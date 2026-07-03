Матч 1/8 финала Чемпионата мира между Канадой и Марокко пройдет 4 июля 2026 года в Хьюстоне на стадионе «NRG Стэдиум». Канадцы сенсационно пробились в плей-офф, одержав победу над ЮАР (1:0) и разгромив Катар (6:0), но уступив Швейцарии (1:2). Марокко, в свою очередь, уверенно прошло групповой этап и в 1/16 финала по пенальти обыграло Нидерланды, продемонстрировав характер и стабильность. Сможет ли канадская атака, забивающая в каждом матче на турнире, пробить организованную оборону марокканцев, или африканская команда продолжит свое победное шествие и выйдет в четвертьфинал?

Кто победит в матче

Сборная Канады подходит к игре с впечатляющей статистикой: 10 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,0 за игру) и четыре пропущенных (0,8). Команда забивает в четырех последних матчах на турнире, а на групповом этапе разгромила Катар (6:0) и обыграла ЮАР (1:0), но уступила Швейцарии (1:2). Канадцы обладают быстрыми и техничными игроками, способными создавать моменты, однако в матчах против организованных соперников они испытывали трудности. В очных встречах с Марокко канадцы уступают – одно поражение и одно разгромное фиаско (0:4), что создает дополнительное психологическое давление.

Марокко подходит к игре с более сбалансированными показателями: восемь голов в пяти матчах (в среднем 1,6 за игру) и пять пропущенных (1,0). Команда побеждает в трех последних матчах на турнире и забивает в четырех последних, а на групповом этапе обыграла Шотландию (1:0) и Гаити (4:2), сыграла вничью с Бразилией (1:1), а в 1/16 финала по пенальти одолела Нидерланды. Марокканцы действуют организованно в обороне и умеют использовать свои моменты, а их опыт игры в плей-офф дает им преимущество. В очных встречах с Канадой марокканцы не проигрывают, что добавляет им уверенности.

Итоговый вывод: Марокко имеет преимущество в стабильности и опыте плей-офф, тогда как Канада, несмотря на атакующий потенциал, уступает в организованности. Учитывая разницу в классе и историю личных встреч, победа Марокко выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа Марокко.

Форма и история личных встреч

Канада забивает в каждом матче на турнире, но против организованных соперников у нее возникают проблемы, тогда как Марокко стабильно забивает и не проигрывает в последних матчах. В очных встречах марокканцы имеют преимущество, включая победу на чемпионате мира 2022 года (2:1) и разгром в товарищеском матче (4:0), что дает им серьезное психологическое преимущество перед этой игрой.

Прогноз на победителя

Марокко демонстрирует стабильную игру и имеет преимущество в личных встречах, тогда как Канада уступает в классе и опыте. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа Марокко с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Марокко с коэффициентом 1.77. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1/8 финала между Канадой и Марокко состоится 4 июля 2026 года в Хьюстоне на стадионе «NRG Стэдиум» и начнется в 20:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».