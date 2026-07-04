Матч 16 тура Премьер-лиги между «Ордабасы» и «Улытау» пройдет 5 июля 2026 года в Шымкенте на стадионе имени Хаджимукана Мунайтпасова. Хозяева находятся в великолепной форме, побеждая в шести последних матчах и забивая в каждом из них, занимая второе место с 37 очками. Гости расположились на шестой строчке с 23 очками, но их атака выглядит крайне бледно – всего три гола в пяти последних матчах. Сможет ли «Улытау» навязать борьбу лидеру, или «Ордабасы» продолжит свое победное шествие и приблизится к вершине таблицы?

Кто победит в матче

«Ордабасы» подходит к игре с впечатляющей статистикой: 11 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,2 за игру) и всего два пропущенных (0,4). Команда побеждает в шести последних матчах и забивает в каждом из них, что говорит о феноменальной стабильности. Шымкентцы уверенно обыграли «Улытау» в последней встрече (1:0) и имеют подавляющее преимущество в очных встречах – две победы при одном поражении. Лучший бомбардир команды стабильно реализует моменты, а в целом коллектив демонстрирует идеальный баланс между атакой и обороной, что делает их одними из главных претендентов на чемпионство.

«Улытау» подходит к игре с крайне слабой атакой: три гола в пяти матчах (в среднем 0,6 за игру) и шесть пропущенных (1,2). Команда не показывает достаточной эффективности, чтобы регулярно создавать моменты против топ-соперников. Лучший бомбардир Георгий Бугулов забил всего три гола в 15 матчах, что отражает общую беспомощность атаки. Гости уступили «Ордабасы» в последней встрече (0:1) и в гостях против такого фаворита им будет крайне сложно рассчитывать на положительный исход, особенно учитывая разницу в классе и текущую форму.

Итоговый вывод: «Ордабасы» имеет подавляющее преимущество в классе, атакующей мощи и текущей форме, тогда как «Улытау» не показывает достаточной эффективности, чтобы конкурировать с лидером. Учитывая разницу в классе и историю личных встреч, победа «Ордабасы» с крупным счетом выглядит безальтернативной. Наш прогноз – уверенная победа «Ордабасы».

Форма и история личных встреч

«Ордабасы» побеждает в шести последних матчах и забивает в каждом из них, тогда как «Улытау» забивает всего 0,6 гола за игру и редко отличается результативностью. В очных встречах «Ордабасы» имеет преимущество, включая победу в последнем матче (1:0), что дает им серьезное психологическое преимущество перед этой игрой.

Прогноз на победителя

«Ордабасы» находится в великолепной форме, побеждая в шести последних матчах и забивая в каждом из них, тогда как «Улытау» не показывает достаточной атакующей мощи. Учитывая разницу в классе и преимущество в личных встречах, победа «Ордабасы» с разницей минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «Ордабасы» с форой (-1,5) с коэффициентом 2.05. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 16 тура Премьер-лиги между «Ордабасы» и «Улытау» состоится 5 июля 2026 года в Шымкенте на стадионе имени Хаджимукана Мунайтпасова и начнется в 18:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале Sport Plus Qazaqstan.