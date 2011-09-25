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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Новара
Аталанта - Новара: обзор матча 25 сентября 2011
Аталанта
25.09.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 5 тур
2 : 1
Завершен
Новара
34'
Э. Скелотто
58'
Л. Чигарини
89'
Ф. Поркари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Новара
ГОЛ! 2:1!
Ф. Поркари
Пас отдал
М. Ригони
Желтая карточка
Л. Чигарини
Желтая карточка
А. Масиелло
Замена
С. Тирибокки
️️️️
Х. Денис
Желтая карточка
М. Бриги
Желтая карточка
Д. Капелли
Замена
П. Граноче
️️️️
А. Маццарани
Замена
Д. Бонавентура
️️️️
Э. Скелотто
Замена
М. Моралес
️️️️
М. Габбиадини
Замена
Жеда
️️️️
Т. Моримото
Замена
Л. Джорджи
️️️️
И. Радованович
ГОЛ! 2:0!
Л. Чигарини
Пас отдал
М. Габбиадини
Желтая карточка
И. Радованович
ГОЛ! 1:0!
Э. Скелотто
Пас отдал
Д. Беллини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Новара
1
Самир Уйкани
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
0
Андреа Лисуццо
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
8
Андреа Маццарани
ЛВ
16
Иван Радованович
ОП
17
Филиппо Поркари
ЦП
14
Марко Ригони
АП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Аталанта
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
29
Микеле Ферри
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
26
Фабио Касерта
ПП
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
Новара
31
Альберто Фонтана
ВР
5
Карлальберто Луди
ЛЗ
22
Симоне Пеше
ЦП
10
Луиджи Джорджи
ПП
89
Мишель Морганелла
ПП
27
Жеда
ЦФ
19
Пабло Граноче
ЦФ
4-4-2
47
Консильи
6
Беллини
25
Капелли
17
Манфредини
5
Масиелло
19
Падоин
4
Бриги
8
Чигарини
18
Скелотто
19
Денис
11
Габбиадини
4-1-1-2-2
1
Уйкани
15
Деллафьоре
24
Пачи
0
Лисуццо
3
Джемити
16
Радованович
17
Поркари
14
Ригони
8
Маццарани
69
Меджиорини
15
Моримото
18
Скелотто
7
Бонавентура
7
Бонавентура
18
Скелотто
11
Габбиадини
10
Моралес
10
Моралес
11
Габбиадини
19
Денис
90
Тирибокки
90
Тирибокки
19
Денис
16
Радованович
10
Джорджи
10
Джорджи
16
Радованович
15
Моримото
27
Жеда
27
Жеда
15
Моримото
8
Маццарани
19
Граноче
19
Граноче
8
Маццарани
Остались в запасе
Аталанта
Новара
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
29
Микеле Ферри
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
26
Фабио Касерта
ПП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
31
Альберто Фонтана
ВР
5
Карлальберто Луди
ЛЗ
22
Симоне Пеше
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
Остались в запасе
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
29
Микеле Ферри
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
26
Фабио Касерта
ПП
Остались в запасе
31
Альберто Фонтана
ВР
5
Карлальберто Луди
ЛЗ
22
Симоне Пеше
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Аталанта - Новара
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Новара
Италия. Кубок, 1/8 финала
Лацио
4 : 1
12.01.2019
Новара
Италия. Кубок, 1/16 финала
Новара
3 : 2
05.12.2018
Пиза
Италия. Кубок, 1/32 финала
Брешиа
2 : 2
12.08.2018
Новара
Италия. Кубок, 1/16 финала
Кьево
3 : 0
29.11.2016
Новара
Италия. Кубок, 1/32 финала
Новара
1 : 0
13.08.2016
Латина
Информация о матче
Стадион:
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