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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Новара
Интер - Новара: обзор матча 12 февраля 2012
Интер
12.02.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 23 тур
0 : 1
Завершен
Новара
56'
А. Караччиоло
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Новара
Вторая желтая
И. Радованович
Желтая карточка
М. Морганелла
Замена
Ю. Нагатомо
️️️️
К. Киву
Замена
М. Пачи
️️️️
Д. Джемити
Замена
Д. Форлан
️️️️
А. Поли
ГОЛ! 0:1!
А. Караччиоло
Пас отдал
Жеда
Замена
С. Пеше
️️️️
Ф. Поркари
Замена
Д. Паццини
️️️️
Р. Альварес
Желтая карточка
И. Радованович
Желтая карточка
Ф. Поркари
14'
Замена
М. Морганелла
️️️️
П. Деллафьоре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ПЗ
10
Уэсли Снейдер
ЛВ
5
Деян Станкович
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
11
Рикардо Альварес
ПВ
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Новара
1
Самир Уйкани
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЦЗ
0
Андреа Лисуццо
ЦЗ
30
Маттео Чентуриони
(К)
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
14
Марко Ригони
ЦП
17
Филиппо Поркари
ЦП
27
Жеда
ЦФ
99
Андреа Караччиоло
ЦФ
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
10
Диего Форлан
ЦФ
Новара
31
Альберто Фонтана
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
22
Симоне Пеше
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
9
Рафаэле Рубино
ЦФ
4-3-2-1
20
Сезар
26
Киву
2
Кордоба
2
Лусио
4
Дзанетти
5
Станкович
15
Поли
91
Камбьяссо
10
Снейдер
11
Альварес
22
Милито
3-3-2-2
1
Уйкани
3
Гарсия
0
Лисуццо
30
Чентуриони
15
Деллафьоре
16
Радованович
3
Джемити
14
Ригони
17
Поркари
99
Караччиоло
27
Жеда
26
Киву
5
Нагатомо
5
Нагатомо
26
Киву
11
Альварес
11
Паццини
11
Паццини
11
Альварес
15
Поли
10
Форлан
10
Форлан
15
Поли
3
Джемити
24
Пачи
24
Пачи
3
Джемити
17
Поркари
22
Пеше
22
Пеше
17
Поркари
15
Деллафьоре
89
Морганелла
89
Морганелла
15
Деллафьоре
Остались в запасе
Интер
Новара
12
Лука Кастеллацци
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
Главный тренер
Клаудио Раньери
31
Альберто Фонтана
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
9
Рафаэле Рубино
ЦФ
Остались в запасе
12
Лука Кастеллацци
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
Остались в запасе
31
Альберто Фонтана
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
9
Рафаэле Рубино
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Интер - Новара
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Новара
Италия. Кубок, 1/8 финала
Лацио
4 : 1
12.01.2019
Новара
Италия. Кубок, 1/16 финала
Новара
3 : 2
05.12.2018
Пиза
Италия. Кубок, 1/32 финала
Брешиа
2 : 2
12.08.2018
Новара
Италия. Кубок, 1/16 финала
Кьево
3 : 0
29.11.2016
Новара
Италия. Кубок, 1/32 финала
Новара
1 : 0
13.08.2016
Латина
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 17:55 (прямая)
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