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Канада – Марокко: кто победит в матче 1/8 финала Чемпионата мира 2026

03 июля 2026 8:45
Канада - Марокко
04 июл. 2026, суббота 20:00 | Чемпионат мира, 1/8 финала
Перейти в онлайн матча
1.77
Победа Марокко
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Матч 1/8 финала Чемпионата мира между Канадой и Марокко пройдет 4 июля 2026 года в Хьюстоне на стадионе «NRG Стэдиум». Канадцы сенсационно пробились в плей-офф, одержав победу над ЮАР (1:0) и разгромив Катар (6:0), но уступив Швейцарии (1:2). Марокко, в свою очередь, уверенно прошло групповой этап и в 1/16 финала по пенальти обыграло Нидерланды, продемонстрировав характер и стабильность. Сможет ли канадская атака, забивающая в каждом матче на турнире, пробить организованную оборону марокканцев, или африканская команда продолжит свое победное шествие и выйдет в четвертьфинал?

Кто победит в матче

Сборная Канады подходит к игре с впечатляющей статистикой: 10 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,0 за игру) и четыре пропущенных (0,8). Команда забивает в четырех последних матчах на турнире, а на групповом этапе разгромила Катар (6:0) и обыграла ЮАР (1:0), но уступила Швейцарии (1:2). Канадцы обладают быстрыми и техничными игроками, способными создавать моменты, однако в матчах против организованных соперников они испытывали трудности. В очных встречах с Марокко канадцы уступают – одно поражение и одно разгромное фиаско (0:4), что создает дополнительное психологическое давление.

Марокко подходит к игре с более сбалансированными показателями: восемь голов в пяти матчах (в среднем 1,6 за игру) и пять пропущенных (1,0). Команда побеждает в трех последних матчах на турнире и забивает в четырех последних, а на групповом этапе обыграла Шотландию (1:0) и Гаити (4:2), сыграла вничью с Бразилией (1:1), а в 1/16 финала по пенальти одолела Нидерланды. Марокканцы действуют организованно в обороне и умеют использовать свои моменты, а их опыт игры в плей-офф дает им преимущество. В очных встречах с Канадой марокканцы не проигрывают, что добавляет им уверенности.

Итоговый вывод: Марокко имеет преимущество в стабильности и опыте плей-офф, тогда как Канада, несмотря на атакующий потенциал, уступает в организованности. Учитывая разницу в классе и историю личных встреч, победа Марокко выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа Марокко.

Форма и история личных встреч

Канада забивает в каждом матче на турнире, но против организованных соперников у нее возникают проблемы, тогда как Марокко стабильно забивает и не проигрывает в последних матчах. В очных встречах марокканцы имеют преимущество, включая победу на чемпионате мира 2022 года (2:1) и разгром в товарищеском матче (4:0), что дает им серьезное психологическое преимущество перед этой игрой.

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (2)
1
Забитых мячей
5
0.5
В среднем за матч
2.5
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  0:3
Чемпионат мира, 1/8 финала
Канада
0 : 3
04.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 3 тур
Канада
1 : 2
01.12.2022
Марокко

