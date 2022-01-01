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Товарищеские матчи. Сборные
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Мексика
Новости
Новости сборной Мексики по футболу
Товарищеские матчи. Сборные
Сайт:
http://www.femexfut.org.mx
Тренер:
Хавьер Агирре
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Статистика
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Экс-игрок «Барселоны» возглавил сборную Мексики
8 июля
Чемпионат мира 2026, 7 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
7 июля
Видео
Игрок сборной Англии выбыл до конца ЧМ-2026 – он травмировался, радуясь победе над Мексикой
6 июля
7
Кейн стал автором уникального достижения в матче Мексика – Англия
6 июля
1
Кейн повторил бомбардирский рекорд сборной Англии на ЧМ
6 июля
Тренер Мексики прокомментировал поражение от Англии
6 июля
2
Тухель остался недоволен судейством в матче с Мексикой
6 июля
ЧМ-2026. Англия победила Мексику (3:2), играя с 54-й минуты в меньшинстве
6 июля
13
Чемпионат мира 2026, 6-7 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
6 июля
Трансляция
Мексика – Англия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 июля 2026
6 июля
Реакция Тухеля на новость об употреблении виагры игроками сборной Англии
5 июля
4
Чемпионат мира 2026, 5-6 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
5 июля
Где смотреть матч Мексика – Англия: во сколько прямая трансляция 6 июля 2026
5 июля
Мексика – Англия: кто победит в матче 1/8 финала Чемпионата мира 2026
5 июля
Инсайдер сообщил, что Мексика победила Эквадор благодаря наркобаронам
4 июля
11
Фото
Суперкомпьютер определил фаворитов ЧМ-2026 после 1/16 финала
4 июля
5
Обновленный рейтинг фаворитов ЧМ-2026 от Goal после 1/16 финала
4 июля
Чемпионат мира 2026, 4-5 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
4 июля
Сборная Англии будет пить виагру перед матчем с Мексикой
3 июля
6
Чемпионат мира 2026, 3-4 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
3 июля
Известны шесть пар 1/8 финала ЧМ-2026
3 июля
10
Чемпионат мира 2026, 2-3 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
2 июля
В Мексике погибли люди во время празднования победы сборной
2 июля
1
Тренер Мексики оценил первую победу в плей-офф ЧМ за 40 лет
1 июля
Хабиб назвал главного претендента на победу на ЧМ-2026
1 июля
Чемпионат мира 2026, 1-2 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
1 июля
Тренер Эквадора ушел в отставку после вылета от Мексики на ЧМ-2026
1 июля
1
ЧМ-2026. Мексика победила Эквадор (2:0) и стала 7-м участником 1/8 финала
1 июля
5
1
2
3
4
5
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