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Мексика – Англия: кто победит в матче 1/8 финала Чемпионата мира 2026

05 июля 2026 8:08
Мексика - Англия
06 июл. 2026, понедельник 03:00 | Чемпионат мира, 1/8 финала
Перейти в онлайн матча
3.25
Победа Мексики
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Матч 1/8 финала Чемпионата мира между Мексикой и Англией пройдет 6 июля 2026 года в Мехико на стадионе «Ацтека». Хозяева турнира подходят к игре в феноменальной форме: они побеждают в четырех последних матчах, забивают в каждом из них и не пропускают ни одного гола. Англичане также не проигрывают в четырех последних матчах и имеют мощную атаку – 11 голов в пяти последних играх, но их оборона не столь надежна, как у мексиканцев. Сможет ли английская атака пробить непробиваемую защиту хозяев, или Мексика продолжит свою победную серию и выйдет в четвертьфинал при поддержке своих трибун?

Кто победит в матче

Сборная Мексики подходит к игре в идеальной форме: 13 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,6 за игру) и всего один пропущенный (0,2). Команда побеждает в четырех последних матчах на турнире, забивает в каждом из них и не пропускает в четырех последних. Мексиканцы разгромили Эквадор (2:0) в 1/16 финала, а на групповом этапе уверенно обыграли ЮАР (2:0), Южную Корею (1:0) и Чехию (3:0). Их оборона выглядит практически непробиваемой, а атака стабильно реализует моменты. Домашняя поддержка на стадионе «Ацтека» станет дополнительным фактором, а в очных встречах с Англией мексиканцы уступают, но те матчи состоялись давно и не отражают текущий баланс сил.

Сборная Англии подходит к игре с впечатляющей атакующей статистикой: 11 голов в пяти матчах (в среднем 2,2 за игру) и три пропущенных (0,6). Команда не проигрывает в четырех последних матчах на турнире, а в 1/16 финала обыграла ДР Конго (2:1). На групповом этапе англичане разгромили Хорватию (4:2) и Панаму (2:0), а также сыграли вничью с Ганой (0:0). Англичане обладают мощной атакой, но их оборона не столь надежна, как у мексиканцев, и против такого организованного соперника им будет сложно забить. В очных встречах с Мексикой англичане имеют преимущество, но это было много лет назад.

Итоговый вывод: Мексика имеет преимущество в надежности обороны и игре на домашнем стадионе, тогда как Англия уступает в оборонительной стабильности. Учитывая текущую форму и поддержку трибун, победа Мексики выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа Мексики.

Форма и история личных встреч

Мексика не пропускает в четырех последних матчах и побеждает в каждом из них, тогда как Англия, несмотря на мощную атаку, пропускала в последних играх. В очных встречах англичане имеют преимущество, но те матчи состоялись десятилетия назад и не отражают текущий уровень команд. Учитывая феноменальную форму мексиканцев и домашнюю поддержку, они выглядят фаворитами.

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (2)
3
Забитых мячей
6
1.5
В среднем за матч
3
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  2:3
Чемпионат мира, 1/8 финала
Мексика
2 : 3
06.07.2026
Англия
Товарищеские матчи. Сборные,
Англия
3 : 1
24.05.2010
Мексика