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канада
16
Максим Крепо
ВР
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
4
Люк Де Фужероля
ПЗ
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
23
Нико Сигур
ОП
7
Стефен Эустакиу
ОП
20
Али Ахмед
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
10
Джонатан Дэвид
ЦФ
12
Тани Олувасейи
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Марокко
1
Яссин Буну
ВР
14
Исса Диоп
ЦЗ
25
Редуан Аляль
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
24
Нил Эль-Айнауи
ЦП
8
Аззедин Унаи
ЦП
11
Исмаэль Сайбари
ЦП
6
Айюб Буадди
АП
10
Браим Диас
АП
23
Билал Эль-Ханнус
АП
Главный тренер
Мохамед Уаби
Канада
18
Оуэн Гудман
ВР
1
Дейн Сент-Клер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
5
Жоэл Ватерман
ЦЗ
3
Элфи Джонс
ЦЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
21
Джонатан Осорио
ЦП
6
Мэтью Шоньер
ЦП
25
Натан-Дилан Салиба
ЦП
26
Джейден Нельсон
ЛВ
14
Якоб Шаффельбург
ЛВ
11
Лайам Миллар
ЛВ
24
Дэвид Промис
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Марокко
12
Мунир Моанд
ВР
22
Ахмед Реда Таньяути
ВР
26
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
19
Юссеф Беламмари
ЛАЗ
5
Марван Саадан
ЦЗ
18
Шади Рияд
ЦЗ
13
Закария Эль Уахди
ПЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
15
Самир Эль-Мурабе
ЦП
9
Суфьян Рахими
ЛВ
21
Аюб Амаимуни-Эшгуяб
ПВ
7
Шемсдин Тальби
ПВ
16
Жессим Яссин
ПВ
17
Амин Сбаи
ЛФ
20
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
4-2-1-1-2
16
Крепо
4
Де Фужероля
2
Джонстон
15
Бомбито
22
Ларея
23
Сигур
7
Эустакиу
20
Ахмед
17
Бьюкенан
12
Олувасейи
10
Дэвид
4-3-3
1
Буну
3
Мазрауи
14
Диоп
25
Аляль
2
Хакими
24
Эль-Айнауи
8
Унаи
11
Сайбари
10
Диас
23
Эль-Ханнус
6
Буадди
22
Ларея
14
Шаффельбург
14
Шаффельбург
22
Ларея
20
Ахмед
24
Промис
24
Промис
20
Ахмед
12
Олувасейи
9
Ларин
9
Ларин
12
Олувасейи
14
Диоп
5
Саадан
5
Саадан
14
Диоп
6
Буадди
4
Амрабат
4
Амрабат
6
Буадди
8
Унаи
15
Эль-Мурабе
15
Эль-Мурабе
8
Унаи
11
Сайбари
9
Рахими
9
Рахими
11
Сайбари
23
Эль-Ханнус
7
Тальби
7
Тальби
23
Эль-Ханнус
Остались в запасе
Канада
Марокко
18
Оуэн Гудман
ВР
1
Дейн Сент-Клер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
5
Жоэл Ватерман
ЦЗ
3
Элфи Джонс
ЦЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
21
Джонатан Осорио
ЦП
6
Мэтью Шоньер
ЦП
25
Натан-Дилан Салиба
ЦП
26
Джейден Нельсон
ЛВ
11
Лайам Миллар
ЛВ
Главный тренер
Джесс Марш
12
Мунир Моанд
ВР
22
Ахмед Реда Таньяути
ВР
26
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
19
Юссеф Беламмари
ЛАЗ
18
Шади Рияд
ЦЗ
13
Закария Эль Уахди
ПЗ
21
Аюб Амаимуни-Эшгуяб
ПВ
16
Жессим Яссин
ПВ
17
Амин Сбаи
ЛФ
20
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Мохамед Уаби
Остались в запасе
18
Оуэн Гудман
ВР
1
Дейн Сент-Клер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
5
Жоэл Ватерман
ЦЗ
3
Элфи Джонс
ЦЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
21
Джонатан Осорио
ЦП
6
Мэтью Шоньер
ЦП
25
Натан-Дилан Салиба
ЦП
26
Джейден Нельсон
ЛВ
11
Лайам Миллар
ЛВ
Остались в запасе
12
Мунир Моанд
ВР
22
Ахмед Реда Таньяути
ВР
26
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
19
Юссеф Беламмари
ЛАЗ
18
Шади Рияд
ЦЗ
13
Закария Эль Уахди
ПЗ
21
Аюб Амаимуни-Эшгуяб
ПВ
16
Жессим Яссин
ПВ
17
Амин Сбаи
ЛФ
20
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Главный тренер
Мохамед Уаби

Прогноз на победителя

Марокко демонстрирует стабильную игру и имеет преимущество в личных встречах, тогда как Канада уступает в классе и опыте. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа Марокко с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Марокко с коэффициентом 1.77. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1/8 финала между Канадой и Марокко состоится 4 июля 2026 года в Хьюстоне на стадионе «NRG Стэдиум» и начнется в 20:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».

Канада – Марокко: смотреть онлайн

1.77
Победа Марокко
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Чемпионат мира Марокко Канада
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