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    Новара - таблица

    Город Новара
    Дивизион Италия-Про Прима Дивизионе - Группа A
    Сайт http://www.novaracalcio.com/portal/IT/handle/?page
    Стадион Сильвио Пиола
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Ювентус 38 23 15 0 68:20 +48 84
    2. Милан 38 24 8 6 74:33 +41 80
    3. Удинезе 38 18 10 10 52:35 +17 64
    4. Лацио 38 18 8 12 56:47 +9 62
    5. Наполи 38 16 13 9 66:46 +20 61
    6. Интер 38 17 7 14 58:55 +3 58
    7. Рома 38 16 8 14 60:54 +6 56
    8. Парма 38 15 11 12 54:53 +1 56
    9. Болонья 38 13 12 13 41:43 -2 51
    10. Кьево 38 12 13 13 35:45 -10 49
    11. Катания 38 11 15 12 47:52 -5 48
    12. Аталанта * 38 13 13 12 41:43 -2 46
    13. Фиорентина 38 11 13 14 37:43 -6 46
    14. Сиена 38 11 11 16 45:45 0 44
    15. Кальяри 38 10 13 15 37:46 -9 43
    16. Палермо 38 11 10 17 52:62 -10 43
    17. Дженоа 38 11 9 18 50:69 -19 42
    18. Лечче 38 8 12 18 40:56 -16 36
    19. Новара 38 7 11 20 35:65 -30 32
    20. Чезена 38 4 10 24 24:60 -36 22
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Ювентус 19 13 6 0 40:12 +28 45
    2. Удинезе 19 13 4 2 33:13 +20 43
    3. Милан 19 12 5 2 36:11 +25 41
    4. Наполи 19 10 6 3 39:22 +17 36
    5. Лацио 19 10 6 3 28:16 +12 36
    6. Рома 19 10 5 4 39:22 +17 35
    7. Парма 19 10 5 4 34:20 +14 35
    8. Интер 19 10 4 5 36:27 +9 34
    9. Палермо 19 10 3 6 38:30 +8 33
    10. Аталанта * 19 9 6 4 23:15 +8 33
    11. Дженоа 19 9 6 4 29:24 +5 33
    12. Катания 19 9 5 5 24:15 +9 32
    13. Кьево 19 8 6 5 16:15 +1 30
    14. Кальяри 19 7 8 4 23:16 +7 29
    15. Сиена 19 8 4 7 27:19 +8 28
    16. Болонья 19 8 4 7 23:24 -1 28
    17. Фиорентина 19 7 7 5 24:22 +2 28
    18. Новара 19 5 8 6 20:27 -7 23
    19. Лечче 19 3 6 10 22:29 -7 15
    20. Чезена 19 2 7 10 15:24 -9 13
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Милан 19 12 3 4 38:22 +16 39
    2. Ювентус 19 10 9 0 28:8 +20 39
    3. Лацио 19 8 2 9 28:31 -3 26
    4. Наполи 19 6 7 6 27:24 +3 25
    5. Интер 19 7 3 9 22:28 -6 24
    6. Болонья 19 5 8 6 18:19 -1 23
    7. Рома 19 6 3 10 21:32 -11 21
    8. Удинезе 19 5 6 8 19:22 -3 21
    9. Лечче 19 5 6 8 18:27 -9 21
    10. Парма 19 5 6 8 20:33 -13 21
    11. Аталанта * 19 4 7 8 18:28 -10 19
    12. Кьево 19 4 7 8 19:30 -11 19
    13. Фиорентина 19 4 6 9 13:21 -8 18
    14. Сиена 19 3 7 9 18:26 -8 16
    15. Катания 19 2 10 7 23:37 -14 16
    16. Кальяри 19 3 5 11 14:30 -16 14
    17. Палермо 19 1 7 11 14:32 -18 10
    18. Новара 19 2 3 14 15:38 -23 9
    19. Дженоа 19 2 3 14 21:45 -24 9
    20. Чезена 19 2 3 14 9:36 -27 9
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