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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Новара - Рома
Новара - Рома: обзор матча 05 ноября 2011
Новара
05.11.2011, суббота, 23:45
Италия. Серия А, 11 тур
0 : 2
Завершен
Рома
73'
Б. Кркич
76'
П. Освальдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Новара - Рома
Замена
С. Перротта
️️️️
М. Пьянич
Замена
Х. Анхель
️️️️
А. Рози
ГОЛ! 0:2!
П. Освальдо
Пас отдал
М. Пьянич
Замена
Жеда
️️️️
Ф. Марианини
ГОЛ! 0:1!
Б. Кркич
Пас отдал
М. Пьянич
Желтая карточка
Ф. Поркари
Замена
Б. Кркич
️️️️
Л. Греко
Замена
Л. Джорджи
️️️️
Т. Моримото
Замена
А. Пинарди
️️️️
А. Маццарани
Желтая карточка
М. Пачи
Желтая карточка
М. Пьянич
12'
Желтая карточка
М. Кассетти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Новара
31
Альберто Фонтана
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
30
Маттео Чентуриони
ЦЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
8
Андреа Маццарани
ЛВ
18
Франческо Марианини
ЦП
17
Филиппо Поркари
ЦП
14
Марко Ригони
АП
89
Мишель Морганелла
ПП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Рома
1
Маартен Стекеленбург
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
5
Фернандо Гаго
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
9
Эрик Ламела
ПВ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Новара
44
Акилле Косер
ВР
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
6
Алекс Пинарди
ЦП
22
Симоне Пеше
ЦП
10
Луиджи Джорджи
ПП
27
Жеда
ЦФ
Рома
23
Джанлука Курчи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
30
Фабио Симплисио
ЦП
20
Симоне Перротта
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
3-3-2-2
31
Фонтана
3
Джемити
24
Пачи
30
Чентуриони
18
Марианини
17
Поркари
89
Морганелла
8
Маццарани
14
Ригони
69
Меджиорини
15
Моримото
3-5-1-1
1
Стекеленбург
27
Кассетти
8
Бурдиссо
20
Рози
11
Таддеи
16
Де Росси
19
Греко
15
Пьянич
5
Гаго
9
Ламела
10
Освальдо
8
Маццарани
6
Пинарди
6
Пинарди
8
Маццарани
15
Моримото
10
Джорджи
10
Джорджи
15
Моримото
18
Марианини
27
Жеда
27
Жеда
18
Марианини
20
Рози
3
Анхель
3
Анхель
20
Рози
15
Пьянич
20
Перротта
20
Перротта
15
Пьянич
19
Греко
9
Кркич
9
Кркич
19
Греко
Остались в запасе
Новара
Рома
16
Иван Радованович
ОП
44
Акилле Косер
ВР
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
22
Симоне Пеше
ЦП
23
Джанлука Курчи
ВР
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
30
Фабио Симплисио
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
16
Иван Радованович
ОП
44
Акилле Косер
ВР
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
22
Симоне Пеше
ЦП
Остались в запасе
23
Джанлука Курчи
ВР
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
30
Фабио Симплисио
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Новара - Рома
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Новара
Италия. Кубок, 1/8 финала
Лацио
4 : 1
12.01.2019
Новара
Италия. Кубок, 1/16 финала
Новара
3 : 2
05.12.2018
Пиза
Италия. Кубок, 1/32 финала
Брешиа
2 : 2
12.08.2018
Новара
Италия. Кубок, 1/16 финала
Кьево
3 : 0
29.11.2016
Новара
Италия. Кубок, 1/32 финала
Новара
1 : 0
13.08.2016
Латина
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Сильвио Пиола
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