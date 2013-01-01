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    Результаты сборной Мексики по футболу

    Сайт www.femexfut.org.mx
    Тренер Херардо Мартино
    Турниры:
    Чемпионат мира 2022, группа C
    3 тур
    		30 ноября, среда 22:00 Саудовская Аравия 1:2 Мексика
    2 тур
    		26 ноября, суббота 22:00 Аргентина 2:0 Мексика
    1 тур
    		22 ноября, вторник 19:00 Мексика 0:0 Польша
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