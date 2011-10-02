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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Новара - Катания
Новара - Катания: обзор матча 02 октября 2011
Новара
02.10.2011, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 6 тур
3 : 3
Завершен
Катания
49'
М. Ригони (П)
66'
Т. Моримото
85'
Жеда
14'
Н. Легротталье
56'
Ф. Лоди
90'
А. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Новара - Катания
ГОЛ! 3:3!
А. Гомес
Желтая карточка
Т. Моримото
Замена
П. Ледесма
️️️️
Н. Легротталье
ГОЛ! 3:2!
Жеда
Желтая карточка
М. Пачи
Замена
Жеда
️️️️
Р. Меджиорини
ГОЛ! 2:2!
Т. Моримото
Пас отдал
М. Ригони
Замена
А. Кателлани
️️️️
Д. Суасо
Желтая карточка
Д. Ландзафаме
Замена
Т. Моримото
️️️️
П. Граноче
ГОЛ! 1:2!
Ф. Лоди
Желтая карточка
Ф. Поркари
Замена
Д. Суасо
️️️️
Г. Бергессио
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Ригони
Желтая карточка
Р. Меджиорини
Замена
А. Пинарди
️️️️
Ф. Марианини
Желтая карточка
П. Деллафьоре
14'
ГОЛ! 0:1!
Н. Легротталье
Пас отдал
Ч. Капуано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Новара
1
Самир Уйкани
ВР
5
Карлальберто Луди
ЛЗ
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
18
Франческо Марианини
ЦП
17
Филиппо Поркари
ЦП
14
Марко Ригони
АП
10
Луиджи Джорджи
ПП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
19
Пабло Граноче
ЦФ
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
33
Чиро Капуано
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
10
Франческо Лоди
ЦП
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Новара
31
Альберто Фонтана
ВР
30
Маттео Чентуриони
ЦЗ
6
Алекс Пинарди
ЦП
22
Симоне Пеше
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
27
Жеда
ЦФ
Катания
30
Андреа Кампаньоло
ВР
22
Мариано Иско
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
17
Пабло Ледесма
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
24
Андреа Кателлани
ЦФ
9
Давид Суасо
ЦФ
4-3-1-2
1
Уйкани
3
Джемити
5
Луди
24
Пачи
15
Деллафьоре
18
Марианини
17
Поркари
10
Джорджи
14
Ригони
19
Граноче
69
Меджиорини
3-2-3-2
21
Андухар
15
Марчезе
6
Легротталье
55
Беллуски
7
Ландзафаме
33
Капуано
10
Лоди
82
Дельвеккио
4
Альмирон
10
Гомес
18
Бергессио
18
Марианини
6
Пинарди
6
Пинарди
18
Марианини
19
Граноче
15
Моримото
15
Моримото
19
Граноче
69
Меджиорини
27
Жеда
27
Жеда
69
Меджиорини
6
Легротталье
17
Ледесма
17
Ледесма
6
Легротталье
Суасо
24
Кателлани
24
Кателлани
Суасо
18
Бергессио
9
Суасо
9
Суасо
18
Бергессио
Остались в запасе
Новара
Катания
31
Альберто Фонтана
ВР
30
Маттео Чентуриони
ЦЗ
22
Симоне Пеше
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
30
Андреа Кампаньоло
ВР
22
Мариано Иско
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
Остались в запасе
31
Альберто Фонтана
ВР
30
Маттео Чентуриони
ЦЗ
22
Симоне Пеше
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
Остались в запасе
30
Андреа Кампаньоло
ВР
22
Мариано Иско
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
Статистика матча Новара - Катания
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Новара
Италия. Кубок, 1/8 финала
Лацио
4 : 1
12.01.2019
Новара
Италия. Кубок, 1/16 финала
Новара
3 : 2
05.12.2018
Пиза
Италия. Кубок, 1/32 финала
Брешиа
2 : 2
12.08.2018
Новара
Италия. Кубок, 1/16 финала
Кьево
3 : 0
29.11.2016
Новара
Италия. Кубок, 1/32 финала
Новара
1 : 0
13.08.2016
Латина
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Сильвио Пиола
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Товарищеский матч. Гол Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Новару» в первой игре Пирло
2020.09.13 13:39
5
Экс-защитник «Катании» Альварес: «Роналдиньо отдал мне футболку после 1-го тайма, чтобы я не лупил по его ногам»
2020.05.26 07:20
Кубок Италии. «Лацио» разгромил «Новару» и вышел в четвертьфинал
2019.01.12 18:57
Кубок Италии. «Кальяри», «Новара» и «Сассуоло» вышли в 1/8 финала
2018.12.06 00:48
1
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Македа перешел в «Новару»
2016.12.15 11:53
1
Товарищеский матч. Гол Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Новару» в первой игре Пирло
2020.09.13 13:39
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2019.01.12 18:57
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2018.12.06 00:48
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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Македа перешел в «Новару»
2016.12.15 11:53
1
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2018.12.06 00:48
1
Гьембер перешел в «Рому»
2015.08.20 16:14
«Катанию» опустили в Лигу Про
2015.08.20 13:46
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