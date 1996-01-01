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    Расписание матчей сборной Мексики по футболу

    Сайт www.femexfut.org.mx
    Тренер Херардо Мартино
    Товарищеские матчи. Сборные 2023

    		20 апреля, четверг 05:00 США Мексика
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