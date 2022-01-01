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Товарищеские матчи. Сборные
Команды
Мексика
Состав
Состав сборной Мексики по футболу
Товарищеские матчи. Сборные
Сайт:
http://www.femexfut.org.mx
Тренер:
Хавьер Агирре
Состав
Статистика
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Клуб
Поз
Воз
Стоимость
1
Ранхель Р.
Гвадалахара
Вра
26
€ 6.5 млн
23
Гальярдо Х.
Толука
Пол
32
€ 2.8 млн
3
Монтес С.
Локомотив
Защ
29
€ 7.5 млн
5
Васкес Й.
Дженоа
Защ
27
€ 12 млн
2
Санчес Х.
ПАОК
Защ
28
€ 2 млн
6
Лира Э.
Крус Асуль
Пол
26
€ 12 млн
7
Ромо Л.
Гвадалахара
Пол
31
€ 3 млн
19
Мора Х.
Тихуана
Пол
17
€ 10 млн
25
Альварадо Р.
Гвадалахара
Нап
28
€ 7.5 млн
9
Хименес Р.
Вулверхэмптон
Нап
35
€ 3 млн
16
Киньонес Х.
Аль-Кадисия
Нап
29
€ 14 млн
12
Асеведо К.
Сантос Лагуна
Вра
30
€ 2.8 млн
20
Чавес М.
АЗ Алкмаар
Защ
22
€ 4 млн
15
Рейес И.
Америка
Защ
26
€ 6.5 млн
4
Альварес Э.
Вест Хэм
Защ
28
€ 15 млн
24
Чавес Л.
Динамо
Пол
30
€ 6 млн
8
Фидальго А.
Бетис
Пол
29
€ 6 млн
18
Варгас О.
Атлетико
Пол
21
€ 10 млн
26
Гутьеррес Б.
Гвадалахара
Пол
23
€ 8 млн
17
Пинеда О.
Монтеррей
Нап
30
€ 7 млн
21
Уэрта С.
Андерлехт
Нап
25
€ 3.5 млн
22
Мартинес Г.
Пумас
Нап
31
€ 1.5 млн
10
Вега А.
Толука
Нап
28
€ 8 млн
11
Хименес С.
Порту
Нап
25
€ 18 млн
14
Гонсалес А.
Олимпиакос
Нап
23
€ 15 млн
Всего игроков: 26, из них вратарей: 3, защитников: 6, полузащитников: 8, нападающих: 9
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