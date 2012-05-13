Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Новара
Милан - Новара: обзор матча 13 мая 2012
Милан
13.05.2012, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 38 тур
2 : 1
Завершен
Новара
58'
М. Фламини
86'
Ф. Индзаги
20'
С. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Новара
Замена
К. Луди
️️️️
М. Чентуриони
Замена
М. Маджио
️️️️
С. Пеше
ГОЛ! 2:1!
Ф. Индзаги
Пас отдал
К. Зеедорф
Замена
А. Неста
️️️️
А. Аквилани
Замена
Ф. Индзаги
️️️️
М. Йепес
Замена
И. Радованович
️️️️
А. Караччиоло
ГОЛ! 1:1!
М. Фламини
Пас отдал
А. Кассано
Желтая карточка
А. Аквилани
20'
ГОЛ! 0:1!
С. Гарсия
Замена
М. Фламини
️️️️
К. Боатенг
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Марко Амелия
ВР
5
Филипп Мексес
ЛЗ
19
Джанлука Дзамбротта
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
15
Джамел Месба
ПЗ
10
Кларенс Зеедорф
ОП
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
99
Антонио Кассано
ЦФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Новара
31
Альберто Фонтана
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
30
Маттео Чентуриони
ЦЗ
0
Андреа Лисуццо
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
17
Филиппо Поркари
ЦП
22
Симоне Пеше
ЦП
14
Марко Ригони
АП
89
Мишель Морганелла
ПП
99
Андреа Караччиоло
ЦФ
27
Жеда
ЦФ
Милан
30
Флавио Рома
ВР
13
Алессандро Неста
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
20
Матье Фламини
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
Новара
33
Флорин Логофату
ВР
5
Карлальберто Луди
ЛЗ
16
Иван Радованович
ОП
23
Симоне Бранка
ЦП
7
Даниэль Йенсен
ЦП
33
Маттиа Маджио
ЦФ
9
Рафаэле Рубино
ЦФ
4-1-2-1-2
32
Амелия
5
Мексес
19
Дзамбротта
33
Йепес
15
Месба
10
Зеедорф
8
Гаттузо
20
Аквилани
27
Боатенг
11
Ибрагимович
99
Кассано
3-4-1-2
31
Фонтана
30
Чентуриони
0
Лисуццо
3
Джемити
89
Морганелла
17
Поркари
22
Пеше
3
Гарсия
14
Ригони
27
Жеда
99
Караччиоло
20
Аквилани
13
Неста
13
Неста
20
Аквилани
27
Боатенг
20
Фламини
20
Фламини
27
Боатенг
33
Йепес
9
Индзаги
9
Индзаги
33
Йепес
22
Пеше
33
Маджио
33
Маджио
22
Пеше
99
Караччиоло
16
Радованович
16
Радованович
99
Караччиоло
30
Чентуриони
5
Луди
5
Луди
30
Чентуриони
Остались в запасе
Милан
Новара
30
Флавио Рома
ВР
23
Антонио Ночерино
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
33
Флорин Логофату
ВР
23
Симоне Бранка
ЦП
7
Даниэль Йенсен
ЦП
9
Рафаэле Рубино
ЦФ
Остались в запасе
30
Флавио Рома
ВР
23
Антонио Ночерино
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
70
Робиньо
ЦФ
Остались в запасе
33
Флорин Логофату
ВР
23
Симоне Бранка
ЦП
7
Даниэль Йенсен
ЦП
9
Рафаэле Рубино
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Милан - Новара
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Новара
Италия. Кубок, 1/8 финала
Лацио
4 : 1
12.01.2019
Новара
Италия. Кубок, 1/16 финала
Новара
3 : 2
05.12.2018
Пиза
Италия. Кубок, 1/32 финала
Брешиа
2 : 2
12.08.2018
Новара
Италия. Кубок, 1/16 финала
Кьево
3 : 0
29.11.2016
Новара
Италия. Кубок, 1/32 финала
Новара
1 : 0
13.08.2016
Латина
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Новости команд
Все
Милан
Новара
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
00:55
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
Вчера, 10:04
Эндрик отказался от перехода в «Милан» из-за прозвища клуба
11 ноября
4
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
00:55
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
Вчера, 10:04
Эндрик отказался от перехода в «Милан» из-за прозвища клуба
11 ноября
4
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Товарищеский матч. Гол Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Новару» в первой игре Пирло
2020.09.13 13:39
5
Кубок Италии. «Лацио» разгромил «Новару» и вышел в четвертьфинал
2019.01.12 18:57
Кубок Италии. «Кальяри», «Новара» и «Сассуоло» вышли в 1/8 финала
2018.12.06 00:48
1
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Македа перешел в «Новару»
2016.12.15 11:53
1
Колантуоно может лишиться поста наставника «Удинезе»
2016.03.07 23:35
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+