче
️️️️
А. Караччиоло
Желтая карточка
А. Салифу
Замена
А. Лаццари
️️️️
А. Льяич
Замена
А. Пинарди
️️️️
А. Маццарани
Замена
Р. Рубино
️️️️
Р. Меджиорини
ГОЛ! 0:3!
С. Йоветич
Пас отдал
А. Льяич
ГОЛ! 0:2!
Р. Монтоливо
Пас отдал
Х. Варгас
Желтая карточка
М. Настасич
20'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Йоветич
Желтая карточка
М. Чентуриони
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Новара
1
Самир Уйкани
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
30
Маттео Чентуриони
ЦЗ
8
Андреа Маццарани
ЛВ
17
Филиппо Поркари
ЦП
18
Франческо Марианини
ЦП
14
Марко Ригони
АП
89
Мишель Морганелла
ПП
99
Андреа Караччиоло
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Фиорентина
1
Артур Боруц
ВР
14
Чезаре Натали
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
85
Валон Бехрами
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
20
Амиду Салифу
ЦП
22
Адем Льяич
АП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Новара
31
Альберто Фонтана
ВР
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
6
Алекс Пинарди
ЦП
7
Даниэль Йенсен
ЦП
9
Рафаэле Рубино
ЦФ
19
Пабло Граноче
ЦФ
Фиорентина
33
Нето
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
10
Андреа Лаццари
ЦП
13
Хуссин Харджа
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
3-3-2-2
1
Уйкани
3
Джемити
30
Чентуриони
24
Пачи
17
Поркари
18
Марианини
89
Морганелла
8
Маццарани
14
Ригони
69
Меджиорини
99
Караччиоло
4-4-1-1
1
Боруц
6
Кассани
22
Настасич
5
Гамберини
14
Натали
85
Бехрами
18
Монтоливо
20
Салифу
11
Варгас
22
Льяич
9
Йоветич
8
Маццарани
6
Пинарди
6
Пинарди
8
Маццарани
69
Меджиорини
9
Рубино
9
Рубино
69
Меджиорини
99
Караччиоло
19
Граноче
19
Граноче
99
Караччиоло
6
Кассани
29
Де Сильвестри
29
Де Сильвестри
6
Кассани
22
Льяич
10
Лаццари
10
Лаццари
22
Льяич
20
Салифу
13
Харджа
13
Харджа
20
Салифу
Остались в запасе
Новара
Фиорентина
31
Альберто Фонтана
ВР
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
7
Даниэль Йенсен
ЦП
33
Нето
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Остались в запасе
31
Альберто Фонтана
ВР
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
7
Даниэль Йенсен
ЦП
Остались в запасе
33
Нето
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Статистика матча Новара - Фиорентина
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Новара
Италия. Кубок, 1/8 финала
Лацио
4 : 1
12.01.2019
Новара
Италия. Кубок, 1/16 финала
Новара
3 : 2
05.12.2018
Пиза
Италия. Кубок, 1/32 финала
Брешиа
2 : 2
12.08.2018
Новара
Италия. Кубок, 1/16 финала
Кьево
3 : 0
29.11.2016
Новара
Италия. Кубок, 1/32 финала
Новара
1 : 0
13.08.2016
Латина
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Стадион:
Сильвио Пиола
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