Турниры:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Ювентус
|38
|23
|15
|0
|68:20
|+48
|84
|2.
|Милан
|38
|24
|8
|6
|74:33
|+41
|80
|3.
|Удинезе
|38
|18
|10
|10
|52:35
|+17
|64
|4.
|Лацио
|38
|18
|8
|12
|56:47
|+9
|62
|5.
|Наполи
|38
|16
|13
|9
|66:46
|+20
|61
|6.
|Интер
|38
|17
|7
|14
|58:55
|+3
|58
|7.
|Рома
|38
|16
|8
|14
|60:54
|+6
|56
|8.
|Парма
|38
|15
|11
|12
|54:53
|+1
|56
|9.
|Болонья
|38
|13
|12
|13
|41:43
|-2
|51
|10.
|Кьево
|38
|12
|13
|13
|35:45
|-10
|49
|11.
|Катания
|38
|11
|15
|12
|47:52
|-5
|48
|12.
|Аталанта *
|38
|13
|13
|12
|41:43
|-2
|46
|13.
|Фиорентина
|38
|11
|13
|14
|37:43
|-6
|46
|14.
|Сиена
|38
|11
|11
|16
|45:45
|0
|44
|15.
|Кальяри
|38
|10
|13
|15
|37:46
|-9
|43
|16.
|Палермо
|38
|11
|10
|17
|52:62
|-10
|43
|17.
|Дженоа
|38
|11
|9
|18
|50:69
|-19
|42
|18.
|Лечче
|38
|8
|12
|18
|40:56
|-16
|36
|19.
|Новара
|38
|7
|11
|20
|35:65
|-30
|32
|20.
|Чезена
|38
|4
|10
|24
|24:60
|-36
|22
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Ювентус
|19
|13
|6
|0
|40:12
|+28
|45
|2.
|Удинезе
|19
|13
|4
|2
|33:13
|+20
|43
|3.
|Милан
|19
|12
|5
|2
|36:11
|+25
|41
|4.
|Наполи
|19
|10
|6
|3
|39:22
|+17
|36
|5.
|Лацио
|19
|10
|6
|3
|28:16
|+12
|36
|6.
|Рома
|19
|10
|5
|4
|39:22
|+17
|35
|7.
|Парма
|19
|10
|5
|4
|34:20
|+14
|35
|8.
|Интер
|19
|10
|4
|5
|36:27
|+9
|34
|9.
|Палермо
|19
|10
|3
|6
|38:30
|+8
|33
|10.
|Аталанта *
|19
|9
|6
|4
|23:15
|+8
|33
|11.
|Дженоа
|19
|9
|6
|4
|29:24
|+5
|33
|12.
|Катания
|19
|9
|5
|5
|24:15
|+9
|32
|13.
|Кьево
|19
|8
|6
|5
|16:15
|+1
|30
|14.
|Кальяри
|19
|7
|8
|4
|23:16
|+7
|29
|15.
|Сиена
|19
|8
|4
|7
|27:19
|+8
|28
|16.
|Болонья
|19
|8
|4
|7
|23:24
|-1
|28
|17.
|Фиорентина
|19
|7
|7
|5
|24:22
|+2
|28
|18.
|Новара
|19
|5
|8
|6
|20:27
|-7
|23
|19.
|Лечче
|19
|3
|6
|10
|22:29
|-7
|15
|20.
|Чезена
|19
|2
|7
|10
|15:24
|-9
|13
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Милан
|19
|12
|3
|4
|38:22
|+16
|39
|2.
|Ювентус
|19
|10
|9
|0
|28:8
|+20
|39
|3.
|Лацио
|19
|8
|2
|9
|28:31
|-3
|26
|4.
|Наполи
|19
|6
|7
|6
|27:24
|+3
|25
|5.
|Интер
|19
|7
|3
|9
|22:28
|-6
|24
|6.
|Болонья
|19
|5
|8
|6
|18:19
|-1
|23
|7.
|Рома
|19
|6
|3
|10
|21:32
|-11
|21
|8.
|Удинезе
|19
|5
|6
|8
|19:22
|-3
|21
|9.
|Лечче
|19
|5
|6
|8
|18:27
|-9
|21
|10.
|Парма
|19
|5
|6
|8
|20:33
|-13
|21
|11.
|Аталанта *
|19
|4
|7
|8
|18:28
|-10
|19
|12.
|Кьево
|19
|4
|7
|8
|19:30
|-11
|19
|13.
|Фиорентина
|19
|4
|6
|9
|13:21
|-8
|18
|14.
|Сиена
|19
|3
|7
|9
|18:26
|-8
|16
|15.
|Катания
|19
|2
|10
|7
|23:37
|-14
|16
|16.
|Кальяри
|19
|3
|5
|11
|14:30
|-16
|14
|17.
|Палермо
|19
|1
|7
|11
|14:32
|-18
|10
|18.
|Новара
|19
|2
|3
|14
|15:38
|-23
|9
|19.
|Дженоа
|19
|2
|3
|14
|21:45
|-24
|9
|20.
|Чезена
|19
|2
|3
|14
|9:36
|-27
|9