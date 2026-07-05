Матч 1/8 финала Чемпионата мира между Мексикой и Англией пройдет 6 июля 2026 года в Мехико на стадионе «Ацтека». Хозяева турнира подходят к игре в феноменальной форме: они побеждают в четырех последних матчах, забивают в каждом из них и не пропускают ни одного гола. Англичане также не проигрывают в четырех последних матчах и имеют мощную атаку – 11 голов в пяти последних играх, но их оборона не столь надежна, как у мексиканцев. Сможет ли английская атака пробить непробиваемую защиту хозяев, или Мексика продолжит свою победную серию и выйдет в четвертьфинал при поддержке своих трибун?

Кто победит в матче

Сборная Мексики подходит к игре в идеальной форме: 13 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,6 за игру) и всего один пропущенный (0,2). Команда побеждает в четырех последних матчах на турнире, забивает в каждом из них и не пропускает в четырех последних. Мексиканцы разгромили Эквадор (2:0) в 1/16 финала, а на групповом этапе уверенно обыграли ЮАР (2:0), Южную Корею (1:0) и Чехию (3:0). Их оборона выглядит практически непробиваемой, а атака стабильно реализует моменты. Домашняя поддержка на стадионе «Ацтека» станет дополнительным фактором, а в очных встречах с Англией мексиканцы уступают, но те матчи состоялись давно и не отражают текущий баланс сил.

Сборная Англии подходит к игре с впечатляющей атакующей статистикой: 11 голов в пяти матчах (в среднем 2,2 за игру) и три пропущенных (0,6). Команда не проигрывает в четырех последних матчах на турнире, а в 1/16 финала обыграла ДР Конго (2:1). На групповом этапе англичане разгромили Хорватию (4:2) и Панаму (2:0), а также сыграли вничью с Ганой (0:0). Англичане обладают мощной атакой, но их оборона не столь надежна, как у мексиканцев, и против такого организованного соперника им будет сложно забить. В очных встречах с Мексикой англичане имеют преимущество, но это было много лет назад.

Итоговый вывод: Мексика имеет преимущество в надежности обороны и игре на домашнем стадионе, тогда как Англия уступает в оборонительной стабильности. Учитывая текущую форму и поддержку трибун, победа Мексики выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа Мексики.

Форма и история личных встреч

Мексика не пропускает в четырех последних матчах и побеждает в каждом из них, тогда как Англия, несмотря на мощную атаку, пропускала в последних играх. В очных встречах англичане имеют преимущество, но те матчи состоялись десятилетия назад и не отражают текущий уровень команд. Учитывая феноменальную форму мексиканцев и домашнюю поддержку, они выглядят фаворитами.

Прогноз на победителя

Мексика демонстрирует идеальную игру, побеждая в четырех последних матчах и не пропуская ни одного гола, тогда как Англия, несмотря на мощную атаку, уступает в оборонительной стабильности. Учитывая домашнюю поддержку и текущую форму хозяев, победа Мексики с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Мексики с коэффициентом 3.25. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1/8 финала между Мексикой и Англией состоится 6 июля 2026 года в Мехико на стадионе «Ацтека» и начнется в 03:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе «Кинопоиск».