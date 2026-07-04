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Парагвай – Франция: кто победит в матче 1/8 финала Чемпионата мира 2026

04 июля 2026 8:05
Парагвай - Франция
05 июл. 2026, воскресенье 00:00 | Чемпионат мира, 1/8 финала
Перейти в онлайн матча
2.05
Победа Франции с форой (-2)
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Матч 1/8 финала Чемпионата мира между Парагваем и Францией пройдет 5 июля 2026 года в Филадельфии на стадионе «Линкольн Файненшел Филд». Парагвай сенсационно выбил Германию в 1/16 финала, одержав победу в серии пенальти, и подходит к матчу с трехматчевой беспроигрышной серией. Франция, напротив, уверенно разгромила Швецию (3:0) и побеждает в четырех последних матчах, демонстрируя мощную атаку – 16 голов в пяти последних играх. Сможет ли парагвайская оборона, пропускающая в среднем один гол за матч, сдержать атакующий шквал французов, или действующие вице-чемпионы мира продолжат свое победное шествие и выйдут в четвертьфинал?

Кто победит в матче

Сборная Парагвая подходит к игре с невысокой, но стабильной результативностью: семь голов в пяти последних матчах (в среднем 1,4 за игру) и пять пропущенных (1,0). Команда не проигрывает в трех последних матчах на турнире, сыграв вничью с Австралией (0:0) и Германией (1:1, победа по пенальти), а также обыграв Турцию (1:0). Парагвайцы действуют организованно в обороне и умеют терпеть, но их атака не столь эффективна, чтобы регулярно забивать топ-соперникам. В очных встречах с Францией парагвайцы уступают – три поражения и две ничьи в пяти последних матчах, включая поражение в финале чемпионата мира 1998 года (0:1), что создает дополнительное психологическое давление.

Франция подходит к игре в феноменальной форме: 16 голов в пяти матчах (в среднем 3,2 за игру) и всего три пропущенных (0,6). Команда побеждает в четырех последних матчах на турнире и забивает в каждом из них, а на групповом этапе уверенно обыграла Сенегал (3:1), Ирак (3:0) и Норвегию (4:1), а в 1/16 финала разгромила Швецию (3:0). Французы обладают мощной атакой, сбалансированной обороной и огромным опытом выступлений в плей-офф. В очных встречах с Парагваем французы имеют преимущество, что добавляет им уверенности.

Итоговый вывод: Франция имеет подавляющее преимущество в атакующей мощи и классе, тогда как Парагвай полагается на оборону, но его атака слишком слаба, чтобы угрожать французам. Учитывая разницу в классе и историю личных встреч, победа Франции выглядит безальтернативной. Наш прогноз – уверенная победа Франции.

Форма и история личных встреч

Франция побеждает в четырех последних матчах и забивает в каждом из них, демонстрируя впечатляющую результативность, тогда как Парагвай, несмотря на беспроигрышную серию, уступает в классе. В очных встречах французы имеют преимущество, включая победы в плей-офф чемпионатов мира, что дает им психологическое преимущество перед этой игрой.

Личные встречи
0% (0)
33% (1)
67% (2)
1
Забитых мячей
7
0.33
В среднем за матч
2.33
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  5:0
Самая крупная ничья:  1:1
Чемпионат мира, 1/8 финала
Парагвай
0 : 1
05.07.2026
Франция
Товарищеские матчи. Сборные,
Франция
5 : 0
02.06.2017
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные,
Франция
1 : 1
01.06.2014
Парагвай

