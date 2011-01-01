Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
38
23
15
0
68
20
48
84
38
24
8
6
74
33
41
80
38
18
10
10
52
35
17
64
38
18
8
12
56
47
9
62
38
16
13
9
66
46
20
61
38
17
7
14
58
55
3
58
38
16
8
14
60
54
6
56
38
15
11
12
54
53
1
56
38
13
13
12
41
43
-2
52
38
13
12
13
41
43
-2
51
38
12
13
13
35
45
-10
49
38
11
15
12
47
52
-5
48
38
11
13
14
37
43
-6
46
38
11
11
16
45
45
0
44
38
10
13
15
37
46
-9
43
38
11
10
17
52
62
-10
43
38
11
9
18
50
69
-19
42
38
8
12
18
40
56
-16
36
38
7
11
20
35
65
-30
32
38
4
10
24
24
60
-36
22
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
13
6
0
40
12
28
45
19
13
4
2
33
13
20
43
19
12
5
2
36
11
25
41
19
10
6
3
39
22
17
36
19
10
6
3
28
16
12
36
19
10
5
4
39
22
17
35
19
10
5
4
34
20
14
35
19
10
4
5
36
27
9
34
19
10
3
6
38
30
8
33
19
9
6
4
23
15
8
33
19
9
6
4
29
24
5
33
19
9
5
5
24
15
9
32
19
8
6
5
16
15
1
30
19
7
8
4
23
16
7
29
19
8
4
7
27
19
8
28
19
7
7
5
24
22
2
28
19
8
4
7
23
24
-1
28
19
5
8
6
20
27
-7
23
19
3
6
10
22
29
-7
15
19
2
7
10
15
24
-9
13
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
10
9
0
28
8
20
39
19
12
3
4
38
22
16
39
19
8
2
9
28
31
-3
26
19
6
7
6
27
24
3
25
19
7
3
9
22
28
-6
24
19
5
8
6
18
19
-1
23
19
6
3
10
21
32
-11
21
19
5
6
8
19
22
-3
21
19
5
6
8
18
27
-9
21
19
5
6
8
20
33
-13
21
19
4
7
8
18
28
-10
19
19
4
7
8
19
30
-11
19
19
4
6
9
13
21
-8
18
19
3
7
9
18
26
-8
16
19
2
10
7
23
37
-14
16
19
3
5
11
14
30
-16
14
19
1
7
11
14
32
-18
10
19
2
3
14
15
38
-23
9
19
2
3
14
21
45
-24
9
19
2
3
14
9
36
-27
9
❗Аталанта: -6
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире