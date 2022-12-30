- 11 февраля
- 09:21 Фото Сборная Мексики назначила нового тренера
- 1 февраля
- 21:57 Месси назвал самый сложный матч на ЧМ-2022 2
- 30 декабря 2022
- 14:32 Очоа надеется стать 1-м футболистом, сыгравшим на 6 ЧМ 1
- 23 декабря 2022
- 13:27 Фото Вратарь сборной Мексики Очоа перешел в клуб Серии А
- 21 декабря 2022
- 21:34 Участник пяти ЧМ Гуардадо завершил карьеру в сборной Мексики
- 9 декабря 2022
- 19:09 Мартинес может возглавить сборную Мексики
- 8 декабря 2022
- 00:19 Фото Определен самый мощный голевой удар ЧМ-2022 2
- 3 декабря 2022
- 16:40 Видео Кержаков определил 2 лучших гола группового этапа ЧМ-2022 1
- 2 декабря 2022
- 19:11 Агуэро рассказал о жестком сообщении от боксера Альвареса, который угрожал Месси 1
- 08:28 Видео Болельщик сборной Мексики избил телевизор из-за вылета с ЧМ-2022 2
- 1 декабря 2022
- 10:30 «Мне не за что извиняться». Месси – о футболке сборной Мексики на полу в раздевалке 3
- 08:21 Сборная Мексики сменит тренера после вылета с ЧМ-2022
- 00:29 Боксер Альварес извинился перед Месси. Он угрожал аргентинцу после матча с Мексикой 4
- 30 ноября 2022
- 23:59 ЧМ-2022. Мексика переиграла Саудовскую Аравию (2:1), но осталась без плей-офф. Туда вышла Польша 16
- 23:33 Видео Чавес из Мексики забил Саудовской Аравии прямым ударом со штрафного 1
- 21:14 Саудовская Аравия – Мексика: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 30 ноября 1
- 21:13 Где и во сколько смотреть матч Саудовская Аравия – Мексика: 30 ноября на чемпионате мира по футболу 2022
- 21:11 Саудовская Аравия – Мексика: стартовые составы на матч ЧМ-2022
- 14:16 ⚽ Расписание матчей ЧМ-2022 на сегодня. Франция сыграет с Тунисом, Аргентина встретится с Польшей, Дания – с Австралией
- 12:26 Боец UFC из Аргентины ответил боксеру Альваресу, который угрожал Месси. Аргентинец готов подраться за Лео 8
- 29 ноября 2022
- 20:25 Капитан сборной Мексики вступился за Месси: «Я тоже бросил футболку Лео на пол» 2
- 12:08 Агуэро ответил на оскорбления боксера Альвареса из-за поддержки Месси 1
- 11:58 Фото Фабрегас объяснил боксеру Альваресу, почему мексиканская футболка лежала под ногами Месси 7
- 09:54 Фото Боксер Альварес назвал «ублюдком» Агуэро, который заступился за Месси 1