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мексика
1
Рауль Ранхель
ВР
23
Хесус Гальярдо
ЛЗ
3
Сесар Монтес
(К) ЦЗ
5
Йохан Васкес
ЦЗ
2
Хорхе Санчес
ПЗ
6
Эрик Лира
ОП
7
Луис Ромо
ЦП
19
Хильберто Мора
АП
25
Роберто Альварадо
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
16
Хулиан Киньонес
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
26
Джарел Куанса
ЦЗ
2
Эзри Конса
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
4
Деклан Райс
ОП
10
Джуд Беллингем
ЦП
3
Нико О'Райли
АП
8
Эллиот Андерсон
АП
18
Энтони Гордон
ЛВ
7
Букайо Сака
ПВ
9
Гарри Кейн
(К) ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Мексика
13
Гильермо Очоа
ВР
12
Карлос Асеведо
ВР
20
Матео Чавес
ЛАЗ
15
Исраэль Рейес
ЦЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
24
Луис Чавес
ОП
8
Альваро Фидальго
ЦП
18
Обед Варгас
ЦП
26
Брайан Гутьеррес
АП
17
Орбелин Пинеда
ЛВ
21
Сезар Уэрта
ЛФ
22
Гильермо Мартинес
ЦФ
10
Алексис Вега
ЦФ
11
Сантьяго Хименес
ЦФ
14
Армандо Гонсалес
ЦФ
Англия
23
Джеймс Траффорд
ВР
13
Дин Хендерсон
ВР
5
Джон Стоунз
ЦЗ
12
Трево Чалоба
ЦЗ
15
Дэн Берн
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
25
Джед Спенс
ПЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
16
Кобби Мэйну
ЦП
21
Эберечи Эзе
АП
17
Морган Роджерс
ЛВ
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
22
Айван Тони
ЦФ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Ранхель
23
Гальярдо
3
Монтес
5
Васкес
2
Санчес
6
Лира
7
Ромо
19
Мора
25
Альварадо
16
Киньонес
9
Хименес
3-1-1-3-2
1
Пикфорд
26
Куанса
2
Конса
6
Гехи
4
Райс
10
Беллингем
7
Сака
8
Андерсон
18
Гордон
9
Кейн
3
О'Райли
3
Монтес
4
Альварес
4
Альварес
3
Монтес
2
Санчес
8
Фидальго
8
Фидальго
2
Санчес
7
Ромо
26
Гутьеррес
26
Гутьеррес
7
Ромо
16
Киньонес
22
Мартинес
22
Мартинес
16
Киньонес
19
Мора
11
Хименес
11
Хименес
19
Мора
7
Сака
5
Стоунз
5
Стоунз
7
Сака
3
О'Райли
15
Берн
15
Берн
3
О'Райли
8
Андерсон
25
Спенс
25
Спенс
8
Андерсон
9
Кейн
17
Роджерс
17
Роджерс
9
Кейн
Остались в запасе
Мексика
Англия
13
Гильермо Очоа
ВР
12
Карлос Асеведо
ВР
20
Матео Чавес
ЛАЗ
15
Исраэль Рейес
ЦЗ
24
Луис Чавес
ОП
18
Обед Варгас
ЦП
17
Орбелин Пинеда
ЛВ
21
Сезар Уэрта
ЛФ
10
Алексис Вега
ЦФ
14
Армандо Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
23
Джеймс Траффорд
ВР
13
Дин Хендерсон
ВР
12
Трево Чалоба
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
16
Кобби Мэйну
ЦП
21
Эберечи Эзе
АП
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
22
Айван Тони
ЦФ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
13
Гильермо Очоа
ВР
12
Карлос Асеведо
ВР
20
Матео Чавес
ЛАЗ
15
Исраэль Рейес
ЦЗ
24
Луис Чавес
ОП
18
Обед Варгас
ЦП
17
Орбелин Пинеда
ЛВ
21
Сезар Уэрта
ЛФ
10
Алексис Вега
ЦФ
14
Армандо Гонсалес
ЦФ
Остались в запасе
23
Джеймс Траффорд
ВР
13
Дин Хендерсон
ВР
12
Трево Чалоба
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
16
Кобби Мэйну
ЦП
21
Эберечи Эзе
АП
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
22
Айван Тони
ЦФ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Томас Тухель

Прогноз на победителя

Мексика демонстрирует идеальную игру, побеждая в четырех последних матчах и не пропуская ни одного гола, тогда как Англия, несмотря на мощную атаку, уступает в оборонительной стабильности. Учитывая домашнюю поддержку и текущую форму хозяев, победа Мексики с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Мексики с коэффициентом 3.25. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1/8 финала между Мексикой и Англией состоится 6 июля 2026 года в Мехико на стадионе «Ацтека» и начнется в 03:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе «Кинопоиск».

Мексика – Англия: смотреть онлайн

3.25
Победа Мексики
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
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