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парагвай
12
Орландо Гилл
ВР
2
Густаво Веласкес
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
3
Омар Альдрете
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
14
Адриан Кубас
ОП
23
Матиас Галарса
ЦП
8
Диего Гомес
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
19
Хулио Энкисо
ПВ
Главный тренер
Густаво Альфаро
Франция
16
Майк Меньян
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
17
Вильям Салиба
ЦЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
6
Куадио Коне
ЦП
14
Адриан Рабьо
ЦП
12
Брэдли Барколя
ЛВ
11
Майкл Олисе
ПВ
7
Усман Дембеле
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Парагвай
22
Гастон Ольвейра
ВР
1
Роберто Фернандес
ВР
26
Александро Майдана
ЛЗ
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
13
Хосе Канале
ЦЗ
16
Дамиан Бобадилья
ЦП
20
Брайан Охеда
ЦП
11
Маурисио
АП
17
Каку
АП
24
Густаво Кабальеро
ЛВ
7
Рамон Соса
ЛВ
9
Антонио Санабрия
ЦФ
18
Алекс Арсе
ЦФ
21
Габриэль Авалос
ЦФ
25
Исидро Питта
ЦФ
Франция
23
Робин Риссе
ВР
1
Брис Самба
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
26
Максенс Лакруа
ЦЗ
2
Мало Густо
ПЗ
8
Орельен Чуамени
ОП
13
Н'Голо Канте
ОП
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
24
Райан Шерки
АП
25
Магнес Аклиуш
АП
20
Десир Дуэ
АП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
22
Жан-Филипп Матета
ЦФ
3-3-2-2
12
Гилл
15
Гомес
3
Альдрете
6
Алонсо
2
Веласкес
14
Кубас
4
Касерес
23
Галарса
8
Гомес
10
Альмирон
19
Энкисо
4-2-3-1
16
Меньян
4
Упамекано
17
Салиба
5
Кунде
3
Динь
6
Коне
14
Рабьо
7
Дембеле
11
Олисе
12
Барколя
10
Мбаппе
3
Альдрете
13
Канале
13
Канале
3
Альдрете
8
Гомес
11
Маурисио
11
Маурисио
8
Гомес
19
Энкисо
24
Кабальеро
24
Кабальеро
19
Энкисо
10
Альмирон
21
Авалос
21
Авалос
10
Альмирон
7
Дембеле
24
Шерки
24
Шерки
7
Дембеле
12
Барколя
20
Дуэ
20
Дуэ
12
Барколя
Остались в запасе
Парагвай
Франция
22
Гастон Ольвейра
ВР
1
Роберто Фернандес
ВР
26
Александро Майдана
ЛЗ
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
16
Дамиан Бобадилья
ЦП
20
Брайан Охеда
ЦП
17
Каку
АП
7
Рамон Соса
ЛВ
9
Антонио Санабрия
ЦФ
18
Алекс Арсе
ЦФ
25
Исидро Питта
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альфаро
23
Робин Риссе
ВР
1
Брис Самба
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
26
Максенс Лакруа
ЦЗ
2
Мало Густо
ПЗ
8
Орельен Чуамени
ОП
13
Н'Голо Канте
ОП
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
25
Магнес Аклиуш
АП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
22
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
22
Гастон Ольвейра
ВР
1
Роберто Фернандес
ВР
26
Александро Майдана
ЛЗ
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
16
Дамиан Бобадилья
ЦП
20
Брайан Охеда
ЦП
17
Каку
АП
7
Рамон Соса
ЛВ
9
Антонио Санабрия
ЦФ
18
Алекс Арсе
ЦФ
25
Исидро Питта
ЦФ
Остались в запасе
23
Робин Риссе
ВР
1
Брис Самба
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
26
Максенс Лакруа
ЦЗ
2
Мало Густо
ПЗ
8
Орельен Чуамени
ОП
13
Н'Голо Канте
ОП
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
25
Магнес Аклиуш
АП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
22
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альфаро
Главный тренер
Дидье Дешам

Прогноз на победителя

Франция находится в отличной форме, побеждая в четырех последних матчах и забивая в среднем более трех голов за игру, тогда как Парагвай уступает в классе и редко забивает больше одного гола. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа Франции с разницей минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Франции с форой (-2) с коэффициентом 2.05. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1/8 финала между Парагваем и Францией состоится 5 июля 2026 года в Филадельфии на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» и начнется в 00:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».

Парагвай – Франция: смотреть онлайн

2.05
Победа Франции с форой (-2)
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Чемпионат мира Франция Парагвай
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