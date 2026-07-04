Матч 1/8 финала Чемпионата мира между Парагваем и Францией пройдет 5 июля 2026 года в Филадельфии на стадионе «Линкольн Файненшел Филд». Парагвай сенсационно выбил Германию в 1/16 финала, одержав победу в серии пенальти, и подходит к матчу с трехматчевой беспроигрышной серией. Франция, напротив, уверенно разгромила Швецию (3:0) и побеждает в четырех последних матчах, демонстрируя мощную атаку – 16 голов в пяти последних играх. Сможет ли парагвайская оборона, пропускающая в среднем один гол за матч, сдержать атакующий шквал французов, или действующие вице-чемпионы мира продолжат свое победное шествие и выйдут в четвертьфинал?

Кто победит в матче

Сборная Парагвая подходит к игре с невысокой, но стабильной результативностью: семь голов в пяти последних матчах (в среднем 1,4 за игру) и пять пропущенных (1,0). Команда не проигрывает в трех последних матчах на турнире, сыграв вничью с Австралией (0:0) и Германией (1:1, победа по пенальти), а также обыграв Турцию (1:0). Парагвайцы действуют организованно в обороне и умеют терпеть, но их атака не столь эффективна, чтобы регулярно забивать топ-соперникам. В очных встречах с Францией парагвайцы уступают – три поражения и две ничьи в пяти последних матчах, включая поражение в финале чемпионата мира 1998 года (0:1), что создает дополнительное психологическое давление.

Франция подходит к игре в феноменальной форме: 16 голов в пяти матчах (в среднем 3,2 за игру) и всего три пропущенных (0,6). Команда побеждает в четырех последних матчах на турнире и забивает в каждом из них, а на групповом этапе уверенно обыграла Сенегал (3:1), Ирак (3:0) и Норвегию (4:1), а в 1/16 финала разгромила Швецию (3:0). Французы обладают мощной атакой, сбалансированной обороной и огромным опытом выступлений в плей-офф. В очных встречах с Парагваем французы имеют преимущество, что добавляет им уверенности.

Итоговый вывод: Франция имеет подавляющее преимущество в атакующей мощи и классе, тогда как Парагвай полагается на оборону, но его атака слишком слаба, чтобы угрожать французам. Учитывая разницу в классе и историю личных встреч, победа Франции выглядит безальтернативной. Наш прогноз – уверенная победа Франции.

Форма и история личных встреч

Франция побеждает в четырех последних матчах и забивает в каждом из них, демонстрируя впечатляющую результативность, тогда как Парагвай, несмотря на беспроигрышную серию, уступает в классе. В очных встречах французы имеют преимущество, включая победы в плей-офф чемпионатов мира, что дает им психологическое преимущество перед этой игрой.

Прогноз на победителя

Франция находится в отличной форме, побеждая в четырех последних матчах и забивая в среднем более трех голов за игру, тогда как Парагвай уступает в классе и редко забивает больше одного гола. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа Франции с разницей минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Франции с форой (-2) с коэффициентом 2.05. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1/8 финала между Парагваем и Францией состоится 5 июля 2026 года в Филадельфии на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» и начнется в 00:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».