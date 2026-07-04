Матч 1/8 финала Чемпионата мира между Бразилией и Норвегией пройдет 5 июля 2026 года в Ист-Ратерфорде на стадионе «Метлайф Стэдиум». Пятикратные чемпионы мира уверенно прошли групповой этап и 1/16 финала, одержав три победы подряд, и подходят к матчу с мощной атакой – 11 голов в пяти последних встречах. Норвегия также демонстрирует впечатляющую результативность, забивая в четырех последних матчах на турнире, и в 1/16 финала обыграла Кот-д`Ивуар (2:1). Сможет ли скандинавская команда преподнести сенсацию и повторить успех чемпионата мира 1998 года, где она обыграла бразильцев, или Бразилия продолжит свое победное шествие и выйдет в четвертьфинал?

Кто победит в матче

Сборная Бразилии подходит к игре в отличной форме: 11 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,2 за игру) и всего три пропущенных (0,6). Команда побеждает в трех последних матчах на турнире и забивает в четырех последних, а на групповом этапе уверенно разгромила Шотландию (3:0) и Гаити (3:0), а также обыграла Японию (2:1) в 1/16 финала. Бразильцы обладают мощной атакой, сбалансированной обороной и огромным опытом выступлений в плей-офф. В очных встречах с Норвегией бразильцы уступают – в 1998 году норвежцы сенсационно обыграли их 2:1, но с тех пор уровни команд кардинально изменились.

Норвегия подходит к игре с противоречивой статистикой: 11 голов в пяти матчах (в среднем 2,2 за игру) и девять пропущенных (1,8). Команда забивает в четырех последних матчах на турнире, но пропускает в четырех последних, что говорит о серьезных проблемах в обороне. Норвежцы обыграли Кот-д`Ивуар (2:1) в 1/16 финала, а на групповом этапе разгромили Ирак (4:1) и Сенегал (3:2), но уступили Франции (1:4). Их атака способна создавать моменты, но против такой организованной обороны, как у Бразилии, им будет крайне сложно рассчитывать на положительный исход, особенно учитывая, что в последней встрече с бразильцами они уступают по всем показателям.

Итоговый вывод: Бразилия имеет преимущество в надежности обороны и классе, тогда как Норвегия уступает в стабильности и регулярно пропускает. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа Бразилии выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа Бразилии.

Форма и история личных встреч

Бразилия забивает в среднем 2,2 гола за матч и практически не пропускает, тогда как Норвегия забивает столько же, но пропускает почти два гола за игру. В очных встречах бразильцы уступали в 1998 году, но с тех пор уровни команд изменились, и текущая форма бразильцев не оставляет сомнений в их превосходстве.

Прогноз на победителя

Бразилия имеет мощную атаку и надежную оборону, тогда как Норвегия уступает в классе и регулярно пропускает. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа Бразилии с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Бразилии с коэффициентом 1.8. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1/8 финала между Бразилией и Норвегией состоится 5 июля 2026 года в Ист-Ратерфорде на стадионе «Метлайф Стэдиум» и начнется в 23:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе «Кинопоиск».