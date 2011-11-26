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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Новара - Парма
Новара - Парма: обзор матча 26 ноября 2011
Новара
26.11.2011, суббота, 21:00
Италия. Серия А, 13 тур
2 : 1
Завершен
Парма
70'
Р. Рубино
78'
М. Ригони
29'
М. Чентуриони (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Новара - Парма
Красная карточка
Д. Джемити
Замена
А. Жадид
️️️️
М. Рубин
Замена
Э. Креспо
️️️️
С. Морроне
ГОЛ! 2:1!
М. Ригони
Пас отдал
А. Маццарани
Желтая карточка
С. Морроне
Замена
З. Эдуардо
️️️️
Г. Пелле
ГОЛ! 1:1!
Р. Рубино
Пас отдал
М. Ригони
Желтая карточка
М. Рубин
Замена
П. Граноче
️️️️
Жеда
Замена
А. Маццарани
️️️️
А. Пинарди
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Чентуриони
Замена
К. Луди
️️️️
П. Деллафьоре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Новара
31
Альберто Фонтана
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
30
Маттео Чентуриони
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
6
Алекс Пинарди
ЦП
17
Филиппо Поркари
ЦП
14
Марко Ригони
АП
89
Мишель Морганелла
ПП
9
Рафаэле Рубино
ЦФ
27
Жеда
ЦФ
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
4
Стефано Морроне
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
9
Грациано Пелле
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Франко Коломба
Новара
44
Акилле Косер
ВР
5
Карлальберто Луди
ЛЗ
8
Андреа Маццарани
ЛВ
18
Франческо Марианини
ЦП
22
Симоне Пеше
ЦП
10
Луиджи Джорджи
ПП
19
Пабло Граноче
ЦФ
Парма
1
Никола Паварини
ВР
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
10
Абдерраззак Жадид
ЦП
22
Джанлука Мусаччи
ЦП
77
Зе Эдуардо
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
9
Эрнан Креспо
ЦФ
3-1-3-1-2
31
Фонтана
3
Джемити
30
Чентуриони
15
Деллафьоре
16
Радованович
6
Пинарди
17
Поркари
89
Морганелла
14
Ригони
27
Жеда
9
Рубино
4-3-3
83
Миранте
5
Дзаккардо
29
Палетта
6
Лукарелли
33
Рубин
80
Валиани
14
Галлоппа
4
Морроне
14
Биабиани
21
Джовинко
9
Пелле
15
Деллафьоре
5
Луди
5
Луди
15
Деллафьоре
6
Пинарди
8
Маццарани
8
Маццарани
6
Пинарди
27
Жеда
19
Граноче
19
Граноче
27
Жеда
33
Рубин
10
Жадид
10
Жадид
33
Рубин
9
Пелле
77
Зе Эдуардо
77
Зе Эдуардо
9
Пелле
4
Морроне
9
Креспо
9
Креспо
4
Морроне
Остались в запасе
Новара
Парма
44
Акилле Косер
ВР
18
Франческо Марианини
ЦП
22
Симоне Пеше
ЦП
10
Луиджи Джорджи
ПП
1
Никола Паварини
ВР
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
22
Джанлука Мусаччи
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Франко Коломба
Остались в запасе
44
Акилле Косер
ВР
18
Франческо Марианини
ЦП
22
Симоне Пеше
ЦП
10
Луиджи Джорджи
ПП
Остались в запасе
1
Никола Паварини
ВР
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
22
Джанлука Мусаччи
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Франко Коломба
Статистика матча Новара - Парма
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Новара
Италия. Кубок, 1/8 финала
Лацио
4 : 1
12.01.2019
Новара
Италия. Кубок, 1/16 финала
Новара
3 : 2
05.12.2018
Пиза
Италия. Кубок, 1/32 финала
Брешиа
2 : 2
12.08.2018
Новара
Италия. Кубок, 1/16 финала
Кьево
3 : 0
29.11.2016
Новара
Италия. Кубок, 1/32 финала
Новара
1 : 0
13.08.2016
Латина
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Стадион:
Сильвио Пиола
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