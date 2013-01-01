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Чемпионат мира. 2022 Золотой кубок КОНКАКАФ. 2019 Чемпионат мира. Групповой этап 2018 Золотой кубок КОНКАКАФ. 2017 Кубок конфедераций. 2017 Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ. Пятый раунд 2016/2017 Кубок Америки. Групповой этап 2016 Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ. Групповой раунд 2015/2016 Золотой кубок КОНКАКАФ. 2015 Кубок Америки. Групповой этап 2015 Чемпионат мира. 2014 Золотой кубок КОНКАКАФ. 2013 Кубок Конфедераций. 2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. КОНКАКАФ. Финальный раунд 2012/2013 Кубок Америки. 2011 Чемпионат мира. 2010 Чемпионат мира. 2006