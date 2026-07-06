06.07.2026, понедельник, 03:00
Чемпионат мира, 1/8 финала
Чемпионат мира, 1/8 финала
2 : 3
Завершен
Составы команд
Мексика
Мексика
13
Гильермо Очоа
ВР
12
Карлос Асеведо
ВР
20
Матео Чавес
ЛАЗ
15
Исраэль Рейес
ЦЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
24
Луис Чавес
ОП
8
Альваро Фидальго
ЦП
18
Обед Варгас
ЦП
26
Брайан Гутьеррес
АП
17
Орбелин Пинеда
ЛВ
21
Сезар Уэрта
ЛФ
22
Гильермо Мартинес
ЦФ
10
Алексис Вега
ЦФ
11
Сантьяго Хименес
ЦФ
14
Армандо Гонсалес
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Ранхель
23
Гальярдо
3
Монтес
5
Васкес
2
Санчес
6
Лира
7
Ромо
19
Мора
25
Альварадо
16
Киньонес
9
Хименес
3-1-1-3-2
1
Пикфорд
26
Куанса
2
Конса
6
Гехи
4
Райс
10
Беллингем
7
Сака
8
Андерсон
18
Гордон
9
Кейн
3
О'Райли
3
Монтес
4
Альварес
4
Альварес
3
Монтес
2
Санчес
8
Фидальго
8
Фидальго
2
Санчес
7
Ромо
26
Гутьеррес
26
Гутьеррес
7
Ромо
16
Киньонес
22
Мартинес
22
Мартинес
16
Киньонес
19
Мора
11
Хименес
11
Хименес
19
Мора
7
Сака
5
Стоунз
5
Стоунз
7
Сака
3
О'Райли
15
Берн
15
Берн
3
О'Райли
8
Андерсон
24
Спенс
24
Спенс
8
Андерсон
9
Кейн
17
Роджерс
17
Роджерс
9
Кейн
Остались в запасе
Мексика
Англия
13
Гильермо Очоа
ВР
12
Карлос Асеведо
ВР
20
Матео Чавес
ЛАЗ
15
Исраэль Рейес
ЦЗ
24
Луис Чавес
ОП
18
Обед Варгас
ЦП
17
Орбелин Пинеда
ЛВ
21
Сезар Уэрта
ЛФ
10
Алексис Вега
ЦФ
14
Армандо Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
23
Джеймс Траффорд
ВР
13
Дин Хендерсон
ВР
12
Трево Чалоба
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
16
Кобби Мэйну
ЦП
21
Эберечи Эзе
АП
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
22
Айван Тони
ЦФ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
13
Гильермо Очоа
ВР
12
Карлос Асеведо
ВР
20
Матео Чавес
ЛАЗ
15
Исраэль Рейес
ЦЗ
24
Луис Чавес
ОП
18
Обед Варгас
ЦП
17
Орбелин Пинеда
ЛВ
21
Сезар Уэрта
ЛФ
10
Алексис Вега
ЦФ
14
Армандо Гонсалес
ЦФ
Остались в запасе
23
Джеймс Траффорд
ВР
13
Дин Хендерсон
ВР
12
Трево Чалоба
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
16
Кобби Мэйну
ЦП
21
Эберечи Эзе
АП
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
22
Айван Тони
ЦФ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Мексика - Англия
2
1
4
Всего ударов по воротам
20
6
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
ВАР
0
2
Угловые удары
12
2
Нарушения
14
7
Офсайды
1
0
Количество передач
453
244
Сейвы
2
3
Точность передач %
92
79
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
1.88
1.61
xGP (предотвращенные голы)
-0.18
-0.18
Смотреть прямую трансляцию Мексика против Англии, 1/8 финала Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 июля в 03:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Мексика – Англия
- Матч можно посмотреть в сервисе «Кинопоиск».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»