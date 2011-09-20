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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Новара - Интер
Новара - Интер: обзор матча 20 сентября 2011
Новара
20.09.2011, вторник, 22:45
Италия. Серия А, 4 тур
3 : 1
Завершен
Интер
39'
Р. Меджиорини
88'
М. Ригони (П)
90+2'
М. Ригони
90'
Э. Камбьяссо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Новара - Интер
ГОЛ! 3:1!
М. Ригони
Пас отдал
Т. Моримото
+2
ГОЛ! 2:1!
Э. Камбьяссо
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Ригони
Красная карточка
А. Раноккия
Желтая карточка
Лусио
Замена
М. Сарате
️️️️
У. Снейдер
Замена
Ф. Марианини
️️️️
И. Радованович
Желтая карточка
Ж. Оби
Замена
Л. Джорджи
️️️️
А. Маццарани
Желтая карточка
П. Деллафьоре
Желтая карточка
Д. Паццини
Замена
Ж. Оби
️️️️
Л. Кастаньос
Замена
Д. Паццини
️️️️
Д. Форлан
ГОЛ! 1:0!
Р. Меджиорини
Пас отдал
А. Маццарани
Желтая карточка
К. Киву
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Новара
1
Самир Уйкани
ВР
15
Паоло Деллафьоре
ЛЗ
0
Андреа Лисуццо
ЦЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
3
Джузеппе Джемити
ПЗ
8
Андреа Маццарани
ЛВ
16
Иван Радованович
ОП
17
Филиппо Поркари
ОП
14
Марко Ригони
АП
15
Такаюки Моримото
ПВ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
2
Лусио
ЦЗ
26
Кристиан Киву
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
4
Хавьер Дзанетти
ЛП
91
Эстебан Камбьяссо
ОП
10
Уэсли Снейдер
АП
22
Диего Милито
ЦФ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
10
Диего Форлан
РФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Новара
31
Альберто Фонтана
ВР
5
Карлальберто Луди
ЛЗ
18
Франческо Марианини
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
10
Луиджи Джорджи
ПП
27
Жеда
ЦФ
19
Пабло Граноче
ЦФ
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
10
Жоэль Оби
ЦП
2
Жонатан
ПП
9
Мауро Сарате
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
4-2-3-1
1
Уйкани
15
Деллафьоре
0
Лисуццо
24
Пачи
3
Джемити
16
Радованович
17
Поркари
8
Маццарани
14
Ригони
15
Моримото
69
Меджиорини
4-1-1-1-3
20
Сезар
2
Лусио
26
Киву
13
Раноккия
5
Нагатомо
91
Камбьяссо
4
Дзанетти
10
Снейдер
10
Форлан
9
Кастаньос
22
Милито
16
Радованович
18
Марианини
18
Марианини
16
Радованович
8
Маццарани
10
Джорджи
10
Джорджи
8
Маццарани
8
Маццарани
27
Жеда
27
Жеда
8
Маццарани
9
Кастаньос
10
Оби
10
Оби
9
Кастаньос
10
Снейдер
9
Сарате
9
Сарате
10
Снейдер
10
Форлан
11
Паццини
11
Паццини
10
Форлан
Остались в запасе
Новара
Интер
31
Альберто Фонтана
ВР
5
Карлальберто Луди
ЛЗ
89
Мишель Морганелла
ПП
19
Пабло Граноче
ЦФ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
12
Лука Кастеллацци
ВР
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
2
Жонатан
ПП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
31
Альберто Фонтана
ВР
5
Карлальберто Луди
ЛЗ
89
Мишель Морганелла
ПП
19
Пабло Граноче
ЦФ
Остались в запасе
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
12
Лука Кастеллацци
ВР
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
2
Жонатан
ПП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Новара - Интер
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Новара
Италия. Кубок, 1/8 финала
Лацио
4 : 1
12.01.2019
Новара
Италия. Кубок, 1/16 финала
Новара
3 : 2
05.12.2018
Пиза
Италия. Кубок, 1/32 финала
Брешиа
2 : 2
12.08.2018
Новара
Италия. Кубок, 1/16 финала
Кьево
3 : 0
29.11.2016
Новара
Италия. Кубок, 1/32 финала
Новара
1 : 0
13.08.2016
Латина
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Сильвио Пиола
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 22:40 (прямая)
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