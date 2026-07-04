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Бразилия – Норвегия: кто победит в матче 1/8 финала Чемпионата мира 2026

04 июля 2026 8:06
Бразилия - Норвегия
05 июл. 2026, воскресенье 23:00 | Чемпионат мира, 1/8 финала
Перейти в онлайн матча
1.80
Победа Бразилии
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Матч 1/8 финала Чемпионата мира между Бразилией и Норвегией пройдет 5 июля 2026 года в Ист-Ратерфорде на стадионе «Метлайф Стэдиум». Пятикратные чемпионы мира уверенно прошли групповой этап и 1/16 финала, одержав три победы подряд, и подходят к матчу с мощной атакой – 11 голов в пяти последних встречах. Норвегия также демонстрирует впечатляющую результативность, забивая в четырех последних матчах на турнире, и в 1/16 финала обыграла Кот-д`Ивуар (2:1). Сможет ли скандинавская команда преподнести сенсацию и повторить успех чемпионата мира 1998 года, где она обыграла бразильцев, или Бразилия продолжит свое победное шествие и выйдет в четвертьфинал?

Кто победит в матче

Сборная Бразилии подходит к игре в отличной форме: 11 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,2 за игру) и всего три пропущенных (0,6). Команда побеждает в трех последних матчах на турнире и забивает в четырех последних, а на групповом этапе уверенно разгромила Шотландию (3:0) и Гаити (3:0), а также обыграла Японию (2:1) в 1/16 финала. Бразильцы обладают мощной атакой, сбалансированной обороной и огромным опытом выступлений в плей-офф. В очных встречах с Норвегией бразильцы уступают – в 1998 году норвежцы сенсационно обыграли их 2:1, но с тех пор уровни команд кардинально изменились.

Норвегия подходит к игре с противоречивой статистикой: 11 голов в пяти матчах (в среднем 2,2 за игру) и девять пропущенных (1,8). Команда забивает в четырех последних матчах на турнире, но пропускает в четырех последних, что говорит о серьезных проблемах в обороне. Норвежцы обыграли Кот-д`Ивуар (2:1) в 1/16 финала, а на групповом этапе разгромили Ирак (4:1) и Сенегал (3:2), но уступили Франции (1:4). Их атака способна создавать моменты, но против такой организованной обороны, как у Бразилии, им будет крайне сложно рассчитывать на положительный исход, особенно учитывая, что в последней встрече с бразильцами они уступают по всем показателям.

Итоговый вывод: Бразилия имеет преимущество в надежности обороны и классе, тогда как Норвегия уступает в стабильности и регулярно пропускает. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа Бразилии выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа Бразилии.

Форма и история личных встреч

Бразилия забивает в среднем 2,2 гола за матч и практически не пропускает, тогда как Норвегия забивает столько же, но пропускает почти два гола за игру. В очных встречах бразильцы уступали в 1998 году, но с тех пор уровни команд изменились, и текущая форма бразильцев не оставляет сомнений в их превосходстве.

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
1
Забитых мячей
2
1
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  1:2
Чемпионат мира, 1/8 финала
Бразилия
1 : 2
05.07.2026
Норвегия

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бразилия
1
Алиссон
ВР
16
Дуглас Сантос
ЛЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
3
Габриэль
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Бруно Гимарайнс
ЦП
22
Габриэль Мартинелли
ЛВ
7
Винисиус
ЛВ
26
Райан Витор
ПВ
9
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Норвегия
1
Эрьян Нюланд
ВР
5
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
3
Кристоффер Айер
ЦЗ
17
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
8
Сандер Берге
ОП
6
Патрик Берг
ОП
10
Мартин Эдегор
АП
20
Антонио Нуса
ЛВ
7
Александр Серлот
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Бразилия
12
Вевертон
ВР
23
Эдерсон
ВР
6
Алекс Сандро
ЛЗ
15
Лео Перейра
ЦЗ
24
Рожер Ибаньес
ЦЗ
14
Бремер
ЦЗ
17
Фабиньо
ОП
18
Данило
ОП
2
Эдерсон
ЦП
10
Неймар
ЛВ
11
Рафинья
ПВ
21
Луис Энрике
ПВ
19
Эндрик
ЦФ
25
Игор Тиаго
ЦФ
Норвегия
12
Сандер Тангвик
ВР
13
Эгиль Селвик
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
4
Лео Эстигард
ЦЗ
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
24
Сондре Лангас
ЦЗ
14
Фредрик Эушнес
ОП
2
Мортен Торсбю
ЦП
18
Кристиан Торстведт
АП
19
Тело Осгор
АП
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
23
Йенс Хеуге
ЛВ
22
Оскар Бобб
ПВ
11
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Алиссон
16
Дуглас Сантос
4
Маркиньос
3
Габриэль
13
Данило
5
Каземиро
8
Гимарайнс
7
Винисиус
22
Мартинелли
26
Витор
9
Кунья
4-2-2-2
1
Нюланд
26
Рюэрсон
3
Айер
17
Хеггем
5
Вольфе
8
Берге
6
Берг
10
Эдегор
20
Нуса
9
Холанд
7
Серлот
8
Гимарайнс
23
Эдерсон
23
Эдерсон
8
Гимарайнс
26
Витор
18
Данило
18
Данило
26
Витор
22
Мартинелли
10
Неймар
10
Неймар
22
Мартинелли
9
Кунья
19
Эндрик
19
Эндрик
9
Кунья
5
Вольфе
4
Эстигард
4
Эстигард
5
Вольфе
26
Рюэрсон
14
Эушнес
14
Эушнес
26
Рюэрсон
20
Нуса
21
Шельдеруп
21
Шельдеруп
20
Нуса
7
Серлот
22
Бобб
22
Бобб
7
Серлот
Остались в запасе
Бразилия
Норвегия
12
Вевертон
ВР
6
Алекс Сандро
ЛЗ
15
Лео Перейра
ЦЗ
24
Рожер Ибаньес
ЦЗ
14
Бремер
ЦЗ
17
Фабиньо
ОП
2
Эдерсон
ЦП
11
Рафинья
ПВ
21
Луис Энрике
ПВ
25
Игор Тиаго
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
12
Сандер Тангвик
ВР
13
Эгиль Селвик
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
24
Сондре Лангас
ЦЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
18
Кристиан Торстведт
АП
19
Тело Осгор
АП
23
Йенс Хеуге
ЛВ
11
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
12
Вевертон
ВР
6
Алекс Сандро
ЛЗ
15
Лео Перейра
ЦЗ
24
Рожер Ибаньес
ЦЗ
14
Бремер
ЦЗ
17
Фабиньо
ОП
2
Эдерсон
ЦП
11
Рафинья
ПВ
21
Луис Энрике
ПВ
25
Игор Тиаго
ЦФ
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
13
Эгиль Селвик
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
24
Сондре Лангас
ЦЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
18
Кристиан Торстведт
АП
19
Тело Осгор
АП
23
Йенс Хеуге
ЛВ
11
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Стале Солбаккен

Прогноз на победителя

Бразилия имеет мощную атаку и надежную оборону, тогда как Норвегия уступает в классе и регулярно пропускает. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа Бразилии с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Бразилии с коэффициентом 1.8. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1/8 финала между Бразилией и Норвегией состоится 5 июля 2026 года в Ист-Ратерфорде на стадионе «Метлайф Стэдиум» и начнется в 23:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе «Кинопоиск».

Бразилия – Норвегия: кто победит в матче 1/8 финала Чемпионата мира 2026

1.80
Победа Бразилии
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Чемпионат мира Норвегия Бразилия
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